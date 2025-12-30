เนียนจัด ทลายโรงงานเถื่อน ลบวันหมดอายุนมกล่อง ขายออนไลน์ ซ้ำผลิตกาแฟเถื่อน

ทลายโรงงานเถื่อน แก้วันหมดอายุนมกล่อง ส่งขายออนไลน์ รับประมูลมากล่องละ 1 บาท ฟันกำไรเน้น ๆ แถมผลิตกาแฟเถื่อน ยึดของกลางกว่า 1.5 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
วันที่ 30 ธันวาคม 2568 มีรายงานว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการบุกทลายโรงงานเถื่อน ดัดแปลงบ้านพักใช้เป็นสถานที่ผลิต ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำนมยี่ห้อดังที่หมดอายุ มาแก้ไขวันหมดอายุใหม่ ผลิตกาแฟผงสำเร็จรูป และแบ่งบรรจุผงชูรส มาขายออนไลน์ โดยสามารถยึดผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต จำนวนกว่า 13,000 ชิ้น มูลค่าประมาณ 1,500,000 บาท
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมกล่องพร้อมดื่ม UHT ที่สั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์แล้วพบว่า สีและกลิ่นไม่เหมือนนมที่เคยซื้อตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไป
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบร้านค้าออนไลน์ดังกล่าว พบว่ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมจริง แต่เมื่อตรวจสอบฉลาก บรรจุภัณฑ์บนกล่องนม ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตมีการทำสัญลักษ์เฉพาะไว้เพื่อดูวันหมดอายุ พบว่านมล็อตดังกล่าวหมดอายุไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 แต่มีการปลอมแปลงวันเดือนปีหมดอายุ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่ายังสามารถรับประทานได้
จึงทำการสืบสวนจนทราบถึงสถานที่ลักลอบผลิตและจัดเก็บ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นวันที่ 24 ธันวาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกันนำหมายค้นของศาลจังหวัดหัวหิน เข้าค้นสถานที่ผลิตและเก็บสินค้าดังกล่าว จำนวน 2 จุด ดังนี้
1. สถานที่จัดเก็บ ภายในโกดังเก็บสินค้า ไม่ระบุเลขที่ ภายในโครงการไร่แลนด์ หมู่ที่ 6 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
2. สถานที่ผลิตและจัดเก็บ โดยสถานที่ดังกล่าวใช้บ้านพักแห่งหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดัดแปลงเป็นสถานที่ผลิตและจัดเก็บสินค้า
ยึดของกลางได้ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT จำนวน 6,415 กล่อง
2. นมผงบรรจุกล่อง หนัก 2.5 กิโลกรัม จำนวน 50 กล่อง
3. ผลิตภัณฑ์ syrup ยี่ห้อ STARBUCK จำนวน 6,120 ชิ้น
4. ผลิตภัณฑ์อาหาร มายองเนส จำนวน 48 ขวด
5. ผงชูรสแบ่งบรรจุไม่มียี่ห้อ ขนาดต่าง ๆ จำนวน 20 ถุง
6. กาแฟ 3 in 1 บรรจุในซองขนาด 500 กรัม ไม่มีฉลาก จำนวน 360 ซอง
7. ผงกาแฟละเอียด น้ำหนักกระสอบละ 20 กิโลกรัม จำนวน 2 กระสอบ
8. ครีมเทียม ไม่มีฉลาก ถุงละ 500 กรัม จำนวน 2 ถุง
9. ผงครีมเทียม กระสอบละ 10 กิโลกรัม จำนวน 3 กระสอบ
10. ผงโกโก้ ไม่มีฉลาก ถุงละ 500 กรัม จำนวน 2 ถุง
11. เครื่องพิมพ์ล็อตการผลิต วันเดือนปีผลิตและหมดอายุ เครื่องวัดความหวาน เครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับผลิตกาแฟชงสำเร็จ รวม 7 รายการ
จากการสอบถาม ผู้ดูแลสถานที่ยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของตนเองที่มีไว้เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน ซึ่งนมกล่อง UHT ตนประมูลได้มาจากโกดังเก็บสินค้า ย่าน จ.สมุทรปราการ ที่จะนำสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุหรือหมดอายุแล้วมาทำการประมูล ซื้อมาในราคากล่องละประมาณ 1 บาท
โดยจะคัดกล่องที่ไม่แตก มีสภาพสมบูรณ์ นำมาลบวันเดือนปีหมดอายุ แล้วพิมพ์วันเดือนปีที่หมดอายุใหม่ เพื่อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในราคากล่องละ 10 บาท ทำมาแล้วประมาณ 2 ปี
ในส่วนสินค้าอย่างอื่น เช่น ผงชูรส จะนำมาแบ่งบรรจุเป็นถุงเล็กนำออกขาย ส่วนกาแฟที่พบ ตนเป็นผู้ผลิต โดยซื้อวัตถุดิบมาผสมเอง แล้วบรรจุใส่ซองโดยไม่ติดฉลาก ขายในราคาซองละ 55 บาท มียอดขายกาแฟ วันละประมาณ 100-150 ซอง ส่วนถานที่ดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานที่ผลิตอาหาร
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดี เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522
ฐานจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอม ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 - 100,000 บาท และฐานจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง ระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
ขอบคุณข้อมูลจาก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค, POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