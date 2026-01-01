ปิดตำนาน 5 ปี รายการ ถกไม่เถียง ฮาร์ดทอล์กเรตติ้งอันดับ 1 เตรียมไปสู่บ้านหลังใหม่

ปิดตำนาน 5 ปี รายการ ถกไม่เถียง รายการฮาร์ดทอล์กเรตติ้งอันดับ 1 และเตรียมเปิดประตูสู่บ้านหลังใหม่เร็ว ๆ นี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ถกไม่เถียง
31 ธันวาคม นอกจากจะเป็นวันสุดท้ายของปี แต่สำหรับพวกเราชาวถกไม่เถียง วันนี้มีความหมายมากกว่านั้น เพราะมันคือหมุดหมายสำคัญที่เตือนให้เรารู้ว่า งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา แต่ศรัทธาและอุดมการณ์ ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
ข้อความต่อจากนี้ของพวกเรา ไม่ใช่แค่การอำลา... แต่มันคือ คำขอบคุณ จากหัวใจของผม ทิน โชคกมลกิจ และทีมงานเบื้องหลังทุกคน
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ พระอาทิตย์จะขึ้นที่ทิศเดิม หรือเราจะไปเจอกัน ณ เส้นขอบฟ้าใหม่ ขอให้มั่นใจว่า อุดมการณ์ของเราไม่ได้ผูกติดอยู่กับสถานที่ แต่มันฝังอยู่ใน DNA ของถกไม่เถียง
สำหรับวันนี้ พวกเราขอปิดบันทึกหน้าสุดท้ายอย่างสมบูรณ์ ด้วย เรตติ้งอันดับ 1 รายการฮาร์ดทอล์ก
เก็บความทรงจำดี ๆ นี้ไว้... แล้วเตรียมเปิดประตูสู่บ้านหลังใหม่ไปด้วยกัน เร็ว ๆ นี้
บันทึกไว้เมื่อ 31 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ มีรายงานว่า รายการถกไม่เถียง จะย้ายไปอยู่ช่อง One 31 ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 15.45-16.30 น.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ถกไม่เถียง
วันที่ 1 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก ถกไม่เถียง รายการฮาร์ดทอล์กชื่อดัง มีการโพสต์ปิดตำนานรายการ มีข้อความทั้งหมดดังนี้
31 ธันวาคม นอกจากจะเป็นวันสุดท้ายของปี แต่สำหรับพวกเราชาวถกไม่เถียง วันนี้มีความหมายมากกว่านั้น เพราะมันคือหมุดหมายสำคัญที่เตือนให้เรารู้ว่า งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา แต่ศรัทธาและอุดมการณ์ ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
ข้อความต่อจากนี้ของพวกเรา ไม่ใช่แค่การอำลา... แต่มันคือ คำขอบคุณ จากหัวใจของผม ทิน โชคกมลกิจ และทีมงานเบื้องหลังทุกคน
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ณ พื้นที่แห่งนี้ เปรียบเสมือนบ้านที่อบอุ่น ซึ่งทำให้เราได้เติบโต ได้เรียนรู้ และได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้สังคม แต่ 'นก' ที่แข็งแรง ก็ย่อมถึงเวลาที่ต้องบินออกไปเผชิญกับกระแสลมใหม่ ๆ เพื่อทำหน้าที่ของมันให้กว้างไกลกว่าเดิม
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ พระอาทิตย์จะขึ้นที่ทิศเดิม หรือเราจะไปเจอกัน ณ เส้นขอบฟ้าใหม่ ขอให้มั่นใจว่า อุดมการณ์ของเราไม่ได้ผูกติดอยู่กับสถานที่ แต่มันฝังอยู่ใน DNA ของถกไม่เถียง
สำหรับวันนี้ พวกเราขอปิดบันทึกหน้าสุดท้ายอย่างสมบูรณ์ ด้วย เรตติ้งอันดับ 1 รายการฮาร์ดทอล์ก
เก็บความทรงจำดี ๆ นี้ไว้... แล้วเตรียมเปิดประตูสู่บ้านหลังใหม่ไปด้วยกัน เร็ว ๆ นี้
บันทึกไว้เมื่อ 31 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ มีรายงานว่า รายการถกไม่เถียง จะย้ายไปอยู่ช่อง One 31 ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 15.45-16.30 น.