ดราม่าร้อน แม่ปล่อยลูกเล่นหินตกแต่งในคาเฟ่ ขว้างทิ้งกระจาย พนักงานเตือนไม่สน

          ดราม่าร้อน แม่ปล่อยลูกเล่นหินตกแต่งในร้านคาเฟ่ ขว้างทิ้งกระจาย พนักงานเตือนไม่สน ได้แต่ก้มหน้าเก็บ คนดูเดือดสนั่น 

ลูกเล่นหินตกแต่งในร้านคาเฟ่
ภาพจาก Threads

          วันที่ 5 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Sin Chew มีคลิปวิดีโอหนึ่งถูกแชร์เป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงบนโลกออนไลน์ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่คาเฟ่และร้านอาหารแห่งหนึ่งในไต้หวัน เมื่อแม่ 2 คนไปนั่งกินอาหารและพูดคุยกัน โดยแต่ละคนพาลูก ๆ ของตัวเองไปด้วย ทว่าในระหว่างนั้นพวกเธอต่างปล่อยให้ลูกเล่นหินประดับในร้าน ทั้งขว้างปาและโยนลงพื้น ในขณะที่พวกเธอไม่สนใจและไม่ห้ามปรามลูก แม้ว่าพนักงานจะเข้าไปเตือน 

ลูกเล่นหินตกแต่งในร้านคาเฟ่
ภาพจาก Threads

          คลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้ถูกนำมาโพสต์บนแพลตฟอร์ม Threads โดยหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งเผยว่า เธอไปกินอาหารที่ร้านดังกล่าวกับเพื่อน ๆ ขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับมื้ออาหาร อยู่ ๆ ก็ได้ยินเสียงของถูกโยนลงพื้น จึงหันไปเห็นเด็กเล็กกำลังเล่นหินประดับสีขาวที่ทางร้านใช้ตกแต่งใต้ต้นไม้ ก่อนจะเห็นว่าเด็ก ๆ เหล่านี้มีกัน 3 คน โดยมากับแม่ 2 คน  

ลูกเล่นหินตกแต่งในร้านคาเฟ่
ภาพจาก Threads

          โดยจากคลิปวิดีโอจะเห็นว่า แม่ทั้ง 2 คนนั่งอยู่ที่โต๊ะ โดยไม่ได้สนใจลูก ๆ ที่กำลังเล่นซน ในขณะที่เด็กเล็กทั้ง 3 คน เอาแก้วมาใส่หิน แล้วเทกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ ทั้งรบกวนและสร้างความรำคาญให้กับลูกค้าคนอื่น ๆ ในร้าน ทั้งนี้ มีช่วงที่พนักงานเข้าไปเตือน แต่ดูเหมือนว่าแม่ทั้ง 2 คนจะไม่ได้สนใจ ยังคงปล่อยให้ลูกเล่นเช่นเดิม โดยไม่คิดที่จะห้ามปรามลูกของตัวเองแม้แต่น้อย ทางพนักงานจึงทำได้แต่เพียงเข้าไปก้มหน้าเก็บหิน

          หญิงสาวผู้ถ่ายคลิปได้เขียนข้อความระบุว่า "ฉันไม่ได้เข้าไปห้ามพวกเขา เพราะฉันรู้สึกว่าในเมื่อพนักงานได้เข้าไปเตือนแล้ว ฉันในฐานะลูกค้าจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเตือนพวกเขาอีก ฉันไม่คิดเลยว่าแม่ทั้งสองจะไม่รู้สึกอับอายเลยตลอดเวลาที่นั่งอยู่ตรงนั้น"  

          คลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นร้อนอย่างรวดเร็วหลังจากถูกเผยแพร่ออกไป ผู้ที่เข้าไปชมต่างรู้สึกโกรธและพากันตำหนิแม่คู่นี้ที่ปล่อยให้ลูกแสดงพฤติกรรมดังกล่าวในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะในร้านอาหารที่มีของประดับตกแต่งไว้อย่างดี แต่แม่เด็กทั้ง 2 คนกลับไม่แสดงความสำนึกผิดใด ๆ ปล่อยให้ลูกๆ วิ่งเล่นซนและทำลายข้าวของ 

          ผู้ใช้โซเชียลวิจารณ์อย่างดุเดือดว่า "แม่ทั้งคู่ขาดความรับผิดชอบ" และบางรายแนะนำว่า "ผู้ปกครองไม่ควรพาลูกออกไปข้างนอกหากไม่สามารถควบคุมลูกได้ในที่สาธารณะ" 
 


ดราม่าร้อน แม่ปล่อยลูกเล่นหินตกแต่งในคาเฟ่ ขว้างทิ้งกระจาย พนักงานเตือนไม่สน โพสต์เมื่อ 5 มกราคม 2569 เวลา 17:31:46
