ร้านหม่าล่ากำลังเก็บโต๊ะ เจอชามลูกค้าถึงกับเซอร์ไพรส์ข้อความ รีบประกาศตามตัวทันที

ร้านหม่าล่ากำลังเก็บโต๊ะก่อนปิดร้าน แต่บังเอิญส่องเห็นบางอย่างในชามลูกค้า ทำให้ต้องประกาศตามหาเจ้าของ เป็นไวรัลใจฟูกว่า 3 แสนวิว
ภาพจาก TikTok @chungmunmala
วันที่ 3 มกราคม 2569 โลกออนไลน์แชร์ภาพชวนใจฟูจากผู้ใช้ TikTok @chungmunmala หรือชั่งมันส์หม่าล่าสาขายะลา โพสต์ภาพความน่ารักของลูกค้ารายหนึ่งที่กินจนเกือบหมดชาม แต่ก็เหลือบางอย่างไว้ส่งกำลังใจให้กับร้านจนถึงกับต้องประกาศหาตัว
ภาพจาก TikTok @chungmunmala
จากภาพเผยให้เห็นชามใส่หม่าล่าที่ลูกค้ากินจนเกือบหมด แต่ก็ยังโชว์ฝีมือนำเส้นมาเรียงไว้ข้างชามเป็นข้อความว่า "อร่อย" โดยทางร้านนำเรื่องราวนี้มาโพสต์พร้อมระบุว่า "ตามหาเจ้าของถ้วยนี้ค่ะ"
ภาพจาก TikTok @chungmunmala
ร้านระบุข้อความด้วยว่า ตามหาเจ้าของถ้วย ใครรับผิดชอบความน่ารักนี้ที เจ้าของร้านพร้อมเปย์ ใครทำถ้วยตกไว้ที่ใจผมครับ รีบมารับพร้อมส่วนลด อย่าพลาดนะคะ !