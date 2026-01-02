กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ สภาพอากาศเดือนมกราคม 2569 เป็นอย่างไร

สภาพอากาศ เดือนมกราคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้ว จะหนาวขึ้นไหม ระยะเวลาคือ ครึ่งเดือนแรกของเดือนนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 2 มกราคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันที่ 1-15 มกราคม 2569 หรือครึ่งเดือนแรกของเดือน มีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้
บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะ ๆ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ โดยมีกำลังแรงเป็นระยะ ๆ ทำให้ภาคใต้มีฝนส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค