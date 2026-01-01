ไวรัล ส่องชื่อ นร. ชายห้องเดียวกัน สุดพีคแม้ไม่ใช่พี่น้องกัน รู้เลยว่าแม่ปลื้มละครดัง 10 ปีก่อน

คลิปไวรัล เด็กชายห้องเดียวกัน 3 คน มีชื่อเชื่อมโยงกับละครดังในตำนาน จนโซเชียลแห่เอ็นดู รู้เลยว่าคุณแม่ต้องเป็นแฟนคลับตัวจริง
ภาพจาก TikTok @loveloverloveer5
ภาพจาก 3Plus
วันที่ 1 มกราคม 2569 โลกโซเชียลได้แห่แชร์คลิปวิดีโอจากบัญชี TikTok @loveloverloveer5 ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ โดยเป็นภาพบรรยากาศในห้องเรียนประถมแห่งหนึ่ง ที่เผยให้เห็นรายชื่อของนักเรียนชาย 3 คนที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างบังเอิญ ชนิดที่แฟนละครเห็นแล้วถึงกับต้องยิ้มตาม
ความพีคอยู่ที่ชื่อของเด็กชายทั้ง 3 คน โดยคนแรกมีชื่อว่า "จุฑาเทพ" คนต่อมาชื่อว่า "พุฒิภัทร" และอีกคนชื่อว่า "รัชชานนท์" แม้เด็ก ๆ ทั้งสามจะไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริง ๆ แต่ดูเหมือนว่าชื่อของทั้งสามคนจะมาจากเรื่อง สุภาพบุรุษจุฑาเทพ นั่นเอง
ภาพจาก 3Plus
หากย้อนกลับไปละครชุดนี้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อปี 2556 ซึ่งนับมาถึงปัจจุบันในปี 2569 ก็เป็นเวลาล่วงเลยมาถึง 13 ปีพอดี ระยะเวลาดังกล่าวสอดคล้องกับช่วงวัยของเด็กประถมในคลิปพอดิบพอดี สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของซอฟต์พาวเวอร์ละครไทยที่ส่งผลมาถึงการตั้งชื่อลูกหลานในยุคต่อมา
ภายหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไป ปรากฏว่าชาวเน็ตที่เกิดทันยุคละครเรื่องนี้ต่างเข้ามาเมนต์กันเพียบ บ้างแซวว่า นี่คืออิทธิพลจากกลุ่มคุณแม่ Gen Y ในยุคนั้น ซึ่งบางส่วนก็สารภาพว่าอินมากจนนำชื่อตัวละครพระเอกในเรื่องคนอื่น ๆ ไปตั้งชื่อลูกเช่นกัน