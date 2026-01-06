HILIGHT
ยูทูบเบอร์ดัง ประกาศพักช่องกินจุ 14 ล้านซับ คนอึ้งกะทันหันมาก แห่ยินดีหลังรู้เหตุผล

          ยูทูบเบอร์สาวสายกิน ประกาศพักช่อง 14 ล้านซับ การตัดสินใจสำคัญ ทำแฟน ๆ ตกใจ ก่อนแห่อวยพรเมื่อรู้เหตุผล มองเป็นเรื่องราวดี ๆ รับต้นปี 

Hamzy ยูทูบเบอร์
ภาพจาก YouTube [햄지]Hamzy

          นับเป็นอีกหนึ่งคนดังที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก สำหรับ แฮมจี (Hamzy) ยูทูบเบอร์สายกินจากเกาหลีใต้ ซึ่งโด่งดังจากการทำคลิปแนวม็อกบัง ที่ไม่ได้มีแค่ภาพขณะกินจุ กินโหด แบบช่องอื่น ๆ เท่านั้น แต่พาไปดูกันชัด ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการทำอาหาร ที่ทำออกมาได้ดูน่ากินน่าติดตาม ชวนดูเพลินจนมีผู้ติดตามกว่า 14 ล้านซับ

Hamzy ยูทูบเบอร์
ภาพจาก YouTube [햄지]Hamzy

          อย่างไรก็ตาม แฟน ๆ ของช่อง [햄지]Hamzy ต่างตกใจเมื่อยูทูบเบอร์สาวได้ปล่อยคลิป "ประกาศสำคัญ ! ขอบคุณสำหรับแปดปีที่ผ่านมาค่ะ" เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2569 ซึ่งเมื่อเข้าไปชมก็พบว่านี่ไม่ใช่คลิปโชว์กินอาหารเหมือนเคย แต่ แฮมจี ได้ตั้งกล้องบอกความรู้สึก พร้อมประกาศ "พักช่อง" ทำให้แฟน ๆ ตกใจและแอบเศร้าไปตาม ๆ กัน

          แต่เพียงไม่นานความเศร้าก็เปลี่ยนมาเป็นคำอวยพร เมื่อได้ทราบว่าเหตุผลจริง ๆ เบื้องหลังการพักทำคลิปกินจุนี้ แท้จริงเป็นเพราะยูทูบเบอร์สาว กำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะมีน้องนั่นเอง 

Hamzy ยูทูบเบอร์
ภาพจาก YouTube [햄지]Hamzy

          ยูทูบเบอร์สาวเผยว่า เธอเริ่มทำช่องมา 8 ปี ตั้งแต่อายุ 20 ปลาย ๆ จนตอนนี้ 30 กลาง ๆ แล้ว นี่เป็นช่องที่เธอทำกับแฟนหนุ่มซึ่งคบกันมา 10 ปี เนื่องจากทั้งคู่ต่างอายุเยอะขึ้นจึงรู้ตัวว่าถ้าไม่ตัดสินใจตอนนี้ เอาแต่เลื่อนออกไปอีก 1 หรือ 2 ปี อายุก็จะเยอะขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นหลังจากคิดดูแล้ว เธอจึงตัดสินใจขอพักช่องม็อกบังสักเพื่อ เพื่อเตรียมตัวมีลูกนั่นเอง 

Hamzy ยูทูบเบอร์
ภาพจาก YouTube [햄지]Hamzy

          โดยตั้งใจจะใช้ช่วงเวลา 1 ปีนี้ในการพยายามมีเบบี๋อย่างจริงจัง พักผ่อนให้เต็มที่ กินอาหารที่มีประโยชน์ เลิกดื่มเหล้า ไปโรงพยาบาล เตรียมตัววางแผนมีลูก ตั้งใจจะมีแฮมจีน้อยภายในปีนี้ให้ได้ และจะกลับมาอีกครั้งในปี 2570 ซึ่งระหว่างนี้เธอก็ไม่ได้ปล่อยให้ช่องร้างไปเฉย ๆ แต่ยังจะมีคลิปสั้นต่าง ๆ ทั้งที่เคยถ่ายไว้แล้ว มาลงให้แฟน ๆ ได้ติดตามกันต่อไป

          ขณะที่แฟน ๆ เองเมื่อได้ทราบเหตุผลของเธอ ต่างเข้าใจและก็เข้ามาร่วมอวยพร แสดงความยินดีกับเธอเป็นจำนวนมาก หวังว่า แฮมจี จะมีน้องสำเร็จตามที่ตั้งใจ และกลับมาอีกครั้งพร้อมกับแฮมจีน้อย 

Hamzy ยูทูบเบอร์
ภาพจาก YouTube [햄지]Hamzy

Hamzy ยูทูบเบอร์
ภาพจาก YouTube [햄지]Hamzy

Hamzy ยูทูบเบอร์
ภาพจาก YouTube [햄지]Hamzy

