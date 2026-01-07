ลูกค้าช็อก ลองตั้งกล้องทิ้งไว้ในรีสอร์ต เจอชอตพูดไม่ออก พฤติกรรมแม่บ้านชวนผวา

สาวเผยอุทาหรณ์คนเข้าพักรีสอร์ต หลังลองตั้งกล้องทิ้งไว้ ย้อนดูเจอพฤติกรรมแม่บ้านละเมิดของใช้ส่วนตัว ทำฝังใจไม่กล้ากลับไปอีก
ภาพจาก X @RedSkullxxx
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า เตือนภัยคนพักรีสอร์ต กลับมาบ้านแต่ตัดสินใจไปพักรีสอร์ต นึกสนุกอยากลองตั้งกล้องเล่น ๆ เพื่อดูการทำงานของพนักงานทำความสะอาด แต่ไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เจอจะทำให้รู้สึกกลัวการเข้าพักไปเลย แม้จะไม่มีทรัพย์สินสูญหาย แต่พนักงานกลับถือวิสาสะหยิบของใช้ส่วนตัวขึ้นมาดูและนำมาใช้งานจริง จึงอยากเตือนว่าเวลาไปพักตามสถานที่ต่าง ๆ ควรระวังที่เก็บของให้ดี หากไม่เก็บเข้ากระเป๋าให้มิดชิดอาจเจอเหตุการณ์แบบนี้
ภาพจาก X @RedSkullxxx
ภาพจาก X @RedSkullxxx
ภาพจาก X @RedSkullxxx
ภาพจาก X @RedSkullxxx
ภาพจาก X @RedSkullxxx
ภาพจาก X @RedSkullxxx
- หยิบโทนเนอร์แพดขึ้นมาดู
สำหรับพนักงานคนที่ 2 และ 3 ที่หยิบดูเฉย ๆ แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ก็ยังพอทำใจได้ ทว่าพนักงานคนที่ 1 ที่ไม่ได้แค่ดูแต่กลับนำมาใช้งานด้วยนั้น เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และน่าโกรธมาก โดยปกติหากเป็นโรงแรมใหญ่ พนักงานอาจแค่ขยับของเพื่อเช็ดทำความสะอาดโต๊ะซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจได้ แต่ครั้งนี้เป็นการพักรีสอร์ตที่คิดไม่ถึงว่าจะโดนละเมิดสิทธิ์ขนาดนี้
สาเหตุที่เลือกพักที่นี่เพราะอยู่ใกล้บ้าน และเห็นว่ารีวิวดี มีทั้งนักร้องและดาราเคยมาพัก แต่กลับกลายเป็นประสบการณ์ที่แย่มาก หากครั้งนี้ไม่เจอเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตั้งใจว่าจะมาพักที่นี่ทุกครั้งที่กลับบ้าน (เนื่องจากที่บ้านเดิมไม่มีห้องนอนแล้ว) แต่พอเจอแบบนี้ก็ต้องทบทวนใหม่อีกครั้ง
ภาพจาก X @RedSkullxxx
วันที่ 7 มกราคม 2569 ผู้ใช้ X @RedSkullxxx แชร์ประสบการณ์เตือนภัยสำหรับคนเข้าพักในรีสอร์ตหรือโรงแรม หลังจากลูกค้าคนหนึ่งลองตั้งกล้องทิ้งไว้ในห้อง เมื่อย้อนกลับมาดูต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เป็นอุทาหรณ์สำคัญในการดูแลทรัพย์สินและของใช้ส่วนตัวให้มิดชิด
ภาพจาก X @RedSkullxxx
ภาพจาก X @RedSkullxxx
พนักงานคนที่ 1
- หยิบน้ำหอมขึ้นมาเปิดดม
- ฉีดน้ำหอมที่ตัว แล้วพูดว่าน้ำหอมเรากลิ่นมอร์ฟีน
- หยิบยาขึ้นมาอ่านชื่อและรายละเอียด
- หยิบโทนเนอร์แพดมาเปิดดูด้านใน
- หยิบและเปิดกระปุกครีม
- หยิบซองครีมกันแดดทาตัวมาอ่าน พร้อมวิจารณ์และให้คำแนะนำว่าทำไมไม่ซื้อแบบหลอด
- หยิบเครื่องสำอางทาตามาเปิดดู และบรรจงทาลงบนเปลือกตาของตัวเอง
ภาพจาก X @RedSkullxxx
ภาพจาก X @RedSkullxxx
พนักงานคนที่ 2
- หยิบน้ำหอมทั้ง 2 ขวดขึ้นมาดม
- หยิบตลับแป้งพัฟขึ้นมาดู
ภาพจาก X @RedSkullxxx
ภาพจาก X @RedSkullxxx
พนักงานคนที่ 3
- หยิบโทนเนอร์แพดขึ้นมาดู
