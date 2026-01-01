2 สาวขับรถชนนักศึกษาปี 1 ตกน้ำคลองบางบัวดับตอนรุ่งสาง หลังกลับจากปาร์ตี้ปีใหม่ 2569

2 สาวขับรถชนนักศึกษาปี 1 ตกน้ำคลองบางบัวดับตอนตี 5 ยันมองไม่เห็นหลังกลับมาจากปาร์ตี้ปีใหม่ ตำรวจจับตรวจแอลกอฮอล์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า รถยนต์ขับมาด้วยความเร็ว พอถึงทางโค้งก็ชนรถจักรยานยนต์เต็มแรงจนรถทั้ง 2 คันจมบ่อน้ำ
ส่วนตำรวจเตรียมสอบสวนเพิ่มเติมคนขับรถ และตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ไว้เป็นหลักฐาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
วันที่ 1 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่า เวลาประมาณตี 5 บริเวณถนนพลาสินธุ์ (เลียบคลองบางบัว) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ โดยที่เกิดเหตุเป็นถนน 2 เลน ช่วงทางโค้ง มีรถยนต์โตโยต้า วีออส สีดำ ทะเบียน ขค 8054 เชียงราย สภาพหน้ารถพังยับเยิน และรถจักรยานยนต์ เวสป้า สีเทา ทะเบียน 3ขฬ3892 กทม. สภาพท้ายรถพังยับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ส่วนผู้เสียชีวิตคือ นายปติเทพ วัย 19 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง จมบ่อน้ำเสียชีวิต ส่วนหญิงสาว 2 คนที่มากับรถยนต์คู่กรณี ได้รับบาดเจ็บจมน้ำในบ่อ ทราบชื่อคือ นางสาวมาลี วัย 28 ปี และนางสาวสุคนธา วัย 30 ปี
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า รถยนต์ขับมาด้วยความเร็ว พอถึงทางโค้งก็ชนรถจักรยานยนต์เต็มแรงจนรถทั้ง 2 คันจมบ่อน้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
นางสาวมาลี คนขับรถยนต์ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุไปฉลองปีใหม่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ออกจากร้านจะกลับบ้านย่านรามอินทรา ใช้กูเกิลแม็ปนำทาง ซึ่งมันระบุเส้นทางเป็นถนนพลาสินธุ์ (เลียบคลองบางบัว) เมื่อถึงจุดเกิดเหตุตนขับมาด้วยความเร็วปกติ รู้สึกกระแทกอะไรบางอย่าง แล้วรถก็จมบ่อน้ำ ตนกับเพื่อนจึงรีบทุบกระจกรถให้แตกเพื่อเอาตัวรอดออกจากรถ ยอมรับว่าไม่ชินทางและมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์จริง ๆ
ส่วนตำรวจเตรียมสอบสวนเพิ่มเติมคนขับรถ และตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ไว้เป็นหลักฐาน