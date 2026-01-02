วิธีเก็บสายฉีดก้น เพิ่งรู้ว่าเก็บได้ 2 วิธี ทั้งแนวตั้งและแนวนอน แบบไหนดีกว่ากัน

วิธีเก็บสายฉีดก้น เพิ่งรู้ว่าเก็บได้ 2 วิธี ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เก็บแบบไหนดีกว่ากันมีเฉลย จากประสบการณ์จริงของผู้ใช้งาน
สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และสะดวกมากสำหรับคนที่ใช้ห้องน้ำสาธารณะ คือ ที่ฉีดก้น แต่หลายคนก็ไม่รู้เช่นกันว่า มันอาจมีวิธีแขวนหลังเลิกใช้หลายวิธี
วันที่ 2 มกราคม 2569 TikTok @chetwetageewan มีการเล่าประสบการณ์การเข้าห้องน้ำสาธารณะ ก่อนที่จะค้นพบว่า เราสามารถเก็บสายฉีดก้นได้หลายแบบด้วยกัน จากเดิมที่ทำเป็นแนวตั้งเท่านั้น เรายังสามารถเก็บเป็นแนวนอน เอาหัวสายฉีดเสียบเข้าไปได้
สำหรับวิธีเก็บสายแบบแนวนอน ทำให้รู้สึกสะดวกในการหยิบกว่าแนวตั้ง อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตเข้ามาแย้งว่า ข้อเสียวิธีนี้คือ จะทำให้คอสายพังเร็ว ถ้าอยากยืดอายุการใช้งาน ควรทำแนวตั้งดีกว่า