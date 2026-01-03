หนุ่มซื้อแซลมอนจากห้าง ถามเอามากินแบบดิบได้ไหม ชาวเน็ตถกวุ่น คำตอบอยู่ที่ป้ายแล้ว

หนุ่มซื้อแซลมอนจากห้าง ถามสามารถนำไปทำเมนูกินดิบได้หรือไม่ ชาวเน็ตแห่เตือนอย่าเข้าใจผิด พร้อมชี้วิธีสังเกตแบบง่าย ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nawat Wongwan
วันที่ 2 มกราคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nawat Wongwan โพสต์ในกลุ่ม "พวกเราคือผู้บริโภค" เป็นภาพของแซลมอนนอร์เวย์แล่ที่ถูกแพ็กวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดัง พร้อมระบุข้อความว่า "สอบถามผู้รู้ครับว่าแซลมอนแบบนี้สามารถรับประทานดิบได้หรือไม่ ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ต กะเอามาทำยำแซลมอนดิบครับ"
จากภาพเผยให้เห็นเนื้อแซลมอนสีส้มถูกแช่เย็นแพ็กขาย โดยบนหน้าแพ็กนั้นมีข้อแนะนำระบุไว้ชัดเจนคือ 1. อาหารแช่เย็นอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส 2. อาหารแช่แข็งอุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส และ 3. ปรุงให้สุกก่อนรับประทาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nawat Wongwan
ซึ่งกรณีนี้จะเห็นว่าป้ายระบุชัดเจนให้ "ปรุงสุกก่อนบริโภค" การฝืนทานดิบอาจทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ ท้องร่วง หรือได้รับอันตรายจากพยาธิในระยะยาว ดังนั้นอย่าหลงเชื่อความคิดที่ว่าใคร ๆ ก็กินกันไม่เห็นเป็นไร เพราะความแข็งแรงของร่างกายแต่ละคนไม่เท่ากัน หากต้องการทานดิบควรเลือกซื้อสินค้าที่ระบุว่าเป็น "เกรดซาชิมิ" เท่านั้น