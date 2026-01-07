HILIGHT
เปิดอีกเคส เมียน้อยศรีสะเกษ แซ่บทหาร ไม่แคร์เมียมีทะเบียนสมรส แถมซุกอีกหลายผัว

          ทนายพัฒน์ ทนายเมียหลวง เปิดอีกเคส เมียน้อยศรีสะเกษ กิ๊กผัวทหาร แม้เมียหลวงมีทะเบียนสมรส ไม่ธรรมดาเมียน้อยยังมีอีกหลายผัว 

เมียน้อยศรีสะเกษ

           ชาวโซเชียลมีเรื่องให้ใส่ใจกันอีกครั้ง ต่อจากเคสของ ครูบี๋ กิ๊กผัวทหารของสาวท้อง 8 เดือน ล่าสุด ทนายพัฒน์ ทนายเมียหลวง ได้ออกมาเปิดอีกเคส "เมียน้อยศรีสะเกษ" ที่มีความหนักหน่วงไม่แพ้กัน โดยระบุว่า

เมียน้อยศรีสะเกษ

           "เคสเมียน้อยศรีสะเกษ สงสารเมียหลวงเหมือนกัน เธอก็อยากได้รับความเป็นธรรมเช่นกัน เมียน้อยมีหลายผัว แต่ผัวเธอคือหนึ่งในนั้น และเป็นคุณหารเช่นกัน..."

เมียน้อยศรีสะเกษ

           ขณะที่เพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้มีเคสเมียน้อยทหารหลายเคสด้วยกัน โดยเคสเมียน้อยศรีสะเกษ เป็นคนละเคสกับบี๋ แต่เมียหลวงทั้ง 2 เคสมีทะเบียนสมรสเหมือนกัน และทหารเคสล่าสุดก็ปากแซ่บ 

