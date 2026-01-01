HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัล ส่องชื่อ นร. ชายห้องเดียวกัน สุดพีคแม้ไม่ใช่พี่น้องกัน รู้เลยว่าแม่ปลื้มละครดัง 10 ปีก่อน

          คลิปไวรัล เด็กชายห้องเดียวกัน 3 คน มีชื่อเชื่อมโยงกับละครดังในตำนาน จนโซเชียลแห่เอ็นดู รู้เลยว่าคุณแม่ต้องเป็นแฟนคลับตัวจริง 

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ
ภาพจาก TikTok @loveloverloveer5

          วันที่ 1 มกราคม 2569 โลกโซเชียลได้แห่แชร์คลิปวิดีโอจากบัญชี TikTok @loveloverloveer5 ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ โดยเป็นภาพบรรยากาศในห้องเรียนประถมแห่งหนึ่ง ที่เผยให้เห็นรายชื่อของนักเรียนชาย 3 คนที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างบังเอิญ ชนิดที่แฟนละครเห็นแล้วถึงกับต้องยิ้มตาม

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ
ภาพจาก TikTok @loveloverloveer5

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ
ภาพจาก TikTok @loveloverloveer5

          ความพีคอยู่ที่ชื่อของเด็กชายทั้ง 3 คน โดยคนแรกมีชื่อว่า "จุฑาเทพ" คนต่อมาชื่อว่า "พุฒิภัทร" และอีกคนชื่อว่า "รัชชานนท์" แม้เด็ก ๆ ทั้งสามจะไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริง ๆ แต่ดูเหมือนว่าชื่อของทั้งสามคนจะมาจากเรื่อง สุภาพบุรุษจุฑาเทพ นั่นเอง

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ
ภาพจาก 3Plus

          หากย้อนกลับไปละครชุดนี้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อปี 2556 ซึ่งนับมาถึงปัจจุบันในปี 2569 ก็เป็นเวลาล่วงเลยมาถึง 13 ปีพอดี ระยะเวลาดังกล่าวสอดคล้องกับช่วงวัยของเด็กประถมในคลิปพอดิบพอดี สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของซอฟต์พาวเวอร์ละครไทยที่ส่งผลมาถึงการตั้งชื่อลูกหลานในยุคต่อมา

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ
ภาพจาก TikTok @loveloverloveer5

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ
ภาพจาก TikTok @loveloverloveer5

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ
ภาพจาก TikTok @loveloverloveer5

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ
ภาพจาก TikTok @loveloverloveer5

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ
ภาพจาก TikTok @loveloverloveer5

สุภาพบุรุษจุฑาเทพ
ภาพจาก TikTok @loveloverloveer5

          ภายหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไป ปรากฏว่าชาวเน็ตที่เกิดทันยุคละครเรื่องนี้ต่างเข้ามาเมนต์กันเพียบ บ้างแซวว่า นี่คืออิทธิพลจากกลุ่มคุณแม่ Gen Y ในยุคนั้น ซึ่งบางส่วนก็สารภาพว่าอินมากจนนำชื่อตัวละครพระเอกในเรื่องคนอื่น ๆ ไปตั้งชื่อลูกเช่นกัน 












เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไวรัล ส่องชื่อ นร. ชายห้องเดียวกัน สุดพีคแม้ไม่ใช่พี่น้องกัน รู้เลยว่าแม่ปลื้มละครดัง 10 ปีก่อน อัปเดตล่าสุด 1 มกราคม 2569 เวลา 16:43:05 3,205 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 โดม ปกรณ์ ลัม ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย