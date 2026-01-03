HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มซื้อแซลมอนจากห้าง ถามเอามากินแบบดิบได้ไหม ชาวเน็ตถกวุ่น คำตอบอยู่ที่ป้ายแล้ว

 
            หนุ่มซื้อแซลมอนจากห้าง ถามสามารถนำไปทำเมนูกินดิบได้หรือไม่ ชาวเน็ตแห่เตือนอย่าเข้าใจผิด พร้อมชี้วิธีสังเกตแบบง่าย ๆ 

แซลมอน เช็กยังไง ว่ากินดิบได้ ?!
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nawat Wongwan

             วันที่ 2 มกราคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nawat Wongwan โพสต์ในกลุ่ม "พวกเราคือผู้บริโภค" เป็นภาพของแซลมอนนอร์เวย์แล่ที่ถูกแพ็กวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดัง พร้อมระบุข้อความว่า "สอบถามผู้รู้ครับว่าแซลมอนแบบนี้สามารถรับประทานดิบได้หรือไม่ ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ต กะเอามาทำยำแซลมอนดิบครับ"

             จากภาพเผยให้เห็นเนื้อแซลมอนสีส้มถูกแช่เย็นแพ็กขาย โดยบนหน้าแพ็กนั้นมีข้อแนะนำระบุไว้ชัดเจนคือ 1. อาหารแช่เย็นอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส 2. อาหารแช่แข็งอุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส และ 3. ปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

แซลมอน เช็กยังไง ว่ากินดิบได้ ?!
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nawat Wongwan

           ภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีคนจำนวนมากเข้ามาให้ความรู้ว่า แซลมอนนั้นแบ่งเป็น 2 เกรด คือเกรดปรุงสุกกับเกรดทานดิบ โดยแซลมอนเกรดซาชิมิต้องผ่านกระบวนการแช่แข็งในอุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษ เช่น -35 องศาเซลเซียส นานกว่า 12-15 ชั่วโมง เพื่อกำจัดพยาธิที่แฝงตัวมา ซึ่งตู้เย็นตามบ้านทั่วไปไม่สามารถทำอุณหภูมิได้ถึงระดับนั้น

           ซึ่งกรณีนี้จะเห็นว่าป้ายระบุชัดเจนให้ "ปรุงสุกก่อนบริโภค" การฝืนทานดิบอาจทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ ท้องร่วง หรือได้รับอันตรายจากพยาธิในระยะยาว ดังนั้นอย่าหลงเชื่อความคิดที่ว่าใคร ๆ ก็กินกันไม่เห็นเป็นไร เพราะความแข็งแรงของร่างกายแต่ละคนไม่เท่ากัน หากต้องการทานดิบควรเลือกซื้อสินค้าที่ระบุว่าเป็น "เกรดซาชิมิ" เท่านั้น 

แซลมอน เช็กยังไง ว่ากินดิบได้ ?!

แซลมอน เช็กยังไง ว่ากินดิบได้ ?!

แซลมอน เช็กยังไง ว่ากินดิบได้ ?!

แซลมอน เช็กยังไง ว่ากินดิบได้ ?!

แซลมอน เช็กยังไง ว่ากินดิบได้ ?!

แซลมอน เช็กยังไง ว่ากินดิบได้ ?!

แซลมอน เช็กยังไง ว่ากินดิบได้ ?!





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มซื้อแซลมอนจากห้าง ถามเอามากินแบบดิบได้ไหม ชาวเน็ตถกวุ่น คำตอบอยู่ที่ป้ายแล้ว โพสต์เมื่อ 3 มกราคม 2569 เวลา 16:35:33 2,683 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 โดม ปกรณ์ ลัม ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย