เมียท้อง 8 เดือน แฉผัวกินตับครูเมียน้อย เปิดวิธีจับโป๊ะ พี่หนุ่มยังไม่รู้ - มีแชตอึ้ง ชวนใส่ถุง ?

เมียท้อง 8 เดือน ใจสลายถูกผัวทหารนอกใจ กินตับข้าราชการครู อายุมากกว่า 10 ปี มีการชวนกันใส่ถุง ชี้จุดโป๊ะผู้ชาย กรรชัยยังอึ้ง ไม่รู้เช็กตรงนี้ได้
ภาพจาก โหนกระแส
จากกรณีของหญิงท้อง 8 เดือน ออกมาแฉเรื่องที่ถูกสามีทหารนอกใจ ไปกิ๊กกับเมียน้อยซึ่งเป็นครู แม้อยู่กินสร้างครอบครัวมานาน 5 ปี มีลูกด้วยกัน 2 คน ทั้งยังพบฝ่ายชายไปกกกับเมียน้อยในช่วงที่เธอมีความเปราะบาง เกิดภาวะแท้งคุกคามจนต้องเข้าโรงพยาบาลนั้น
ล่าสุด (5 มกราคม 2569) ทางฝั่งเมียหลวงได้มาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ผ่านรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 โดยเล่าย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นที่เธอจับได้ว่าถูกสามีนอกใจ
ภาพจาก โหนกระแส- วันที่ 19 กันยายน เธอทราบว่าสามีออกมาจากหน่วยแล้ว แต่หายไปไม่ได้กลับมาบ้าน เธอโทร. ไปเขาก็ไม่รับ จึงบุกไปถึงกองร้อย ขอให้ผู้บังคับบัญชาโทร. ตามสามีให้ ซึ่งเขาก็รับแล้วรีบมายังกองร้อย
- สามียังถามว่าเธอมาทำไม เธอก็ตอบไปว่ามาตามหาเขา
- ขณะนั่งรถกลับเธอหยิบโทรศัพท์มือถือของเขามาเช็กดู ซึ่งทางสามีก็แสดงความบริสุทธิ์ใจ บอกให้เช็กได้ เพราะคงมั่นใจว่าลบประวัติที่คุยกับฝ่ายเมียน้อยจนหมดแล้ว
- แต่สิ่งที่สามีพลาด คือเขาไม่ได้ลบใน LINE Out ซึ่งแสดงประวัติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโทร. มาหาเขา
ภาพจาก โหนกระแส- สำหรับ LINE Out คือประวัติการโทร. ผ่านแอปฯ LINE ซึ่งจะแสดงประวัติการโทร. ในแอปฯ เรียกว่าเป็นจุดที่มีคนจำนวนมากไม่รู้จัก และไม่รู้ว่าสามารถเช็กประวัติการโทร. ได้จากจุดนี้ ทำให้แม้แต่ หนุ่ม กรรชัย ยังตกใจ ต้องขอให้ทางน้องผู้หญิงที่มาออกรายการ สอนให้ว่าต้องเข้าไปดูจากตรงไหน [อ่านข่าว : LINE Out วิธีเช็กประวัติการโทร. ในไลน์ (พร้อมวิธีลบ) ต้องทำยังไงมาดูกัน]
- ฝ่ายภรรยาหลวงแกล้งใช้โทรศัพท์ของสามี ทักไปหาอีกฝ่ายว่า "เธอมารับเขาหน่อย" ซึ่งฝ่ายนั้นก็โทร. กลับมาทันที
- ภรรยาหลวงเป็นคนรับสาย ทำให้กิ๊กสาวไม่ยอมพูดอะไร แล้ววางสายไปทันที ต่อจากนั้นเธอยังส่งข้อความไปหาอีกฝ่าย ยืนยันว่าเป็นภรรยาของฝ่ายชาย ซึ่งทางนั้นก็อ่านแต่ไม่ตอบอะไร
- การจับชู้ครั้งนี้ทำให้สามีโมโห แต่ภรรยาตั้งข้อสังเกตว่าเขาดูจะตกใจมากกว่า ว่าลบประวัติไปแล้วทำไมยังเหลือ
- สามียืนยันว่า 1 คืนที่หายไป เขาเมา นอนอยู่ แต่เพื่อนเขาบอกว่าสามีไม่อยู่
ภาพจาก โหนกระแส
จับได้รอบ 2 ยิ่งอ่านแชตยิ่งใจสลาย
- เวลาผ่านไปจนวันที่ 14 ตุลาคม ช่วงนั้นเธอมีภาวะแท้งคุกคาม ตกเลือดเลยต้องเข้าโรงพยาบาล ด้วยความฉุกใจเลยหยิบโทรศัพท์มาเช็กดูประวัติ เปิด GPS เช็กตำแหน่งสามี ข้อมูลขึ้นว่าอยู่ที่บ้าน จึงขอให้พี่ชายไปช่วยดู
