แฉนักบอลเดินสาย ลวนลามสาว-แอบถ่ายฉ่ำ ไฟล์เต็มเครื่อง ขู่ฆ่าคู่กรณี อึ้ง FC ให้กำลังใจ

          แฉนักบอลเดินสาย ฝีมือดีแต่ชอบแอบถ่าย เก็บไว้เป็นไฟล์ ความแตกยังขู่ฆ่าคู่กรณีฉ่ำ ทำทียอมรับผิดหลังหลักฐานมัด อึ้งมีแฟนคลับให้กำลังใจ 

นักบอลเดินสาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

          วันที่ 7 มกราคม 2569 เพจ เจ๊ม้อย v+ ออกมาแฉพฤติกรรมของนักฟุตบอลเดินสายอุบลฯ มากฝีมือรายหนึ่ง ที่มีนิสัยชอบแอบถ่าย แต่พอถูกดำเนินคดีกลับข่มขู่คู่กรณีถึงชีวิต แต่แฟนคลับยังตามมาให้กำลังใจ ซึ่งเป็นกรณีที่ได้รับความสนใจและเรียกเสียงวิจารณ์บนโลกออนไลน์

 นักบอลเดินสาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

นักบอลแอบถ่าย ซุกไฟล์เต็มมือถือ

          - ย้อนกลับไปเมื่อปลายปี 2567 ตอนนั้น ก. (นามสมมุติ) เช่าห้องอยู่แถวสมุทรปราการ กับเพื่อนหญิงอีกคน ชื่อ ว. (นามสมมุติ) และวิวก็มีแฟน

          - แฟนของ ว. ได้ขอมาอยู่ด้วย เนื่องจากอยากหาเงินในกรุงเทพฯ ถ้าขับรถในอุบลราชธานีก็จะได้เงินไม่มาก เลยอยากมากรุงเทพฯ ด้วย

          - ทั้งคู่จึงให้มาอยู่ด้วย โดยช่วงนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะ บ. (นามสมมุติ) ซึ่งในขณะนั้นเป็นไรเดอร์ ขับรถช่วงเย็นถึงเช้า ส่วน ก. ก็ทำงานเช้าและกลับมานอนตอนเย็น จึงไม่ได้เจอกันบ่อย

          - มีอยู่วันหนึ่ง ก. หยุดงาน นอนอยู่บนเตียง ส่วน ว. ไปทำงาน บ. กลับมาจากขับรถก็ได้ขึ้นมาบนเตียง และมีการลูบและกอด ด้าน ก. ได้สะบัดออก

          - เมื่อมีเหตุการลวนลามเกิดขึ้น ก. จึงตัดสินใจย้ายออกมาอยู่กับแฟนหนุ่ม เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

          - เวลาผ่านไปถึงต้นปี 2569 ก. ได้รับสายโทรศัพท์จาก ว. ว่าไปเจอคลิปแอบถ่ายในขณะที่ ก. อาบน้ำอยู่ และภายในโทรศัพท์มือถือของ บ. ยังมีรูปของผู้หญิงอื่นอีกหลายราย

          - โดยมีทั้งแคปรูปเซ็กซี่เป็นอัลบั้ม และทำไว้หลายคน แต่ของ ก. หนักที่สุดคือ ได้แอบถ่ายคลิปขณะอาบน้ำไว้ ซึ่งมีทั้ง 2 มุม

          - หลังรู้เรื่อง ปรากฏว่า บ. กลับขู่ฆ่า ไม่ยอมรับผิด แฟนของ ก. จึงไปแจ้งความทันที

นักบอลเดินสาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

เมื่อถึงทางตัน บ. ออกมาขอโทษ

          - บ. โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า สำหรับประเด็นนักบอลเดินสายที่เป็นประเด็นในอุบลฯ ตอนนี้ คนทำคือผมเอง ผมยอมรับผิดทุกการกระทำ ผมต้องขอโทษคนที่ผมแคปรูปภาพเก็บไว้ที่โทรศัพท์ผมทุกคนด้วยครับ ผมรู้สึกผิดจริง ๆ ครับ

