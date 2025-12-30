HILIGHT
คุณหญิงสุดารัตน์ ป้องลูกสาว ฟาดคุกคามไม่ใช่เรื่องล้อเล่น คนทำผิดต้องรับผิดชอบ !

          คุณหญิงสุดารัตน์ แสดงจุดยืน ปกป้องลูกสาว หลัง โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์คุกคาม น้องจินนี่ ลั่นคนทำผิดต้องรับผิดชอบ ฟาดไม่ใช่เรื่องล้อเล่น แต่คือการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan

          วันที่ 30 ธันวาคม 2568 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊กแสดงจุดยืนจากกรณีที่ น้องจินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ ลูกสาว ถูก โดม ปกรณ์ ลัม นักร้องและนักแสดงดัง โพสต์ถึงในลักษณะคุกคามทางเพศ ซึ่งมีกระแสข่าวว่าได้ให้ทนายแจ้งดำเนินคดีแล้ว

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dome Pakorn Lam

          โดยระบุว่า "ดิฉันในฐานะแม่ ดิฉันขอแสดงจุดยืนอย่างหนักแน่น ต่อกรณีการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของดิฉัน แม้ในช่วงนี้สภาพร่างกายของดิฉันจะไม่แข็งแรงนัก แต่ดิฉันจะนิ่งเฉยไม่ได้ 

          เมื่อแม่เจ็บป่วย ลูกก็ช่วยไปทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้พรรคและเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยความตั้งใจที่ดีต่อประเทศและองค์กร แต่กลับมาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ 

          ดิฉันต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่แม่ปกป้องศักดิ์ศรีของลูกสาวของดิฉัน และลูกผู้หญิงทุกคน อย่างถึงที่สุด ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเพศใด ไม่ควรถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันเช่นนี้

          การแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องล้อเล่น แต่เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมทางเพศ และเข้าข่ายการละเมิดและกระทำผิดกฎหมาย 

          ดิฉันขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยกันส่งเสียงปกป้องจินนี่ และแสดงจุดยืนเคียงข้างความถูกต้อง การออกมาเรียกร้องครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อจินนี่คนเดียว แต่เพื่อยืนยันว่าการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือกับใครก็ตาม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมไทย และผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองก่อไว้ทั้งทางสังคมและกฎหมายอย่างยุติธรรม"

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan



