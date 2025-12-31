HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ปัญหาโลกแตก ช้อนลูกครึ่งนี้เรียกว่าอะไร ให้ร้านค้าเป็นคนเฉลยให้ จะได้เคลียร์กันที

          ปัญหาโลกแตก ช้อนลูกครึ่งนี้เรียกว่าอะไร กระปุกดอทคอมหาคำตอบมาให้แล้ว เคลียร์ ๆ ไม่โลกแตก อ้างอิงจากร้านขายเลย
          วันที่ 31 ธันวาคม 2568 TikTok @furrdearr มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับช้อน 3 แบบว่าควรเรียกอย่างไร ช้อนคันแรกคือ เป็นรูปช้อนกลาง แต่บ้านเจ้าของโพสต์เรียกว่า "ช้อนสั้น"

ช้อนกลางด้ามยาว
ภาพจาก TikTok @furrdearr
           
          รูปต่อมาเป็นช้อนกินข้าวปกติ บ้านเจ้าของโพสต์เรียกว่า "ช้อนยาว"

ช้อนกลางด้ามยาว
ภาพจาก TikTok @furrdearr

          ทว่าปริศนาปัญหาโลกแตกคือรูปที่ 3 เป็นช้อนกลางที่มีด้ามยาวมาก แบบนี้ควรเรียกว่าอะไร ?

ช้อนกลางด้ามยาว
ภาพจาก TikTok @furrdearr

          กระปุกดอทคอม มีการตรวจสอบข้อมูลให้แล้ว พบว่า ตามร้านขายสินค้าดังกล่าวจะเรียกช้อนคันนี้ไม่เหมือนกัน ที่พบบ่อยคือ ช้อนกลางด้ามยาว, ช้อนกลางปลายยาว และช้อนนี้ก็มีลักษณะคล้ายช้อนราเมงด้วย

ช้อนกลางด้ามยาว
ภาพจาก TikTok @furrdearr

           สุดท้าย ช้อนคันนี้ก็เรียกตามความสะดวกของคนเรียก ไม่ว่าจะเรียกอะไรก็สามารถสื่อสารเข้าใจได้ตรงกันอย่างแน่นอน

ขอบคุณภาพจาก TikTok @furrdearr


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปัญหาโลกแตก ช้อนลูกครึ่งนี้เรียกว่าอะไร ให้ร้านค้าเป็นคนเฉลยให้ จะได้เคลียร์กันที โพสต์เมื่อ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 17:31:52
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 โดม ปกรณ์ ลัม ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย