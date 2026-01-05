HILIGHT
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหาร พระยศ พลเอกหญิง เสด็จงานวันทหารม้า

            สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารบก พระยศ พลเอกหญิง เสด็จงานวันทหารม้า 2569
           วันที่ 4 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี รายงานว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในงานวันทหารม้า ประจำปี 2569 และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 39 พรรษา 8 มกราคม 2569
           โดยมี พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เฝ้ารับเสด็จ ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหาร พระยศ พลเอกหญิง เสด็จงานวันทหารม้า อัปเดตล่าสุด 5 มกราคม 2569
