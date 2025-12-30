HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เพจดังชี้จุด ตัดสินชะตา โดม ปกรณ์ ลัม จะได้ประเดิม พ.ร.บ. ใหม่หรือไม่ ต้องลุ้นที่ไหน


          เพจดังชี้จุด ตัดสินชะตากรรม โดม ปกรณ์ ลัม จะโดนคดีตาม พ.ร.บ. ใหม่หรือไม่ ชี้โพสต์ก่อนและหลังเวลานี้ จะต่างกันยังไง

โดม ปกรณ์ ลัม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dome Pakorn Lam

          จากกระแสดราม่า โดม ปกรณ์ ลัม ที่คอมเมนต์ข้อความเข้าข่ายคุกคามทางเพศ ต่อ น้องจินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ ลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ซึ่งขณะนี้ฝั่งผู้เสียหายจ่อเอาผิดตาม พ.ร.บ. คอมฯ และ คุกคามทางเพศ ประเดิมประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับความผิดทางเพศ ที่เพิ่งมีการแก้ไขและประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 
          
          ในส่วนสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2568 มีใจความสำคัญ ระบุว่า การคุกคามทางเพศ หมายถึง "กระทำโดยทางกาย วาจา การส่งเสียง การแสดง อากัปกิริยาหรือท่าทาง การติดต่อสื่อสาร การเฝ้าดู การติดตามรังควาน หรือกระทำด้วยประการใด ๆ รวมถึงกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผล ให้เข้าใจความหมายได้ ต่อผู้อื่น อันมีลักษณะส่อไปในทางเพศ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้น เดือดร้อนรำคาญ อับอาย ถูกเหยียดหยาม หวาดกลัว หรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศ"  

          ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั่นคือ เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 
          
          ทั้งนี้ ทางเพจ "ดาวแปดแฉก" ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีของ โดม ปกรณ์ ลัม ว่าจะเข้าข่ายกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ. ใหม่นี้หรือไม่ ต้องดูที่จุดสำคัญคือ "เวลาที่โพสต์ข้อความ" โดยชี้ว่า
          
          "ชะตากรรม !! ของ "อ้ายโดม" ขึ้นอยู่กับเวลาที่โพสต์ข้อความ ถ้าโพสต์ก่อนเที่ยงคืนอาจโดนแค่ดูหมิ่นด้วยการโฆษณา แต่ถ้าโพสต์หลังเที่ยงคืนวันที่ 30 ธ.ค. 68 ไม่รอด ม.284/1 วรรค 3 และดูหมิ่นฯ"
          
          ทั้งนี้ หลายคนต่างพากันวิเคราะห์คำนวณเวลาที่ทาง โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์ข้อความดังกล่าว ซึ่งพบว่าระยะเวลาค่อนข้างมีความคาบเกี่ยวและต้องรอลุ้น โดยมีทั้งฝ่ายที่มองว่าน่าจะเกินเที่ยงคืน 
          
          อนึ่ง จากการส่องคอมเมนต์ดังกล่าวในช่วงเช้าที่ผ่านมา ประมาณ 08.18 น. พบคอมเมนต์ของ โดม ปกรณ์ ลัม ขึ้นเวลาในการโพสต์ว่า 8 ชั่วโมงก่อน อย่างไรก็ตามไม่อาจสรุปได้ชัดถึงเวลาในการโพสต์ ทั้งนี้ ต้องรอติดตามผลการสืบสวน และแนวทางของศาลในการตัดสินคดีต่อไป

โดม ปกรณ์ ลัม

โดม ปกรณ์ ลัม

โดม ปกรณ์ ลัม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dome Pakorn Lam

โดม ปกรณ์ ลัม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dome Pakorn Lam

โดม ปกรณ์ ลัม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dome Pakorn Lam

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เพจดังชี้จุด ตัดสินชะตา โดม ปกรณ์ ลัม จะได้ประเดิม พ.ร.บ. ใหม่หรือไม่ ต้องลุ้นที่ไหน โพสต์เมื่อ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 21:00:04 3,757 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 โดม ปกรณ์ ลัม ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย