อย่าคลาดสายตา เผลอให้ลูกน้อยวิ่งหน้าบ้าน ช็อกโดนรถทับกลางถนน แม่เผยอาการล่าสุด

แม่โพสต์คลิปเตือนภัยลูกน้อยวิ่งออกถนน ถูกรถทับต่อหน้าต่อตา โชคดีปาฏิหาริย์น้องปลอดภัยดี ย้ำเป็นบทเรียนที่ราคาแพงที่สุดในชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พี่ภูมิน น้องภาคิน
วันที่ 29 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "พี่ภูมิน น้องภาคิน" โพสต์อุทาหรณ์เตือนภัยครอบครัวที่มีลูกเล็ก อย่าปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นโดยคลาดสายตา เพราะเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจเกิดความสูญเสียได้แม้กระทั่งหน้าบ้านตัวเอง
จากคลิปเผยให้เห็นบริเวณหน้าบ้าน ซึ่งมีเด็กวัยหัดเดินวิ่งออกมาจากภายในบ้าน โดยมีพี่ชายพยายามเข้าไปห้ามไม่ให้วิ่งไปที่บริเวณถนนแต่ไม่ทัน เด็กเล็กวิ่งไปหกล้มกลางถนนอย่างกะทันหันตัดหน้ารถเก๋งที่ขับผ่านมา จนถูกล้อรถทับตัวได้รับบาดเจ็บ ท่ามกลางความตกใจของคนในบ้านและคนขับรถที่รีบลงมาดูอาการทันที
เจ้าของเรื่องราวโพสต์ข้อความระบุว่า "ว่าจะไม่ลง แต่ลงไว้เตือนสติตัวเอง แม่สัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก ทุกคนสามารถคอมเมนต์ติแม่ได้เลยค่ะ แม่ยอมรับว่าดูแลน้องไม่ดีพอ ทางคนชนแสดงความรับผิดชอบทุกอย่าง แต่แม่บอกเขาไปว่าไม่เป็นไร เพราะเขาไม่ผิด เราเป็นฝ่ายผิดเอง หลังจากนั้นแม่ได้พาน้องไปตรวจร่างกาย ทั้งซีทีสแกนสมอง เอกซเรย์ซี่โครง และอัลตร้าซาวด์ช่วงท้อง ผลออกมาว่าน้องปลอดภัยดี มีเพียงรอยถลอกกับรอยช้ำ และมีอาการซึมจากยาสลบตอนที่คุณหมอทำซีทีสแกน แม่ขอบคุณทุกความห่วงใยที่มีให้นะคะ"
