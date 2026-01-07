เปิด 3 เส้นทางวอลเลย์บอลหญิงไทย ไปโอลิมปิก 2028 - เส้นทางนี้เบาสุด และเคยทำได้

เปิด 3 เส้นทางวอลเลย์บอลหญิงไทย ไปโอลิมปิก 2028 มีเส้นทางหนึ่งที่เบาสุดใน 3 เส้นทาง และเคยทำสำเร็จมาแล้ว
ทั้งนี้ กฎการคัดเลือกวอลเลย์บอลโอลิมปิก 2028 ก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อย คัดเอา 11 ทีมเข้าแข่งขัน (ไม่รวมเจ้าภาพ) แบ่งสัดส่วนดังนี้
โดยในปี 2026 จะมีการแข่งขันรายการชิงแชมป์ทวีปทั้งหมด 5 ทวีป ได้แก่ เอเชีย, ยุโรป, อเมริกาใต้, อเมริกาเหนือ และแอฟริกา ซึ่งแชมป์ของทวีปต่าง ๆ จะได้สิทธิไปลุยโอลิมปิก
ถ้าหากไทยอยากได้ไปในเส้นทางนี้ ต้องคว้าแชมป์ทวีปให้ได้ แม้มีกระดูกชิ้นโตอย่างจีน ญี่ปุ่น ขวางเอาไว้ แต่ไทยเคยเป็นแชมป์รายการนี้ปี 2023
ในปี 2027 จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลค ซึ่งทีมที่ได้อันดับสูงสุด 3 อันดับแรก และไม่ได้เป็นแชมป์ทวีป จะคว้าตั๋วตรงนี้ไป
ถ้าหากไทยอยากได้ตั๋วในเส้นทางนี้ ต้องเข้าถึงรอบรองชนะเลิศอย่างต่ำ ซึ่งเป็นงานหินมาก เพราะโดยทั่วไป ไทยมักจะได้อันดับที่ 13 ของการแข่งขัน
ภาพจาก volleyballworld.com
เมื่อคัดเลือกผ่าน 2 รายการใหญ่เป็นที่เรียบร้อย ยังเหลือโควตาอีก 3 ทีมสุดท้าย จะคัดเอา 3 ทีมที่อันดับโลกที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้ตั๋วจากเงื่อนไขด้านบน
ถ้าไทยอยากได้ตั๋วใบนี้ ต้องทำอันดับติด 10 อันดับแรกของโลกให้ได้หลังจบวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2028 โดยในปัจจุบันไทยรั้งอันดับ 18 ของโลก
ความฝันที่ยังทำไม่สำเร็จของวงการกีฬาไทย จวนเจียนจะได้ไปโอลิมปิกตั้งหลายครั้ง ย่อมมีภาพของวอลเลย์บอลหญิงอย่างแน่นอน และเหลือเวลาอีก 2 ปี การแข่งขันโอลิมปิก 2028 ที่สหรัฐอเมริกาก็จะเริ่มต้นขึ้น
ภาพจาก volleyballworld.com
ภาพจาก volleyballworld.com
ทั้งนี้ กฎการคัดเลือกวอลเลย์บอลโอลิมปิก 2028 ก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อย คัดเอา 11 ทีมเข้าแข่งขัน (ไม่รวมเจ้าภาพ) แบ่งสัดส่วนดังนี้
5 โควตาจากชิงแชมป์ทวีป
โดยในปี 2026 จะมีการแข่งขันรายการชิงแชมป์ทวีปทั้งหมด 5 ทวีป ได้แก่ เอเชีย, ยุโรป, อเมริกาใต้, อเมริกาเหนือ และแอฟริกา ซึ่งแชมป์ของทวีปต่าง ๆ จะได้สิทธิไปลุยโอลิมปิก
ถ้าหากไทยอยากได้ไปในเส้นทางนี้ ต้องคว้าแชมป์ทวีปให้ได้ แม้มีกระดูกชิ้นโตอย่างจีน ญี่ปุ่น ขวางเอาไว้ แต่ไทยเคยเป็นแชมป์รายการนี้ปี 2023
3 โควตาจากชิงแชมป์โลก
ในปี 2027 จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลค ซึ่งทีมที่ได้อันดับสูงสุด 3 อันดับแรก และไม่ได้เป็นแชมป์ทวีป จะคว้าตั๋วตรงนี้ไป
ถ้าหากไทยอยากได้ตั๋วในเส้นทางนี้ ต้องเข้าถึงรอบรองชนะเลิศอย่างต่ำ ซึ่งเป็นงานหินมาก เพราะโดยทั่วไป ไทยมักจะได้อันดับที่ 13 ของการแข่งขัน
ภาพจาก volleyballworld.com
3 โควตาจากอันดับโลก
เมื่อคัดเลือกผ่าน 2 รายการใหญ่เป็นที่เรียบร้อย ยังเหลือโควตาอีก 3 ทีมสุดท้าย จะคัดเอา 3 ทีมที่อันดับโลกที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้ตั๋วจากเงื่อนไขด้านบน
ถ้าไทยอยากได้ตั๋วใบนี้ ต้องทำอันดับติด 10 อันดับแรกของโลกให้ได้หลังจบวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2028 โดยในปัจจุบันไทยรั้งอันดับ 18 ของโลก
ขอบคุณภาพจาก volleyballworld.com