แม่วัย 51 ตั้งครรภ์ไม่คาดคิด ลูกวัย 30 สุดเซอร์ไพรส์จะมีน้อง อายุน้อยกว่าลูกตัวเอง

          แม่วัย 51 ตั้งครรภ์ไม่คาดคิด ลูกวัย 30 สุดเซอร์ไพรส์จะมีน้อง แถมอายุน้อยกว่าลูกตัวเอง ไม่คิดว่าจะได้เป็นพี่สาวอีกครั้ง !

แม่วัย 51 ตั้งครรภ์ไม่คาดคิด
ภาพจาก TikTok @bymira9550

          วันที่ 28 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Sin Chew เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอของหญิงรายหนึ่งในประเทศมาเลเซีย จุดประกายให้เกิดการถกเถียงอย่างร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย เมื่อเธอได้เปิดเผยเรื่องราวอันน่าประหลาดใจ คุณแม่ของเธอวัย 51 ปี กำลังตั้งครรภ์ลูกคนเล็ก ในขณะที่ตัวคนโพสต์อายุ 30 ปี และมีลูกแล้ว แต่กำลังจะมีน้องตัวน้อยที่อายุน้อยกว่าลูกตัวเอง 

แม่วัย 51 ตั้งครรภ์ไม่คาดคิด
ภาพจาก TikTok @bymira9550

          นอร์ อามิรา จากเมืองกัวลาตรังกานู ในรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ได้โพสต์คลิปวิดีโอทาง TikTok แสดงให้เห็นผลตรวจการตั้งครรภ์ของคุณแม่ของเธอ ซึ่งผลปรากฏว่าคุณแม่กำลังตั้งครรภ์จริง จากนั้น คุณแม่ได้ไปอัลตราซาวด์ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล ซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีที่คาดไม่ถึงของทั้งครอบครัว แต่ก็ทำให้รู้สึกสับสนในเวลาเดียวกัน

          หญิงรายนี้ได้กล่าวแสดงความตกตะลึงในคลิปวิดีโอว่า "ในฐานะลูกคนโตวัย 30 ฉันไม่คิดเลยว่ากำลังจะได้เป็นพี่สาวอีกครั้ง !" ส่วนทาง อยาติ ผู้เป็นแม่ของเธอ ได้กล่าวติดตลกว่า ลูกคนนี้น่าจะเป็นลูกของลูกสาวมากกว่า หรือจะเรียกว่าเป็นหลานของเธอยังได้ 

แม่วัย 51 ตั้งครรภ์ไม่คาดคิด
ภาพจาก TikTok @bymira9550

          อย่างไรก็ดี ลูกสาวได้เผยว่า เบื้องหลังโมเมนต์สุดแฮปปี้นี้ แม่ของเธอต้องเผชิญกับความเครียดและวิตกกังวล เนื่องจากตอนแรกแม่ไม่รู้ว่าตั้งท้อง แม่มีอาการเหนื่อยล้าผิดปกติ ไม่สบาย และเบื่ออาหาร จึงได้แต่พักผ่อนอยู่ที่บ้าน ทุกคนต่างคิดว่าเพราะแม่อายุมากขึ้น ไม่มีใครคาดคิดถึงเรื่องการตั้งครรภ์ แม้กระทั่งตัวแม่เอง 

แม่วัย 51 ตั้งครรภ์ไม่คาดคิด
ภาพจาก TikTok @bymira9550

          จนเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ แม่ของเธอตกใจมาก ทั้งเรื่องที่อายุมากถึง 51 ปี และก่อนหน้านี้เคยมีการแท้งบุตรมาหลายครั้ง แม่ต้องตั้งสติอยู่หลายวันก่อนที่จะบอกข่าวกับลูก ๆ ส่วนพ่อก็ยอมรับของขวัญสุดเซอร์ไพรส์อย่างใจเย็น  

          อามิรา เผยว่า แม้จะมีช่องว่างอายุระหว่างเธอกับน้องที่กำลังจะเกิดมาค่อนข้างมาก แต่เธอก็มีความสุขกับพ่อแม่ของเธอ และยังพูดติดตลกด้วยว่า หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เธอก็ยินดีที่จะช่วยดูแลน้องคนนี้ด้วย

แม่วัย 51 ตั้งครรภ์ไม่คาดคิด
ภาพจาก TikTok @bymira9550

          วิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง และก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างร้อนแรง บางส่วนเข้าไปแสดงความคิดเห็นประหลาดใจ บางรายก็แสดงความยินดีกับครอบครัว ในขณะที่อีกส่วนก็เป็นกังวลเรื่องสุขภาพของทารกในครรภ์ เนื่องจากคุณแม่อายุมาก  
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew


แม่วัย 51 ตั้งครรภ์ไม่คาดคิด ลูกวัย 30 สุดเซอร์ไพรส์จะมีน้อง อายุน้อยกว่าลูกตัวเอง โพสต์เมื่อ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 10:16:29 2,464 อ่าน
