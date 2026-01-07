แฉนักบอลเดินสาย ลวนลามสาว-แอบถ่ายฉ่ำ ไฟล์เต็มเครื่อง ขู่ฆ่าคู่กรณี อึ้ง FC ให้กำลังใจ

แฉนักบอลเดินสาย ฝีมือดีแต่ชอบแอบถ่าย เก็บไว้เป็นไฟล์ ความแตกยังขู่ฆ่าคู่กรณีฉ่ำ ทำทียอมรับผิดหลังหลักฐานมัด อึ้งมีแฟนคลับให้กำลังใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
- ย้อนกลับไปเมื่อปลายปี 2567 ตอนนั้น ก. (นามสมมุติ) เช่าห้องอยู่แถวสมุทรปราการ กับเพื่อนหญิงอีกคน ชื่อ ว. (นามสมมุติ) และวิวก็มีแฟน
- แฟนของ ว. ได้ขอมาอยู่ด้วย เนื่องจากอยากหาเงินในกรุงเทพฯ ถ้าขับรถในอุบลราชธานีก็จะได้เงินไม่มาก เลยอยากมากรุงเทพฯ ด้วย
- เมื่อมีเหตุการลวนลามเกิดขึ้น ก. จึงตัดสินใจย้ายออกมาอยู่กับแฟนหนุ่ม เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
- เวลาผ่านไปถึงต้นปี 2569 ก. ได้รับสายโทรศัพท์จาก ว. ว่าไปเจอคลิปแอบถ่ายในขณะที่ ก. อาบน้ำอยู่ และภายในโทรศัพท์มือถือของ บ. ยังมีรูปของผู้หญิงอื่นอีกหลายราย
- โดยมีทั้งแคปรูปเซ็กซี่เป็นอัลบั้ม และทำไว้หลายคน แต่ของ ก. หนักที่สุดคือ ได้แอบถ่ายคลิปขณะอาบน้ำไว้ ซึ่งมีทั้ง 2 มุม
- หลังรู้เรื่อง ปรากฏว่า บ. กลับขู่ฆ่า ไม่ยอมรับผิด แฟนของ ก. จึงไปแจ้งความทันที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
- บ. โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า สำหรับประเด็นนักบอลเดินสายที่เป็นประเด็นในอุบลฯ ตอนนี้ คนทำคือผมเอง ผมยอมรับผิดทุกการกระทำ ผมต้องขอโทษคนที่ผมแคปรูปภาพเก็บไว้ที่โทรศัพท์ผมทุกคนด้วยครับ ผมรู้สึกผิดจริง ๆ ครับ
- ส่วนเรื่องคลิปที่ผมแอบถ่าย ผมก็ต้องขอโทษคนที่เสียหายในการกระทำของผมครั้งนี้ด้วยครับ มันเป็นความผิดร้ายแรงที่สังคมรับไม่ได้
- ผมขอโทษจากใจจริง และผมก็สำนึกผิด และคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่แพงที่สุดในชีวิตผมครับ
- ผมอยากขอโทษน้อง... ที่ผมทำผิดหลายเรื่องกับเขาทั้งนอกกายนอกใจ ทั้งพูดจาข่มขู่ พูดไม่ดีต่อเขา สุดท้ายนี้ ผมอยากจะขอโทษทุกคน เพื่อนพี่น้องที่ผมเคยรู้จัก และไม่รู้จัก ผมสำนึกผิดมาก ๆ แล้ว ผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเป็นอันขาด ขอโทษทุกคนด้วยครับ
FC ยังให้กำลังใจ
หลัง บ. ออกมายอมรับผิด พบว่ามีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ เช่น
- คนเราทำผิด แล้วยอมรับผิดขอโทษสังคมแล้วคนที่ถูกกระทำ เราควรให้อภัย เพราะทุกคนก็เคยทำผิดด้วยกันทั้งนั้น
- ดีแล้วลูก ถือว่าเป็นบทเรียน ทุกคนมีบทเรียนกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเรื่องใด ลูกผู้ชายทำผิดยอมรับผิด สังคมย่อมให้อภัยเสมอ