          - ส่วนเรื่องคลิปที่ผมแอบถ่าย ผมก็ต้องขอโทษคนที่เสียหายในการกระทำของผมครั้งนี้ด้วยครับ มันเป็นความผิดร้ายแรงที่สังคมรับไม่ได้

          - ผมขอโทษจากใจจริง และผมก็สำนึกผิด และคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่แพงที่สุดในชีวิตผมครับ

          - ผมอยากขอโทษน้อง... ที่ผมทำผิดหลายเรื่องกับเขาทั้งนอกกายนอกใจ ทั้งพูดจาข่มขู่ พูดไม่ดีต่อเขา สุดท้ายนี้ ผมอยากจะขอโทษทุกคน เพื่อนพี่น้องที่ผมเคยรู้จัก และไม่รู้จัก ผมสำนึกผิดมาก ๆ แล้ว ผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเป็นอันขาด ขอโทษทุกคนด้วยครับ

FC ยังให้กำลังใจ 

          หลัง บ. ออกมายอมรับผิด พบว่ามีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ เช่น 

          - คนเราทำผิด แล้วยอมรับผิดขอโทษสังคมแล้วคนที่ถูกกระทำ เราควรให้อภัย เพราะทุกคนก็เคยทำผิดด้วยกันทั้งนั้น 

          - ดีแล้วลูก ถือว่าเป็นบทเรียน ทุกคนมีบทเรียนกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเรื่องใด ลูกผู้ชายทำผิดยอมรับผิด สังคมย่อมให้อภัยเสมอ

          - ทุกคนย่อมพลาดพลั้งได้เสมอน้องชาย ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่พลาดไปเท่านั้นเองนะครับ กำลังใจเสมอครับน้องชาย 

สังคมงงใจ ให้กำลังใจคนผิด ทั้งที่เพิ่งขู่ฆ่าฉ่ำ

          ทั้งนี้ ทางเพจโพสต์สรุปถึงเรื่องนี้ว่า หากไม่จนตรอกก็คงไม่ขอโทษ แต่นี่ดูทรงแล้วหมดหนทาง ร้อนตัวอยู่ไม่ได้เพราะอีกฝ่ายไปแจ้งความแล้ว เลยออกลูกยอมรับ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ขู่ฆ่าฉ่ำ ขณะที่ชาวเน็ตคนอื่น ๆ ที่ทราบเรื่องต่างวิจารณ์กันหนัก เช่น 

          - หลักฐานขนาดนี้เค้าเรียกว่ายอมจำนน​ ไม่ใช่ยอมรับผิด 

          - เดี๋ยวนะ เข้าใจว่าพวกกัน แต่เรื่องแบบนี้คนจิตปกติจะอยากทำหรอ ? แยกแยะเนาะอย่าโลกสวย เอาให้ถึงที่สุดครับ

          - คนที่น่ากลัวคือคนที่ไม่โดนกับตัวเองแต่ไปให้กำลังใจกับคนผิด ปกป้อง 

          - งง คนที่ให้กำลังใจมากแม่ อ่านแล้วแบบ

          - ยอมรับผิดสำนึกผิดอะไรล่ะ ก่อนหน้าขู่ฆ่าเขาอยู่เลย ดิ้นไม่รอดก็ขอโทษเอาตัวรอดทันที พวกนี้ไม่น่าให้อภัย 

          - สงสัยต้องให้เอฟซีเจอถ่ายมั้งจะได้รู้สึกว่าคนที่โดนความรู้สึกยังไง

แฉนักบอลเดินสาย ลวนลามสาว-แอบถ่ายฉ่ำ ไฟล์เต็มเครื่อง ขู่ฆ่าคู่กรณี อึ้ง FC ให้กำลังใจ โพสต์เมื่อ 7 มกราคม 2569 เวลา 12:31:44
