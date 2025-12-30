เหยื่อโผล่แฉ แม่บ้านส่อเป็นมิจจี้ แย้มเหตุใส่น้ำยาในขวดนม - อ้างถ่ายรูปเพราะบ้านสวย

เหยื่อโผล่แฉ แม่บ้านมหาภัย ส่อเป็นมิจจี้ วางแผนให้คนพาเด็กไป รพ. ก่อนย่องลักทรัพย์ เจ้าของบ้านชี้พฤติกรรมแปลก ไล่ถ่ายรูปทุกอย่าง ฝั่งป้าอ้าง ถ่ายไว้เพราะบ้านสวย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ขณะนี้ต้องให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจนมว่ามีสารอะไรอยู่ในนั้น ถึงสามารถแจ้งดำเนินการขั้นตอนต่อไป แต่เบื้องต้นมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าน้องได้รับสารพิษ วงเล็บว่าเดทตอล ซึ่งหมอบอกว่าเป็นเรื่องที่โชคดี ถ้าเป็นน้ำยาอื่นที่มีฤทธิ์กัดกร่อน น้องมีโอกาสถึงแก่ชีวิต
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
โดยมีคอมเมนต์ชี้ว่า แม่บ้านคนนี้จ้องจะให้คนพาเด็กไปโรงพยาบาล แล้วจะเข้าไปขโมยของ ถ่ายรูปเอกสารสำคัญของเจ้าของบ้าน และมีประวัติติดตัว เคยทำมาก่อน แต่ตอนที่อยู่กับคนอื่นก็จะใช้อีกชื่อที่ไม่ใช่ชื่อ แอน
ภาพจาก โหนกระแส
ส่วนสาเหตุที่มาออกรายการ ป้าอ้างว่าฝ่ายผู้เสียหายนำเรื่องไปโพสต์ลงโซเชียลเพียงฝ่ายเดียว ทำให้คนที่เห็นข่าวกว่า 2.5 ล้านวิวเกิดความเข้าใจผิด หากตนทำผิดจริงก็พร้อมขอโทษทุกคน แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนา และไม่ทราบจริง ๆ ว่าคือน้ำยาฆ่าเชื้อ
หลังจากเรื่องถูกโพสต์ได้ 3 วัน ก็ทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียง ถึงขั้นต้องไปเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่ ส่วนสาเหตุที่ถ่ายรูปบ้านก็เพราะชื่นชมว่าบ้านสวย เราไม่น่าจะได้มาบ่อย ๆ เราก็ไม่น่าจะต้องมาแล้ว ส่วนที่ไปถ่ายไว้หลายจุด ก็เพราะบ้านเขาสวยทุกที่ทุกจุด บ้านเขาจัดแต่งสวยมาก
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีแม่บ้านมหาภัย แม่ชี้จ้างแม่บ้านรายวันมาทำความสะอาด ซึ่งเป็นงานทำความสะอาดเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องยุ่งกับการดูแลเด็ก แต่แม่บ้านกลับแอบเทน้ำยาฆ่าเชื้อใส่ขวดนมลูก โชคดีที่คุณยายสังเกตพบว่าขวดนมมีกลิ่นเดทตอลและมีรสขม จึงรีบพาเด็กส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนั้น
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ล่าสุด (30 ธันวาคม 2568) รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 นำเสนอกรณีที่เกิดขึ้น โดย คุณหยก แม่ของน้อง 2 ขวบ เปิดเผยว่า แม่บ้านรายดังกล่าวนั้นมีพฤติกรรมแปลก ๆ คือเขาไม่ได้ทำความสะอาด แต่ไล่ถ่ายรูปทุกอย่าง โดยเฉพาะรูปของน้อง ข้อมูลของน้อง ซึ่งดูผิดปกติมาก ไม่ได้มีความตั้งใจในการทำความสะอาดเลย ถ้าจะอ้างว่าไม่เจตนาคือเป็นไปไม่ได้ เพราะตั้งใจเอาเดทตอลไปวางตรงนั้น มีการไปหยิบขวดนมมาจากชั้น 3 มาวางชั้น 2 เปิดฝาขวด เทผสมลงไป ซึ่งตำรวจให้ลงบันทึกประจำวันแล้ว
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ต่อมาทีมงานเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ได้ไปติดตามเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอีก บางคนชี้ว่าแม่บ้านรายนี้เป็นมิจฉาชีพ ที่วางแผนว่าเมื่อทุกคนออกจากบ้าน นำน้องไปส่งโรงพยาบาลแล้ว ก็อาจเป็นจังหวะดีที่จะเข้าไปก่อเหตุอะไรบางอย่าง
ภาพจาก โหนกระแส
อย่างไรก็ตาม ต่อมาในรายการโหนกระแส ป้าแอน แม่บ้านรายดังกล่าว ยืนยันเสียงแข็งว่าต้องการมาออกรายการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้มีเจตนาไม่ดี ไม่ทราบจริง ๆ ว่าของเหลวที่ใส่ลงไปให้ขวดนมคือน้ำยาเดทตอล เพราะที่บรรจุภัณฑ์ไม่ได้เขียนระบุว่าเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ และสีก็คล้ายกับสีของนม จึงทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
แม้ หนุ่ม กรรชัย จะตั้งข้อสังเกตว่าป้าไม่ได้ถ่ายบ้านในมุมกว้าง แต่ไปเจาะข้อมูลส่วนตัวของเขา ไม่น่าเกี่ยวว่าถ่ายบ้าน แต่ฝั่งป้ายังเถียงว่าก็ถ่ายทั่ว ๆ ไป ถามว่าเราแก่ขนาดนี้เคยเห็นบ้านสวย ๆ ขนาดนี้ไหม เราก็ไม่เคยเห็น
ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์, โหนกระแส