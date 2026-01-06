พีคมาก เมื่อญาติซื้อ KFC มาฝากที่ รพ. งานนี้ต้องแก้เคล็ดด่วน ๆ แห่เอ็นดูจนไวรัล 1.6 ล้าน

ญาติหวังดีซื้อ KFC มาฝากคนทำงานโรงพยาบาล ของกินต้องห้ามขณะเข้าเวร ทำต้องรีบแก้เคล็ดแบบด่วน ๆ จนเป็นไวรัล 1.6 ล้านวิว
ภาพจาก TikTok @waran_da
หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างสำหรับเมนูยอดฮิตอย่าง KFC ซึ่งกลายเป็นไอเทมต้องห้ามของคนทำงานที่โรงพยาบาล หากวันไหนมีใครพลาดสั่งมาฝากก็เตรียมตัวเตรียมใจรับแรงกระแทกกับเคสหนักๆ ได้ตลอดวัน จนหลายคนถึงกับปาดเหงื่อ แม้จะอร่อยแค่ไหนแต่ก็ไม่อยากให้ซื้อมาฝากขณะอยู่เวรจริง ๆ
วันที่ 6 มกราคม 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปสุดพีคจากผู้ใช้ TikTok @waran_da ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ แชร์ประสบการณ์เมื่อญาติซื้อ KFC มาฝาก คาดว่าคงหวังดีอยากให้ได้ทานของอร่อย แต่ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเจอเคสรัว ๆ เพราะมีแถมไอเทมลับใช้แก้ทางเอาไว้แล้ว
จากคลิปจะเห็นว่าหลังจากได้รับถัง KFC มาพร้อมปากกาเคมีสีน้ำเงิน เธอจึงรีบหยิบมาเขียนบนฝาถังไก่ทอดทันทีว่า "ถังนี้ขนมจีน" ส่วนอีกถังก็เขียนไว้ว่า "ถังนี้คือพิซซ่า"
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลน่าเอ็นดูจนมียอดเข้าชมกว่า 1.6 ล้านครั้ง ชาวเน็ตเห็นแล้วก็ยอมใจในเทคนิคของคนไทย แม้จะเห็นชัด ๆ ว่าเป็น KFC แต่ก็ต้องแก้เคล็ดว่าเป็นเมนูอื่นแทน ซึ่งเจ้าของคลิปยังคอนเฟิร์มว่าทริกนี้ได้ผลจริง เพราะวันนั้นงานไม่ยุ่งมาก แต่สิ่งที่เธอไม่อยากได้ที่สุดคือ "ปากกา" เพราะหากได้รับมางานจะหนักทั้งวันจนแทบไม่ได้ทานข้าว ต้องเขียนรัว ๆ จนหมึกหมดก็มีเช่นกัน
