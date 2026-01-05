เน็ตไอดอลสาวสวย ถูกพบกลายเป็นคนเร่ร่อนในกัมพูชา สภาพสุดช็อก - ท่อนขาผิดรูป

เน็ตไอดอลสาวจีนวัย 26 ปี ถูกพบกลายเป็นคนเร่ร่อนในกัมพูชา สภาพสุดช็อก ท่อนขาผิดรูป พ่อเผยลูกสาวบอกทำงานในประเทศ
ภาพจาก Weibo
วันที่ 5 มกราคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยกรณีที่น่าตกใจ เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียได้แชร์ภาพของเน็ตไอดอลสาวรายหนึ่งวัย 26 ปี นามสกุล อู๋ ซึ่งมีผู้ติดตามหลายหมื่นคน แต่กลับถูกพบอยู่ในสภาพกลายเป็นคนเร่ร่อนข้างถนนในประเทศกัมพูชา สภาพร่างกายซูบผอมจนเกือบจำไม่ได้ และขาหักผิดรูป
รายงานเผยว่า อู๋ อาศัยในมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน เธอเป็นที่รู้จักบนแพลตฟอร์มคลิปสั้น ในชื่อว่า Umi โดยมีผู้ติดตามราว 24,000 ฟอลโลเว่อร์ คลิปวิดีโอสุดท้ายที่เธอโพสต์ลงโซเชียล คือเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2568 โดยมีตำแหน่งที่อยู่ในกัมพูชา ก่อนที่เธอจะหายเงียบไป จนกระทั่งวันที่ 26 ธันวาคม เธอได้ติดต่อพ่อของเธอมาอย่างกะทันหัน โดยบอกว่ามีปัญหารุนแรงเกี่ยวกับขา และต้องการเงินค่ารักษาด่วน
พ่อของอู๋ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่น เผยว่า ลูกสาวออกจากบ้านไปทำงานหลังจากจบมัธยมต้น โดยอ้างกับครอบครัวมานานว่าทำงานอยู่ที่เจ้อเจียง และเธอก็ยังขอเงินจากครอบครัวอยู่บ่อยครั้ง จนถึงปัจจุบัน พวกเขาส่งเงินไปให้เธอรวมแล้วกว่า 80,000 หยวน (ราว 361,000 บาท) กระทั่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางครอบครัวจึงตัดสินใจหยุดให้ความช่วยเหลือเธอ แต่แล้วกลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นในปลายเดือนธันวาคม
ภาพจาก Weibo
จากภาพจะเห็นว่า เธอมีสภาพย่ำแย่ หัวเข่าบวมแดง ขาผิดรูป บ่งบอกว่าอาจกระดูกหัก ในมือถือภาพถ่ายภาพการตรวจสแกนกระดูก ร่างกายของเธอผอมโซ และใบหน้าซูบผอม จนเกือบจะกลายเป็นคนละคน แต่ยังมีภาพถ่ายหนังสือเดินทางที่ระบุตัวตนของเธอ และบางคนยังกล่าวว่า เห็นเธอถูกทิ้งไว้หน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง
ภาพจาก Weibo
พ่อของอู๋ได้ออกมาขอความช่วยเหลือ โดยได้ร้องไห้แสดงความเสียใจกล่าวว่า "ผมหวังเพียงว่าลูกของผมจะกลับมาอย่างปลอดภัย !" โดยล่าสุด มีรายงานว่า ทางสถานทูตจีนในกัมพูชาได้เข้ามาช่วยเหลือในการค้นหาเน็ตไอดอลสาวรายนี้แล้ว
เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมา หลายคนต่างตกตะลึงและหวาดกลัวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการหลอกลวงไปทำงานในต่างประเทศ โดยติดกับดักเรื่องค่าตอบแทนสูง แต่สุดท้ายกลับไปพบจุดจบที่ศูนย์สแกมเมอร์ และเมื่อไม่สามารถทำงานได้ตามเป้า หรือพยายามหลบหนี จึงถูกทำร้ายทุบตี ทรมานร่างกาย และบางรายต้องสูญเสียชีวิต
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, NetEase News