เกิดอะไรขึ้น ? ต๊อด ปิติ ฟาดเดือด อย่าให้เงินเข้าตา ลั่นไม่ใช่คนเดียวที่มีเงิน คนแห่ใส่ใจ


          เกิดอะไรขึ้น ? ต๊อด ปิติ ฟาดเดือด อย่าให้เงินเข้าตา ลั่นไม่ใช่คนเดียวที่มีเงิน คนแห่ใส่ใจ รอติดตามว่าเกิดอะไรขึ้น
ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi

          เป็นความเคลื่อนไหวที่ทำให้ชาวโซเชียลจับตา หลังพบว่าไม่กี่วันก่อน ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี สามีของนางเอกดัง นุ่น วรนุช โพสต์เดือดรัว ๆ ฟาดไปถึงใครบางคน โดยระบุว่า
          
          "อย่าให้เงินมันเข้าตา... จนลืมคำว่าถูกต้อง จำไว้ เราไม่ใช่คนเดียวที่มีเงินนะ น้อง ๆ" และ "เวลาคุณไปด่าคนอื่น มันไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้น รู้ยัง"

ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี

ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี

          งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างอย่างพากันใส่ใจ รอติดตามว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ขณะที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้วาร์ปไปอยู่ที่เชียงราย ทำน้ำเงี้ยวในบรรยากาศสุดชิล โดยยังไม่มีการโพสต์อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความเดือด ๆ ก่อนหน้า 

ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi

ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi

ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi

อัปเดตล่าสุด 31 ธันวาคม 2568 เวลา 13:01:21
