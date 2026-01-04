HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ร้านหม่าล่ากำลังเก็บโต๊ะ เจอชามลูกค้าถึงกับเซอร์ไพรส์ข้อความ รีบประกาศตามตัวทันที

 
             ร้านหม่าล่ากำลังเก็บโต๊ะก่อนปิดร้าน แต่บังเอิญส่องเห็นบางอย่างในชามลูกค้า ทำให้ต้องประกาศตามหาเจ้าของ เป็นไวรัลใจฟูกว่า 3 แสนวิว

ร้านหม่าล่ากำลังเก็บโต๊ะ เจอชามลูกค้าถึงกับเซอร์ไพรส์ข้อความ
ภาพจาก TikTok @chungmunmala

           วันที่ 3 มกราคม 2569 โลกออนไลน์แชร์ภาพชวนใจฟูจากผู้ใช้ TikTok @chungmunmala หรือชั่งมันส์หม่าล่าสาขายะลา โพสต์ภาพความน่ารักของลูกค้ารายหนึ่งที่กินจนเกือบหมดชาม แต่ก็เหลือบางอย่างไว้ส่งกำลังใจให้กับร้านจนถึงกับต้องประกาศหาตัว

ร้านหม่าล่ากำลังเก็บโต๊ะ เจอชามลูกค้าถึงกับเซอร์ไพรส์ข้อความ
ภาพจาก TikTok @chungmunmala

           จากภาพเผยให้เห็นชามใส่หม่าล่าที่ลูกค้ากินจนเกือบหมด แต่ก็ยังโชว์ฝีมือนำเส้นมาเรียงไว้ข้างชามเป็นข้อความว่า "อร่อย" โดยทางร้านนำเรื่องราวนี้มาโพสต์พร้อมระบุว่า "ตามหาเจ้าของถ้วยนี้ค่ะ"

ร้านหม่าล่ากำลังเก็บโต๊ะ เจอชามลูกค้าถึงกับเซอร์ไพรส์ข้อความ
ภาพจาก TikTok @chungmunmala

           ร้านระบุข้อความด้วยว่า ตามหาเจ้าของถ้วย ใครรับผิดชอบความน่ารักนี้ที เจ้าของร้านพร้อมเปย์ ใครทำถ้วยตกไว้ที่ใจผมครับ รีบมารับพร้อมส่วนลด อย่าพลาดนะคะ !

ร้านหม่าล่ากำลังเก็บโต๊ะ เจอชามลูกค้าถึงกับเซอร์ไพรส์ข้อความ

          ภายหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่ากลายเป็นไวรัลน่ารักจนมียอดเข้าชมกว่า 3 แสนครั้ง ซึ่งต่อมามีคอมเมนต์จากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งมารายงานตัวแล้วว่าเป็นเจ้าของถ้วยดังกล่าวเอง ขณะที่ลูกค้ารายอื่นๆ ต่างเอ็นดูในฝีมือของลูกค้าที่เรียงข้อความได้โดนใจมาก พร้อมกับยืนยันว่าร้านนี้รสชาติอร่อยจริง แต่ถ้าจะไปกินก็อาจจะต้องเผื่อเวลารอคิวด้วย เพราะมีลูกค้าแน่นมาก ๆ

ร้านหม่าล่ากำลังเก็บโต๊ะ เจอชามลูกค้าถึงกับเซอร์ไพรส์ข้อความ




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ร้านหม่าล่ากำลังเก็บโต๊ะ เจอชามลูกค้าถึงกับเซอร์ไพรส์ข้อความ รีบประกาศตามตัวทันที อัปเดตล่าสุด 4 มกราคม 2569 เวลา 09:40:00 6,383 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 โดม ปกรณ์ ลัม ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย