หนาวรับปีใหม่ 2569 กรมอุตุฯ เผยทั่วไทยอากาศเย็นต่อเนื่อง ได้สัมผัสยาวถึงสัปดาห์หน้า

  
             กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนคนไทยรับมืออากาศหนาวต่อเนื่องรับปีใหม่ 2569 ไทยตอนบนเย็นยาวถึง 9 มกราคม ขณะที่ภาคอีสานอุณหภูมิลดมากสุดถึง 6 องศาเซลเซียส

สภาพอากาศ

            วันที่ 4 มกราคม 2569 นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า ประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ระลอกในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ โดยช่วงวันที่ 4-5 มกราคม 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงพร้อมกับมีลมแรง ซึ่งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลางตอนล่าง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีอากาศเย็นในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

            ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 9 มกราคม 2569 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อเนื่อง และอุณหภูมิจะลดลงอีกครั้งพร้อมกับมีลมแรง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุม

            สำหรับสถานการณ์ภาคใต้ ในวันที่ 4-5 มกราคม 2569 ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร

            ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 6-9 มกราคม 2569 ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่าง เนื่องจากมรสุมมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างสูงถึง 2 – 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

            ข้อควรระวัง : ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากอากาศแห้งและลมแรง สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังตลอดช่วง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6 – 9 มกราคม 2569

            ไฮไลต์มกราคม 2569 : ลุ้นสัมผัสน้ำค้างแข็งยอดดอย ในช่วงนี้ยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวจัด มักเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง (แม่คะนิ้ง หรือ เหมยขาบ) ซึ่งเกิดจากไอน้ำในอากาศเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกน้ำแข็งโดยตรงเมื่ออุณหภูมิวัตถุใกล้พื้นดินต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (0°C) สถานที่ที่พบบ่อยได้แก่ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง และภูกระดึง


สรุปอุณหภูมิต่ำสุดรายภาค (4-9 มกราคม 2569)


            ภาคเหนือ : ลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ยอดดอยหนาวจัด 2 – 15 องศาเซลเซียส

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ลดลง 4-6 องศาเซลเซียส ยอดภูหนาวจัด 6 – 15 องศาเซลเซียส

            ภาคกลาง / กทม. และปริมณฑล : ลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อากาศเย็นในตอนเช้า 

สภาพอากาศ
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา, thaipbs 