- พี่ชายเธอไปดู ไม่เจอสามี ก่อนจะพบว่าเขาเอาโทรศัพท์ซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้า จึงให้พี่ชายเอาโทรศัพท์ของสามีมาที่โรงพยาบาล ก่อนจะเปิดดูไลน์ของเขา กระทั่งพบแชตกับฝ่ายเมียน้อย ที่บอกชัดถึงความสัมพันธ์กับฝั่งครูสาว
- พบว่าทั้งคู่ไปฉลองวันเกิดด้วยกันในวันที่ 14 ตุลาคม (ผู้ชายเกิดวันที่ 13 ตุลาคม) และยังส่งแชตหวานคุยกัน
- หนึ่งในข้อความที่ทำเอา หนุ่ม กรรชัย ถึงกับร้องห๊ะ คือแชตตอนหนึ่งที่ฝั่งครูสาวส่งมาว่า "จัดไวน์ด้วยไหม เดี๋ยวจะทำกับข้าวให้ชิม" ซึ่งฝ่ายชายตอบว่า "เค้าทำเธอเจ็บนะ 55 อย่าร้องขอชีวิต"
- ฝ่ายชายยังส่งข้อความหาเมียน้อยว่า "รอมันได้เงิน มันก็น่าจะหย่าให้ จะได้มีอิสระได้อยู่ด้วยกัน"
- วันที่ 15 ตุลาคม เขายังคงแชตพิมพ์กัน เฝั่งสามีบอกเมียน้อยว่าอย่าเพิ่งปล่อยให้มีลูก เพราะตัวเองยังไม่พร้อม รวมถึงชักชวนกันว่า "ต่อไปใส่ถุงกันดีไหม"
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
อดทนไว้จนถึงวันแฉ ทางรายการรู้ข้อมูลยันต้นสังกัดครู
- ภรรยายอมรับว่า ตอนนั้นหัวใจแตกสลาย ทำใจไว้ว่าสักวันถ้ามีค่าทนายแล้วจะมาฟ้อง แต่ยังเก็บอาการไว้ไม่โวยวายอะไร ยังนิ่ง ทำตัวปกติทุกอย่าง แม้ตอนนั้นตนจะตกเลือด หัวใจแตกสลายไปหมด แต่เลือกที่จะเงียบเพราะยังคิดว่าต้องต้องหาหลักฐานเพิ่มอีก ก่อนจะฟ้องทนาย แล้วก็ยังไม่มีเงินด้วย เพราะมีภาวะตกเลือดทำให้ไปทำงานไม่ได้ เดี๋ยวก็จะต้องคลอด ก็ยังต้องพึ่งเงินจากเขาให้ส่งเสียอยู่
- หลังจากนั้นก็เหมือนจะยังอยากให้โอกาสเขาอยู่ แต่สุดท้ายเมื่อวันที่ 2 มกราคม มี GPS ไปสิ้นสุดที่คอนโดฝั่งนั้นอีกแล้ว ตนรู้สึกว่าให้โอกาสแล้วเขายังไม่หยุด ผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่หยุดอีก เลยตัดสินใจออกมาแฉ
- ฝ่ายเมียน้อยล็อกโปรไฟล์ ปิดทุกช่องทาง ทำให้ตนติดต่อเขาไม่ได้
- ฝั่งสามี ตนคุยแล้ว ตนบอกว่าถ้าวันหนึ่งตนจะฟ้อง ให้เขาเลือกว่าจะเลือกใคร เขาไม่ตอบว่าจะเลือกใคร แล้วบอกว่า แล้วแต่เลย จะทำอะไรก็ทำเลย เพราะคิดว่าตนคงไม่มีเงินจ้างทนาย
- ทางฝ่ายครูเมียน้อยอายุ 39 ปี สามีอายุ 29 ปี ลักษณะเหมือนเขาเลี้ยงแฟนตน เพราะเขามีเงิน มีคอนโด มีรถ มีอะไร ขณะที่ฝั่งสามีตนน่าจะไม่มีเงินไปเลี้ยงเขา เพราะเขาก็ยังส่งเสียครอบครัว แม้เขาจะมีเมียน้อยแต่เงินเดือนก็ยังให้ตนหมด ขอไปทำงานวันละ 100 บาท
- ทางรายการมีการติดต่อหา ผอ. ของโรงเรียนฝั่งครูสาว ผอ. ทาง ผอ. ยังไม่สะดวกแต่ก็จะดำเนินการตามระเบียบ เดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ส่วนเรื่องที่ว่าครูสาวไม่มาสอน 14 วันแล้วนั้น ทาง ผอ. เผยว่า ฝั่งครูอ้างว่าป่วย มีใบลาตามระเบียบ ไม่รู้ว่ามีพฤติกรรมแบบนี้
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส