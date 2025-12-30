พนักงานเรือสำราญ เปิดปากเล่าเรื่องรักบนเรือ เหตุผลที่ชาวเรือไม่ควรคบกันเอง

พนักงานบนเรือสำราญ เปิดปากเล่าเรื่องรักบนเรือ เหตุผลดี ๆ ที่ชาวเรือไม่ควรคบกันเอง - อย่ามีรักบนเรือสำราญ ย้ำบนนี้ไม่มีทางหนี และเรื่องเมาท์คือของโปรด
ในขณะที่เรือสำราญเป็นสถานที่สุดโรแมนติก ที่รวบรวมไว้ทั้งบรรยากาศสวย ๆ ช่วงเวลาแห่งความใกล้ชิด และดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ลับ ๆ ที่หลีกหนีจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี จนมีเรื่องราวเกี่ยวกับการสวิงกิ้งเกิดขึ้นมากมายบนเรือสำราญ แต่ถึงอย่างนั้น พนักงานเรือสำราญรายนี้ได้ออกมาฝากเตือนถึงใครก็ตามที่คิดจะมีอะไรกับคนบนเรือสำราญ และพยายามจะเก็บมันไว้เป็นเรื่องลี้ลับกลางทะเล
โดยจากรายงานของเว็บไซต์ Ladbible เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 เผยว่า ลูซี่ เซาเธอร์ตัน คือสาวชาวอังกฤษที่ทำงานเป็นพนักงานนวดบำบัดบนเรือสำราญ มาตั้งแต่อายุ 19 ปี ที่ผ่านมาเธอมักนำประสบการณ์ฉบับคนบนเรือตัวจริง มาบอกเล่าให้ผู้คนได้รับรู้ผ่านทางช่อง YouTube ของเธอเอง
ภาพจาก Instagram cruisingascrew
กระทั่งไม่นานมานี้ เธอได้ออกมาเผยถึงเหตุผลดี ๆ ที่ควรหลีกเลี่ยงการนอนกับคนบนเรือ รวมถึงเหตุผลที่ชาวเรือไม่ควรมีความสัมพันธ์กันเอง แม้ว่าการหาคนรู้ใจในที่ทำงาน ดูเป็นวิธีฆ่าเวลาที่น่าสนุกก็ตาม โดยชี้ว่าคนบนเรือก็ไม่ต่างจากคนบนบก ที่รักในการเมาท์เรื่องซุบซิบต่าง ๆ และสนใจเรื่องของคนอื่น ๆ
นอกจากเรื่องเมาท์จะห้ามกันได้ยาก สิ่งที่แตกต่างกันมาก ระหว่างการนอนกับเพื่อนร่วมงานบนเรือสำราญ กับการนอนกับเพื่อนร่วมงานบนบก ก็คือ คนที่ทำงานบนบก สามารถก้าวจากออฟฟิศไปหาเพื่อนและครอบครัวที่บ้านได้ ซึ่งจะกลายเป็นโลก 2 ใบที่ถูกแยกจากกัน
ภาพจาก Instagram cruisingascrew
แต่ที่บนเรือ ทุกคนได้ทิ้งเพื่อนกับครอบครัวไว้ที่บ้านเพื่อมาทำงาน นั่นหมายถึงคนที่ทำงานด้วย จะกลายมาเป็นทั้งเพื่อน ครอบครัว และทุกอย่างของเรา พวกเขายังเป็นทีมงานมืออาชีพที่เราต้องรักษาความประทับใจในการทำงานไว้ หากหวังความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งเมื่อเกิดความขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้น เราจะไม่มีทางหนีไปไหนได้เลย
ภาพจาก Instagram cruisingascrew
"ไม่มีทางที่จะหนีจากคนที่คุณทำงานด้วย เพราะเราต้องทำงานทุกวันตามสัญญาจ้างบนเรือสำราญ ดังนั้นคุณจะเห็นคน ๆ นั้นทุกวัน และพวกเขาคงอยากซุบซิบเรื่องความสัมพันธ์ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ของเรากับใครสักคน" ลูซี่ กล่าว
ในสภาพเช่นนี้ แน่นอนว่าหากคู่รักยังรักกันดี ความสัมพันธ์เป็นไปตามแผน ทุกอย่างก็คงจะวิเศษมาก ๆ และคงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นในการทำงาน ที่สามารถเจอคนที่ชอบได้ทุกวัน แต่หากทุกอย่างไม่เป็นเช่นนั้น เช่น มีเรื่องน่าผิดหวังเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ มันคงจะยุ่งยากที่ต้องเจอคนเหล่านี้ในทุก ๆ วันในอีก 4 เดือนข้างหน้า โดยไม่สามารถหนีไปไหนได้
ด้วยเหตุนี้ ลูซี่จึงสรุปว่า ชีวิตคงจะง่ายขึ้นเป็น 20 เท่า หากเราสามารถควบคุมได้ว่าควรจะมีความรู้สึกให้กับใคร เมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่บนเรือสำราญ
ขอบคุณข้อมูลจาก Ladbible