เพจดังชี้จุด ตัดสินชะตา โดม ปกรณ์ ลัม จะได้ประเดิม พ.ร.บ. ใหม่หรือไม่ ต้องลุ้นที่ไหน

เพจดังชี้จุด ตัดสินชะตากรรม โดม ปกรณ์ ลัม จะโดนคดีตาม พ.ร.บ. ใหม่หรือไม่ ชี้โพสต์ก่อนและหลังเวลานี้ จะต่างกันยังไง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dome Pakorn Lam
จากกระแสดราม่า โดม ปกรณ์ ลัม ที่คอมเมนต์ข้อความเข้าข่ายคุกคามทางเพศ ต่อ น้องจินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ ลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ซึ่งขณะนี้ฝั่งผู้เสียหายจ่อเอาผิดตาม พ.ร.บ. คอมฯ และ คุกคามทางเพศ ประเดิมประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับความผิดทางเพศ ที่เพิ่งมีการแก้ไขและประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 29 ธันวาคม 2568
ในส่วนสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2568 มีใจความสำคัญ ระบุว่า การคุกคามทางเพศ หมายถึง "กระทำโดยทางกาย วาจา การส่งเสียง การแสดง อากัปกิริยาหรือท่าทาง การติดต่อสื่อสาร การเฝ้าดู การติดตามรังควาน หรือกระทำด้วยประการใด ๆ รวมถึงกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผล ให้เข้าใจความหมายได้ ต่อผู้อื่น อันมีลักษณะส่อไปในทางเพศ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้น เดือดร้อนรำคาญ อับอาย ถูกเหยียดหยาม หวาดกลัว หรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศ"
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั่นคือ เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ ทางเพจ "ดาวแปดแฉก" ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีของ โดม ปกรณ์ ลัม ว่าจะเข้าข่ายกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ. ใหม่นี้หรือไม่ ต้องดูที่จุดสำคัญคือ "เวลาที่โพสต์ข้อความ" โดยชี้ว่า
"ชะตากรรม !! ของ "อ้ายโดม" ขึ้นอยู่กับเวลาที่โพสต์ข้อความ ถ้าโพสต์ก่อนเที่ยงคืนอาจโดนแค่ดูหมิ่นด้วยการโฆษณา แต่ถ้าโพสต์หลังเที่ยงคืนวันที่ 30 ธ.ค. 68 ไม่รอด ม.284/1 วรรค 3 และดูหมิ่นฯ"
ทั้งนี้ หลายคนต่างพากันวิเคราะห์คำนวณเวลาที่ทาง โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์ข้อความดังกล่าว ซึ่งพบว่าระยะเวลาค่อนข้างมีความคาบเกี่ยวและต้องรอลุ้น โดยมีทั้งฝ่ายที่มองว่าน่าจะเกินเที่ยงคืน
อนึ่ง จากการส่องคอมเมนต์ดังกล่าวในช่วงเช้าที่ผ่านมา ประมาณ 08.18 น. พบคอมเมนต์ของ โดม ปกรณ์ ลัม ขึ้นเวลาในการโพสต์ว่า 8 ชั่วโมงก่อน อย่างไรก็ตามไม่อาจสรุปได้ชัดถึงเวลาในการโพสต์ ทั้งนี้ ต้องรอติดตามผลการสืบสวน และแนวทางของศาลในการตัดสินคดีต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dome Pakorn Lam
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dome Pakorn Lam
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dome Pakorn Lam