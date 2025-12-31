เกิดอะไรขึ้น ? ต๊อด ปิติ ฟาดเดือด อย่าให้เงินเข้าตา ลั่นไม่ใช่คนเดียวที่มีเงิน คนแห่ใส่ใจ รอติดตามว่าเกิดอะไรขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Piti Bhirombhakdi
เป็นความเคลื่อนไหวที่ทำให้ชาวโซเชียลจับตา หลังพบว่าไม่กี่วันก่อน ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี สามีของนางเอกดัง นุ่น วรนุช โพสต์เดือดรัว ๆ ฟาดไปถึงใครบางคน โดยระบุว่า
"อย่าให้เงินมันเข้าตา... จนลืมคำว่าถูกต้อง จำไว้ เราไม่ใช่คนเดียวที่มีเงินนะ น้อง ๆ" และ "เวลาคุณไปด่าคนอื่น มันไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้น รู้ยัง"
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างอย่างพากันใส่ใจ รอติดตามว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ขณะที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้วาร์ปไปอยู่ที่เชียงราย ทำน้ำเงี้ยวในบรรยากาศสุดชิล โดยยังไม่มีการโพสต์อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความเดือด ๆ ก่อนหน้า
