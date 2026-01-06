เปิดเรื่องราว สาวสอบเลขได้ 0 แต่สอบติด ม.ดัง ใช้ความเก่ง พิสูจน์ความสามารถ

เปิดเรื่องราว สาวสอบเลขได้ 0 คะแนน แต่สอบติดมหาวิทยาลัยดัง ระดับประเทศ สังคมกังขา ก่อนความเก่งพิสูจน์ความสามารถ ทำไมถึงเข้าเรียนได้
มหาวิทยาลัยปักกิ่งนับเป็นสถาบันที่ได้รับการยกย่องมาอย่างยาวนาน ว่าเป็นแหล่งเพาะบ่มทางปัญญา ที่มีปัญญาชนมากมายมารวมตัวกัน นับเป็นสถาบันในฝันของผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่มีความทะเยอทะยานด้านวิชาการ
อย่างไรก็ตาม มีเรื่องราวของนักศึกษาหญิงรายหนึ่งซึ่งเคยเป็นที่ถกเถียงอย่างมากในสังคม เมื่อเธอได้รับการตอบรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ แม้จะสอบเลขได้ 0 คะแนน จนเป็นที่จับตาว่าเธอคนนี้จะเก่งกาจขนาดไหน ถึงขั้นที่ทางผู้บริหารยอมแหกกฎ เพื่อให้เธอเข้าศึกษา
จากรายงานของเว็บไซต์ Soha เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 ระบุว่า นักศึกษาหญิงรายดังกล่าวคือ จางฉงฮวา บุตรสาวของครอบครัวปัญญาชน ที่เกิดเมื่อปี 2457 ครอบครัวของเธอให้ความสำคัญกับการศึกษามาก และเธอก็ได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ มาตั้งแต่ยังเล็ก โดยเฉพาะบทกวี และการเขียนอักษรจีน ด้วยสภาพการหล่อหลอมในครอบครัว ทำให้เธอมีความสามารถทางวรรณกรรมที่โดดเด่นกว่าเพื่อนวัยเดียวกันอย่างมาก
ตั้งแต่อายุเพียง 3 ขวบ จางฉงฮวาฝึกท่องบทกวีจากราชวงศ์ถังและบทกลอนต่าง ๆ มากมาย เธอเริ่มเขียนพู่กันตั้งแต่อายุยังน้อย และด้วยวัย 7 ขวบ เธอก็สามารถร่วมแต่งกลอนกับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านได้แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นเธอยังได้รับการยอมรับว่ามีพรสวรรค์โดดเด่นยิ่งกว่าพี่สาวทั้ง 3 คน
แม้จะมีความสามารถโดดเด่น จางฉงฮวายังคงใช้ชีวิตเรียบง่าย ถ่อมตน มีเมตตา ทำให้เธอได้รับความรักจากเพื่อน ๆ และครูอาจารย์อย่างมาก ความสามารถทางวรรณกรรมของเธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่งตอนอายุ 19 ปี เธอเดินทางไปร่วมงานแต่งญาติที่ปักกิ่ง จึงมีโอกาสพบปะนักเขียนและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นหลายคน
หลังได้อ่านผลงานของเธอ นักวิชาการเหล่านั้นต่างแนะนำให้เธอสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาการ จางฉงฮวาจึงทำตามคำแนะนำนั้น โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว แม้หลายคนจะโต้แย้งว่าด้วยความสามารถของจางฉงฮวา การเรียนมหาวิทยาลัยนั้นไม่จำเป็นเลย พวกเขาเชื่อว่าเธอสามารถเป็นนักเขียนได้โดยไม่ต้องมีปริญญา
ตอนนั้นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปักกิ่ง มีการสอบ 4 วิชา คือ ภาษาจีน ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ผ่านมาจางฉงฮวามุ่งเน้นการศึกษาแค่ด้านวรรณกรรมและสังคมศึกษา ทำให้เธอไม่เคยฝึกฝนด้านคณิตศาสตร์ ผลสุดท้ายเธอจึงสอบได้ 0 คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์
ในขณะที่คนอื่นคิดว่าประตูสู่มหาวิทยาลัยของเธอถูกปิดลง แต่อธิบดีของมหาวิทยาลัยปักกิ่งในตอนนั้น กลับได้อ่านงานเขียนของจางฉงฮวา เขาสัมผัสได้ถึงสไตล์การเขียนอันคมคาย ความคิดที่ลึกซึ้ง และทักษะทางภาษาที่ล้ำเกินวัยไปมาก เมื่อรู้ว่าเจ้าของผลงานชิ้นนี้คือใคร เขาก็เชื่อมั่นว่าเธอคือผู้มีพรสวรรค์ที่ไม่ควรพลาดโอกาสนี้
แม้ระเบียบของมหาวิทยาลัย ผู้สมัครที่ได้ 0 คะแนนจากวิชาใดวิชาหนึ่ง จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา แต่ทางผู้บริหารได้พิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบแล้ว ก่อนตอบรับให้จางฉงฮวาเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และนั่นทำให้เกิดข้อถกเถียงอย่างมากมายในสังคม
แม้จะเผชิญแรงกดดันและข้อสงสัยจากผู้คน แต่จางฉงฮวาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเรื่องถูกต้อง ระหว่างการศึกษา เธอสร้างความสำเร็จที่โดดเด่นมากมาย จนผู้คนหมดความกังขาในความสามารถของเธอ
หลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง จางฉงฮวาเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐฯ ด้วยการสนับสนุนจากครอบครัว กระทั่งคว้าปริญญาโทและปริญญาเอกได้ ต่อมาเธอตั้งรกรากอยู่ในสหรัฐฯ และกลายเป็นอาจารย์สอนวัฒนธรรมจีนที่มหาวิทยาลัยชื่อดังต่าง ๆ รวมถึงฮาร์วาร์ด
ตลอดเส้นทางอาชีพ จางฉงฮวาได้รับความรักจากเพื่อนร่วมงานและนักศึกษาเสมอ ด้วยท่าทีสุภาพ สงบนิ่ง และอุทิศตนให้กับงานวรรณกรรม การสอน งานวิชาการ และการเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมจีน กระทั่งช่วงบั้นปลาย ภายหลังการจากไปของสามีและพี่สาวทั้ง 3 คน เธอเดินทางกลับมาจีนบ่อยครั้ง ก่อนจะสิ้นใจเมื่ออายุ 102 ปี
