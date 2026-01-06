HILIGHT
พ่อโวย รพ. ทำนิ้วลูกขาด ตอนตัดสายสะดือ ซ้ำต่อคืนเองไม่ได้ เสนอจ่ายแค่ 4.4 แสน

          พ่อโวย รพ. ทำนิ้วลูกขาดตอนคลอด พลาดโดนนิ้วขณะตัดสายสะดือ แถมต่อให้ไม่ได้ ต้องส่งไปให้ที่อื่นช่วย สุดท้ายเสนอจ่าน 4.4 แสน ครอบครัวรับไม่ได้

พ่อโวย รพ. ทำนิ้วลูกขาด

          วันที่ 6 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Sin Chew รายงานกรณีบีบหัวใจพ่อแม่ เมื่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพลาดตัดนิ้วทารกจนขาดระหว่างทำคลอด โดยอ้างว่าเด็กขยับมือกะทันหันตอนตัดสายสะดือ แถมยังต่อนิ้วคืนไม่ได้ ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นอีกหลายแห่ง และแทนที่จะมีการแสดงความรับผิดชอบใด ๆ ทางโรงพยาบาลกลับเสนอจ่ายชดเชยเพียง 100,000 หยวน (ราว 446,000 บาท) เท่านั้น 
 
          โดย นายเซิง พ่อของเด็กเผยว่า ภรรยาของเขาไปผ่าคลอดที่โรงพยาบาลประชาชนเขตสวีอี๋ ในมณฑลเจียงซู เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. วันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา กระทั่งช่วงบ่ายหมอจึงมาแจ้งเขาว่า ระหว่างการตัดสายสะดือ พยาบาลผดุงครรภ์ได้พลาดใช้กรรไกรตัดนิ้วทารกจนขาด

          ต่อมาพยาบาลผดุงครรภ์รายดังกล่าว อ้างว่าสาเหตุเกิดจากทารกขยับมือกะทันหัน ทำให้พลาดตัดไปโดนนิ้ว ซึ่งนั่นทำให้ผู้เป็นพ่อไม่อยากเชื่อ เขาตั้งคำถามว่า "โรงพยาบาลใหญ่แบบนี้ แม้แต่การตัดสายสะดือยังตัดโดนนิ้วมือได้ ทำไมถึงทำผิดพลาดเรื่องพื้นฐานแบบนี้"

          ในวันที่เกิดเหตุ ทารกถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลอื่นถึง 2 แห่ง ก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลประชาชนที่ 9 ในเมืองอู๋ซี จึงสามารถผ่าตัดต่อนิ้วเล็ก ๆ ได้สำเร็จ 

พ่อโวย รพ. ทำนิ้วลูกขาด
ภาพจาก Sohu

          ทางครอบครัวเผยว่า สิ่งที่โรงพยาบาลแรกทำ มีเพียงขอให้พยาบาลผดุงครรภ์ที่เกี่ยวข้อง กลับบ้านไปย้อนดูตัวเอง 2-3 วัน ก่อนจะกลับมาทำงานตามปกติ ขณะที่ญาตินั้นไม่พอใจอย่างยิ่ง พวกเขามองว่าการจัดการกับเหตุการณ์นี้ดูหละหลวมเกินไป จึงยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสาธารณสุขท้องถิ่น แต่กลับได้รับคำตอบแค่ ให้ทางครอบครัวกับโรงพยาบาลไปเจรจากันเอง
 
          ทั้ง 2 ฝ่ายทำการเจรจากันแล้ว แต่ก็ไม่บรรลุผลสำเร็จ โดยทางโรงพยาบาลเสนอเพียง 2 ทางเลือก คือจ่ายเงินชดเชยก้อนเดียว 100,000 หยวน พร้อมอ้างว่าเป็นวงเงินชดเชยสูงสุดเท่าที่จะให้ได้ หรือมิเช่นนั้นก็ให้จัดการปัญหาผ่านศาล

          สุดท้ายทางครอบครัวปฏิเสธที่จะรับเงิน 100,000 หยวน โดยมองว่าเงินจำนวนนี้ไม่พอสำหรับการรักษา ฟื้นฟู และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของทารก คาดการณ์ผลที่จะตามมาได้ยาก จึงตัดสินใจดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อไล่เบี้ยความรับผิดชอบจากโรงพยาบาล 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew


พ่อโวย รพ. ทำนิ้วลูกขาด ตอนตัดสายสะดือ ซ้ำต่อคืนเองไม่ได้ เสนอจ่ายแค่ 4.4 แสน โพสต์เมื่อ 6 มกราคม 2569 เวลา 12:25:38
