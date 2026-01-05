HILIGHT
เน็ตไอดอลสาวสวย ถูกพบกลายเป็นคนเร่ร่อนในกัมพูชา สภาพสุดช็อก - ท่อนขาผิดรูป

 
             เน็ตไอดอลสาวจีนวัย 26 ปี ถูกพบกลายเป็นคนเร่ร่อนในกัมพูชา สภาพสุดช็อก ท่อนขาผิดรูป พ่อเผยลูกสาวบอกทำงานในประเทศ  

เน็ตไอดอลสาวจีนวัย 26 ถูกพบกลายเป็นคนเร่ร่อนในกัมพูชา
ภาพจาก Weibo

             วันที่ 5 มกราคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยกรณีที่น่าตกใจ เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียได้แชร์ภาพของเน็ตไอดอลสาวรายหนึ่งวัย 26 ปี นามสกุล อู๋ ซึ่งมีผู้ติดตามหลายหมื่นคน แต่กลับถูกพบอยู่ในสภาพกลายเป็นคนเร่ร่อนข้างถนนในประเทศกัมพูชา สภาพร่างกายซูบผอมจนเกือบจำไม่ได้ และขาหักผิดรูป 

             รายงานเผยว่า อู๋ อาศัยในมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน เธอเป็นที่รู้จักบนแพลตฟอร์มคลิปสั้น ในชื่อว่า Umi โดยมีผู้ติดตามราว 24,000 ฟอลโลเว่อร์ คลิปวิดีโอสุดท้ายที่เธอโพสต์ลงโซเชียล คือเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2568 โดยมีตำแหน่งที่อยู่ในกัมพูชา ก่อนที่เธอจะหายเงียบไป จนกระทั่งวันที่ 26 ธันวาคม เธอได้ติดต่อพ่อของเธอมาอย่างกะทันหัน โดยบอกว่ามีปัญหารุนแรงเกี่ยวกับขา และต้องการเงินค่ารักษาด่วน 

             พ่อของอู๋ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่น เผยว่า ลูกสาวออกจากบ้านไปทำงานหลังจากจบมัธยมต้น โดยอ้างกับครอบครัวมานานว่าทำงานอยู่ที่เจ้อเจียง และเธอก็ยังขอเงินจากครอบครัวอยู่บ่อยครั้ง จนถึงปัจจุบัน พวกเขาส่งเงินไปให้เธอรวมแล้วกว่า 80,000 หยวน (ราว 361,000 บาท) กระทั่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางครอบครัวจึงตัดสินใจหยุดให้ความช่วยเหลือเธอ แต่แล้วกลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นในปลายเดือนธันวาคม 

เน็ตไอดอลสาวจีนวัย 26 ถูกพบกลายเป็นคนเร่ร่อนในกัมพูชา
ภาพจาก Weibo

             หลังจากลูกสาวติดต่อมาขอเงินค่ารักษาพยาบาล ทางครอบครัวได้โอนเงินไปให้เธอจำนวน 2,200 หยวน (ราว 9,900 บาท) และเธอก็ขาดการติดต่อไปโดยสิ้นเชิง ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นาน มีญาติได้ไปพบรูปที่น่าตกใจของเธอทางออนไลน์ อู๋กลายเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านอยู่ตามถนนในเมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา 

             จากภาพจะเห็นว่า เธอมีสภาพย่ำแย่ หัวเข่าบวมแดง ขาผิดรูป บ่งบอกว่าอาจกระดูกหัก ในมือถือภาพถ่ายภาพการตรวจสแกนกระดูก ร่างกายของเธอผอมโซ และใบหน้าซูบผอม จนเกือบจะกลายเป็นคนละคน แต่ยังมีภาพถ่ายหนังสือเดินทางที่ระบุตัวตนของเธอ และบางคนยังกล่าวว่า เห็นเธอถูกทิ้งไว้หน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง  

เน็ตไอดอลสาวจีนวัย 26 ถูกพบกลายเป็นคนเร่ร่อนในกัมพูชา
ภาพจาก Weibo

             ทางครอบครัวรีบแจ้งตำรวจ จึงได้รู้ว่าลูกสาวโกหกมาตลอด ความจริงเธอไม่ได้ทำงานอยู่ที่เจ้อเจียง แต่เดินทางออกนอกประเทศจีนไปตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 และจุดหมายปลายทางของเธอก็คือเมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นที่เลื่องลือเกี่ยวกับแหล่งรวมสแกมเมอร์ ปัจจุบันสถานะของอู๋ ยังคงเป็นบุคคลสูญหาย ทางตำรวจท้องถิ่น ระบุว่า คดีนี้อยู่นอกเหนืออำนาจ จึงแนะนำให้ครอบครัวขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุลและสถานทูตในต่างประเทศ 

             พ่อของอู๋ได้ออกมาขอความช่วยเหลือ โดยได้ร้องไห้แสดงความเสียใจกล่าวว่า "ผมหวังเพียงว่าลูกของผมจะกลับมาอย่างปลอดภัย !" โดยล่าสุด มีรายงานว่า ทางสถานทูตจีนในกัมพูชาได้เข้ามาช่วยเหลือในการค้นหาเน็ตไอดอลสาวรายนี้แล้ว 

             เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมา หลายคนต่างตกตะลึงและหวาดกลัวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการหลอกลวงไปทำงานในต่างประเทศ โดยติดกับดักเรื่องค่าตอบแทนสูง แต่สุดท้ายกลับไปพบจุดจบที่ศูนย์สแกมเมอร์ และเมื่อไม่สามารถทำงานได้ตามเป้า หรือพยายามหลบหนี จึงถูกทำร้ายทุบตี ทรมานร่างกาย และบางรายต้องสูญเสียชีวิต 

เน็ตไอดอลสาวจีนวัย 26 ถูกพบกลายเป็นคนเร่ร่อนในกัมพูชา
ภาพจาก Weibo

เน็ตไอดอลสาวจีนวัย 26 ถูกพบกลายเป็นคนเร่ร่อนในกัมพูชา
ภาพจาก Weibo

เน็ตไอดอลสาวจีนวัย 26 ถูกพบกลายเป็นคนเร่ร่อนในกัมพูชา
ภาพจาก Weibo


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, NetEase News 






