เตรียมขึ้นเครื่อง เจอพนักงานเอาตาชั่งตลาดนัดมาวาง พอรู้ว่าจะทำอะไร Thailand Only

เตรียมขึ้นเครื่อง เจอพนักงานสายการบินเอาตาชั่งมาวาง ตอนแรกงงทำไปทำไม พอเห็นผู้โดยสารคนอื่นแล้วรู้เลย Thailand Only จริง ๆ
วันที่ 2 มกราคม 2569 TikTok @nanntdr มีการลงคลิปที่สนามบินแห่งหนึ่งในประเทศไทย เอาตาชั่งมาวางไว้หน้าเกต หลายคนก็สงสัยเอามาทำอะไร ก่อนที่ไม่นานนักจะมีคำเฉลย เมื่อผู้โดยสารต่างชาติหลายคนเอากระเป๋าเดินทางมาชั่ง โอ้โห ออร์แกนิกมาก Thailand Only จริง ๆ อย่างไรก็ตาม มีคนมาอธิบายเพิ่มเติมว่า ที่ต่างประเทศก็ใช้ตาชั่งประเภทนี้เหมือนกัน ไม่ใช่เรื่องแปลก
สำหรับกฎสายการบินนั้น ผู้โดยสารจะมีสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้าหากน้ำหนักเกินจะต้องเสียค่าปรับตามจำนวนน้ำหนัก