กฎใหม่ สั่งสินค้าจากต่างประเทศ มากกว่า 1 บาท ต้องเสียภาษี จ่ายเงินที่ ปณ. ทุกชิ้นไหม ?

เปิดกฎใหม่ สั่งสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ราคามากกว่า 1 บาท เสียภาษีไหม แล้วจ่ายเงินยังไง ต้องไปที่ไปรษณีย์ทุกพัสดุเลยหรือเปล่า ?
ดังนั้น สิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศขาเข้าที่มีมูลค่าดังกล่าว ผู้รับจะต้องชำระค่าภาษีอากรและค่าปฏิบัติการไปรษณีย์กับพี่บุรุษไปรษณีย์ก่อนรับสิ่งของ
วันที่ 1 มกราคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า วันนี้จะเป็นวันแรกที่รัฐบาลจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และอากรขาเข้าตามพิกัดศุลกากร เป็นสิ่งของที่มีมูลค่ามากกว่า 1 บาท แต่ไม่เกิน 1,500 บาท ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ส่วนวิธีการจ่ายเงิน ในเอกสารระบุว่า สามารถชำระเงินด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดหรือเงินสดกับเจ้าหน้าที่นำจ่ายก่อนรับสิ่งของ