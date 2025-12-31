ปัญหาโลกแตก ช้อนลูกครึ่งนี้เรียกว่าอะไร ให้ร้านค้าเป็นคนเฉลยให้ จะได้เคลียร์กันที

ปัญหาโลกแตก ช้อนลูกครึ่งนี้เรียกว่าอะไร กระปุกดอทคอมหาคำตอบมาให้แล้ว เคลียร์ ๆ ไม่โลกแตก อ้างอิงจากร้านขายเลย
รูปต่อมาเป็นช้อนกินข้าวปกติ บ้านเจ้าของโพสต์เรียกว่า "ช้อนยาว"
ภาพจาก TikTok @furrdearr
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 TikTok @furrdearr มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับช้อน 3 แบบว่าควรเรียกอย่างไร ช้อนคันแรกคือ เป็นรูปช้อนกลาง แต่บ้านเจ้าของโพสต์เรียกว่า "ช้อนสั้น"
ทว่าปริศนาปัญหาโลกแตกคือรูปที่ 3 เป็นช้อนกลางที่มีด้ามยาวมาก แบบนี้ควรเรียกว่าอะไร ?
กระปุกดอทคอม มีการตรวจสอบข้อมูลให้แล้ว พบว่า ตามร้านขายสินค้าดังกล่าวจะเรียกช้อนคันนี้ไม่เหมือนกัน ที่พบบ่อยคือ ช้อนกลางด้ามยาว, ช้อนกลางปลายยาว และช้อนนี้ก็มีลักษณะคล้ายช้อนราเมงด้วย
สุดท้าย ช้อนคันนี้ก็เรียกตามความสะดวกของคนเรียก ไม่ว่าจะเรียกอะไรก็สามารถสื่อสารเข้าใจได้ตรงกันอย่างแน่นอน
