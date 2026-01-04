ไวรัล 2 แสน เบื้องหลังพนักงานอเมซอน แปะเทปยาวเหยียด ทำอะไรกัน

ไวรัล 2 แสน เบื้องหลังพนักงานอเมซอน แปะเทปยาวเหยียด ทำแบบนี้เพื่ออะไร ก่อนมีคนเฉลย ช่วยให้ประหยัดทั้งเงินและเวลา
ภาพจาก TikTok @kanokwan8887
ร้านกาแฟที่ขึ้นชื่อและมีสาขาทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะปั๊มน้ำมัน ยังไงก็ต้องนึกถึงร้านอเมซอนอย่างแน่นอน
วันที่ 4 มกราคม 2569 TikTok @kanokwan8887 ลงคลิปพนักงานอเมซอนกำลังดึงเทปใสยาวมาก พร้อมเอากระดาษชิ้นเล็ก ๆ ไปไล่แปะ พร้อมข้อความว่า เป็นวิธีที่ช่วยประหยัดมาก จนคนสงสัยว่า เธอทำอะไร
คำเฉลยอยู่ในคอมเมนต์ ระบุว่า เป็นการติดสติ๊กเกอร์วันหมดอายุของสินค้า วิธีนี้นอกจากประหยัดเทปแล้ว ยังประหยัดเวลาด้วย
