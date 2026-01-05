หลังจากจบปีใหม่ ได้หยุดอีกทีวันไหน อาจมาเร็วกว่าที่คิด ไม่ต้องรอสงกรานต์ 6 วันจุก ๆ

วันหยุด 2569 หลังจากจบปีใหม่ จะได้หยุดอีกทีวันไหน อาจเร็วกว่าที่คิด ส่องปฏิทิน 2569 ได้เลย สรุปมาให้แล้ว
ปีใหม่ 2569 ผ่านพ้นไปแล้วพร้อมกับช่วงหยุดยาวที่คนไทยได้หยุดพักผ่อน และในวันนี้ 5 มกราคม ก็ต้องเริ่มกลับมาทำงานกันแล้ว เชื่อว่าตอนนี้หลายคนอาจจะคิดถึงวันหยุดครั้งต่อไปว่าจะตรงกับช่วงไหน
กระปุกดอทคอม มีการตรวจสอบแล้วว่า วันหยุดราชการครั้งต่อไปจะตรงกับวันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ตรงกับวันอังคารพอดี ดังนั้น คนไทยมีโอกาสได้หยุดยาวต่อเนื่อง 4-6 วันได้เลยทีเดียวในเดือนมีนาคม แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2569 โดยต้องใช้วันลาพักร้อนอุดในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 สมการนี้จึงใช้ได้
หยุดยาว 6 วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 3-8 มีนาคม 2569 สมการนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ใช้วันลาพักร้อน 3 วันอุดในวันที่ 4-6 มีนาคม แล้วปิดท้ายด้วยวันหยุดเสาร์อาทิตย์