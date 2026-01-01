HILIGHT
เมียใจสลาย เพิ่งรู้สามีเอาชื่อแฟนเก่ามาตั้งชื่อให้ลูกสาว สุดทนถึงขั้นอยากฟ้องหย่า

          หญิงปรึกษา เพิ่งรู้ความจริงสามีแอบเอาชื่อแฟนเก่าที่คบมา 7 ปี มาตั้งชื่อลูกทั้งชื่อจริงและชื่อเล่น ชาวเน็ตเสียงแตก ควรหย่า หรือควรปล่อยวาง

ตั้งชื่อลูก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กลุ่มทนายอาสาให้คำปรึกษากฎหมายฟรี 

          วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่โพสต์ในกลุ่มทนายอาสาให้คำปรึกษากฎหมายฟรี เพื่อปรึกษาปัญหาชวนทุกข์ใจ หลังเพิ่งทราบความจริงว่าสามีตั้งชื่อลูกทั้งชื่อจริงและชื่อเล่น เป็นชื่อเดียวกับแฟนเก่า จนรู้สึกใจสลายที่อีกฝ่ายไม่เคยลืมรักครั้งเก่า ทำให้คิดไม่ตกว่าจะตัดสินใจหย่าร้างดีหรือไม่

          จากภาพเป็นแชตที่ฝ่ายหญิงทักไปสอบถาม "ต้น" ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของสามี เพราะอยากทราบเหตุผลที่ฝ่ายชายนำชื่อแฟนเก่ามาตั้งชื่อลูก โดยสัญญาว่าหากบอกความจริงจะไม่นำเรื่องนี้ไปบอกกับสามี

          ต้น เล่าว่า สามีคนนี้รักแฟนเก่ามาก และเคยฝันไว้ว่าอยากให้แฟนเก่ามาใช้นามสกุลเดียวกัน แต่ในเมื่ออีกฝ่ายไม่ได้รักตอบ จึงนำชื่อของผู้หญิงคนนั้นมาตั้งเป็นชื่อลูก เพื่อให้เห็นชื่อของคนรักเก่าคู่กับนามสกุลของตัวเองสักครั้ง แต่ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้ว และทางนั้นก็ไม่ได้ชอบสามีของเธอ จึงไม่ควรเก็บมาคิดมาก

          เจ้าของโพสต์ระบุว่า "หลักฐานนี้ฟ้องหย่าสามีได้ไหมคะ สามีเอาชื่อแฟนเก่าคนล่าสุดที่คบมา 7 ปี ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นมาตั้งเป็นชื่อลูกสาว เราเพิ่งรู้ตอนลูก 4 ขวบ ควรทำอย่างไรดีค่ะ เราคิดมากไปหรือมันไม่ปกติจริง ๆ ตอนนี้ไม่โอเคเลยค่ะ"

          ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่าชาวเน็ตมีความคิดเห็นหลากหลาย โดยมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการเปลี่ยนชื่อลูกทั้งชื่อจริงและชื่อเล่น หรือเสนอให้เปลี่ยนสามีใหม่เพื่อความสบายใจ ในขณะที่อีกฝ่ายมองว่าควรปล่อยวางและโฟกัสปัจจุบัน หากครอบครัวมีความสุขและสามีทำหน้าที่พ่อได้ดี ก็ไม่ควรนำอดีตมาทำให้ปวดหัวหรือโกรธเคืองเด็กที่ไม่รู้เรื่องด้วย นอกจากนี้ยังมีการแซวประเด็นที่สัญญากับเพื่อนสามีว่าจะไม่บอกใคร แต่ตอนนี้กลับรู้กันทั้งประเทศแล้ว
