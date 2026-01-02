HILIGHT
เตรียมขึ้นเครื่อง เจอพนักงานเอาตาชั่งตลาดนัดมาวาง พอรู้ว่าจะทำอะไร Thailand Only

          เตรียมขึ้นเครื่อง เจอพนักงานสายการบินเอาตาชั่งมาวาง ตอนแรกงงทำไปทำไม พอเห็นผู้โดยสารคนอื่นแล้วรู้เลย Thailand Only จริง ๆ

Thailand Only
ภาพจาก TikTok @nanntdr

          วันที่ 2 มกราคม 2569 TikTok @nanntdr มีการลงคลิปที่สนามบินแห่งหนึ่งในประเทศไทย เอาตาชั่งมาวางไว้หน้าเกต หลายคนก็สงสัยเอามาทำอะไร ก่อนที่ไม่นานนักจะมีคำเฉลย เมื่อผู้โดยสารต่างชาติหลายคนเอากระเป๋าเดินทางมาชั่ง โอ้โห ออร์แกนิกมาก Thailand Only จริง ๆ อย่างไรก็ตาม มีคนมาอธิบายเพิ่มเติมว่า ที่ต่างประเทศก็ใช้ตาชั่งประเภทนี้เหมือนกัน ไม่ใช่เรื่องแปลก

Thailand Only
ภาพจาก TikTok @nanntdr

Thailand Only
ภาพจาก TikTok @nanntdr

          สำหรับกฎสายการบินนั้น ผู้โดยสารจะมีสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้าหากน้ำหนักเกินจะต้องเสียค่าปรับตามจำนวนน้ำหนัก



โพสต์เมื่อ 2 มกราคม 2569 เวลา 11:08:46
