รีโนเวทช็อก เจอศพบนฝ้าเพดาน ไม่รู้มาได้ไง คนงานเล่าได้กลิ่นสาบ ยังนึกว่าอะไรตาย

          รีโนเวทช็อก เจอศพบนฝ้าเพดาน ไม่มีใครรู้มาได้ไง ชี้ได้กลิ่นสาบมานาน นึกว่าตัวเงินตัวทองตาย พบที่แท้คนงานกัมพูชา หายตัวมา 2 ปี ลูกเมียตามหา ไร้ร่องรอย 

เจอศพบนฝ้าเพดาน
ภาพจาก โหนกระแส

          วานนี้ (6 มกราคม 2569) เฟซบุ๊ก มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ปทุมธานี รายงานกรณีได้รับแจ้งเหตุพบโครงกระดูกมนุษย์ อยู่บนฝ้าเพดานของบ้านพักหลังหนึ่ง ที่ปล่อยร้างมานานกว่า 5 ปี และเพิ่งจ้างช่างมารีโนเวทบ้าน โดยตอนแรกมีคนได้กลิ่นสาบ นึกว่าเป็นตัวเงินตัวทองตาย จึงให้ช่างขึ้นไปเปิดฝ้าดู กระทั่งพบศพที่เหลือแค่โครงกระดูก ใกล้กันมีคีมตัดสายไฟ จึงประสานตำรวจเข้าตรวจสอบ
 
          ด้านโหนกระแส รายงานว่า เมื่อเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ลำลูกกา ได้รับแจ้งเหตุพบชิ้นส่วนมนุษย์อยู่บนฝ้าเพดาน ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง พื้นที่ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จึงเข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และแพทย์นิติเวช พบที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น มีคนงานกำลังรีโนเวต ส่วนชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบ อยู่บนฝ้าเพดานมุมห้อง ชั้น  2 
 
          โดยสภาพศพเน่าเปื่อยเหลือเป็นโครงกระดูก มีเสื้อผ้าห่อหุ้ม ลักษณะนอนพาดกับขื่อ ทับสายไฟ ใกล้กันพบคีมเหล็กตัดสายไฟ และกระเป๋าใส่เอกสารประจำตัว ระบุว่าเป็นชายชาวกัมพูชา อายุประมาณ 29 ปี เป็นคนงานก่อสร้างของบริษัทแห่งหนึ่ง
 
          จากการสอบถามคนงานหญิงอายุ 59 ปี ที่พบศพ เผยว่า ตนมาทำงานที่บ้านหลังนี้เป็นวันแรกหลังหยุดปีใหม่ แต่ก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนที่มาทำงานได้กลิ่นเหม็นสาบทุกวัน ยังบอกว่าน่าจะเป็นตัวเงินตัวทองขึ้นไปตาย จึงไม่ได้สนใจ 
  
          กระทั่งวันนี้ตนจะซ่อมฝ้าเพดานที่มีรู จึงใช้ท่อพีวีซีเขี่ย พบว่ามีผ้าอุดอยู่ เมื่อเขี่ยไปโดนก็มีกะโหลกติดท่อมาด้วย ตนตกใจมากจึงถือไปแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบ และแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ 

เจอศพบนฝ้าเพดาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ปทุมธานี

          ทั้งนี้ เพื่อนบ้านอายุ 46 ปีรายหนึ่ง เผยว่า ในหมู่บ้านแห่งนี้มีคนงานต่างด้าวพักอยู่ ทั้งกัมพูชาและเมียนมา ก่อนหน้านี้เคยมีคนงานชาวกัมพูชาหายไปประมาณ 1-2 ปี ลูกเมียก็ตามหา ดูกล้องวงจรปิดก็ไม่พบ ขณะนี้ลูกเมีย รวมถึงน้องสาวและน้องเขยกลับไปกัมพูชาแล้ว แต่จากการให้คนงานที่ยังอยู่มาดูรูปในพาสปอร์ต ยืนยันว่าเป็นคนงานที่หายไปจริง ๆ 

          โดยคนงานกัมพูชาที่มายืนยัน ระบุว่า รู้จักกับผู้เสียชีวิต เขาหายไปนาน 2 ปีแล้ว โดยไม่มีใครรู้สาเหตุ ไม่ได้นำทรัพย์สินติดตัวไป ไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกับใคร หลังหายตัวและหาไม่เจอ ครอบครัวของเขาก็พากันเดินทางกลับกัมพูชากันหมด

          ทั้งนี้ ทางตำรวจพบว่าที่สายไฟบริเวณที่เจอศพมีร่องรอยถูกตัด เบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้ตายขึ้นไปตัดสายไฟแล้วถูกไฟดูด จากนี้จะนำร่างส่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยละเอียด 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส 


