ไหม้ระทึก เรือสปีดโบ๊ทอ่าวฉลอง วอดกว่า 22 ลำ ยังไม่ชัดสาเหตุ เสียหายเป็น 100 ล้าน

ไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ท จอดเทียบท่าอ่าวฉลอง วอดกว่า 22 ลำ เสียหายมหาศาล สั่งเช็กสาเหตุด่วน ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวกระทบหนัก
วันที่ 7 มกราคม 2569 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทที่จอดเทียบท่าอ่าวฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดย นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีแล้ว
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เบื้องต้นทราบว่าต้นเพลิงเกิดจากการระเบิดและลุกไหม้ที่เรือสปีดโบ๊ทลำแรก ก่อนลมทะเลจะพัดสะเก็ดไฟปลิวไปติดเรือสปีดโบ๊ทลำอื่น ๆ ที่จอดเทียบท่าบริเวณใกล้เคียง ทำให้เรือสปีดโบ๊ทได้รับความเสียหายกว่า 20 ลำ
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมรถดับเพลิงและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างเร่งด่วนแล้ว โดยใช้วิธีตัดเชือกและแยกเรือแต่ละลำออกจากกันให้ห่างมากที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังเรือลำอื่นเพิ่มเติม แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงน้ำทะเลลง ทำให้การเข้าดับเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทันที
ทางด้าน นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ต จัดหาโฟมเข้าฉีดสกัด เพื่อป้องกันการกระจายตัวของน้ำมันในทะเล พร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่และเร่งดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้โดยละเอียด พร้อมให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ และเส้นทางโดยรอบทั้งหมด เนื่องจากในช่วงเกิดเหตุ เรือทุกลำมีการเติมน้ำมันไว้เต็มถัง เพื่อเตรียมให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ
จากการประเมินความเสียหาย เบื้องต้นพบว่ามีเรือได้รับความเสียหาย 22 ลำ และอาจมีเพิ่มอีก ความเสียหายนับ 100 ล้าน โดยเจ้าของเรือลำหนึ่งที่ได้รับความเสียหาย เผยว่า เรือของตนเสียหาย 3 ลำ โดยเรือลำใหญ่มูลค่าลำละ 5 ล้านบาท ปกติตนทำทริปเกาะราชา-เกาะเฮ วันนี้มีนักท่องเที่ยวจองมาเต็ม แต่ไม่สามารถนำเที่ยวได้จึงแจ้งยกเลิกลูกค้าไป ความเสียหายเยอะมาก
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์