- ทุกคนย่อมพลาดพลั้งได้เสมอน้องชาย ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่พลาดไปเท่านั้นเองนะครับ กำลังใจเสมอครับน้องชาย
สังคมงงใจ ให้กำลังใจคนผิด ทั้งที่เพิ่งขู่ฆ่าฉ่ำ
ทั้งนี้ ทางเพจโพสต์สรุปถึงเรื่องนี้ว่า หากไม่จนตรอกก็คงไม่ขอโทษ แต่นี่ดูทรงแล้วหมดหนทาง ร้อนตัวอยู่ไม่ได้เพราะอีกฝ่ายไปแจ้งความแล้ว เลยออกลูกยอมรับ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ขู่ฆ่าฉ่ำ ขณะที่ชาวเน็ตคนอื่น ๆ ที่ทราบเรื่องต่างวิจารณ์กันหนัก เช่น
- หลักฐานขนาดนี้เค้าเรียกว่ายอมจำนน ไม่ใช่ยอมรับผิด
- เดี๋ยวนะ เข้าใจว่าพวกกัน แต่เรื่องแบบนี้คนจิตปกติจะอยากทำหรอ ? แยกแยะเนาะอย่าโลกสวย เอาให้ถึงที่สุดครับ
- คนที่น่ากลัวคือคนที่ไม่โดนกับตัวเองแต่ไปให้กำลังใจกับคนผิด ปกป้อง
- งง คนที่ให้กำลังใจมากแม่ อ่านแล้วแบบ
- ยอมรับผิดสำนึกผิดอะไรล่ะ ก่อนหน้าขู่ฆ่าเขาอยู่เลย ดิ้นไม่รอดก็ขอโทษเอาตัวรอดทันที พวกนี้ไม่น่าให้อภัย
- สงสัยต้องให้เอฟซีเจอถ่ายมั้งจะได้รู้สึกว่าคนที่โดนความรู้สึกยังไง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
วันที่ 7 มกราคม 2569 เพจ เจ๊ม้อย v+ ออกมาแฉพฤติกรรมของนักฟุตบอลเดินสายอุบลฯ มากฝีมือรายหนึ่ง ที่มีนิสัยชอบแอบถ่าย แต่พอถูกดำเนินคดีกลับข่มขู่คู่กรณีถึงชีวิต แต่แฟนคลับยังตามมาให้กำลังใจ ซึ่งเป็นกรณีที่ได้รับความสนใจและเรียกเสียงวิจารณ์บนโลกออนไลน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
นักบอลแอบถ่าย ซุกไฟล์เต็มมือถือ
- ย้อนกลับไปเมื่อปลายปี 2567 ตอนนั้น ก. (นามสมมุติ) เช่าห้องอยู่แถวสมุทรปราการ กับเพื่อนหญิงอีกคน ชื่อ ว. (นามสมมุติ) และวิวก็มีแฟน
- แฟนของ ว. ได้ขอมาอยู่ด้วย เนื่องจากอยากหาเงินในกรุงเทพฯ ถ้าขับรถในอุบลราชธานีก็จะได้เงินไม่มาก เลยอยากมากรุงเทพฯ ด้วย
- ทั้งคู่จึงให้มาอยู่ด้วย โดยช่วงนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะ บ. (นามสมมุติ) ซึ่งในขณะนั้นเป็นไรเดอร์ ขับรถช่วงเย็นถึงเช้า ส่วน ก. ก็ทำงานเช้าและกลับมานอนตอนเย็น จึงไม่ได้เจอกันบ่อย
- มีอยู่วันหนึ่ง ก. หยุดงาน นอนอยู่บนเตียง ส่วน ว. ไปทำงาน บ. กลับมาจากขับรถก็ได้ขึ้นมาบนเตียง และมีการลูบและกอด ด้าน ก. ได้สะบัดออก
- เมื่อมีเหตุการลวนลามเกิดขึ้น ก. จึงตัดสินใจย้ายออกมาอยู่กับแฟนหนุ่ม เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
- เวลาผ่านไปถึงต้นปี 2569 ก. ได้รับสายโทรศัพท์จาก ว. ว่าไปเจอคลิปแอบถ่ายในขณะที่ ก. อาบน้ำอยู่ และภายในโทรศัพท์มือถือของ บ. ยังมีรูปของผู้หญิงอื่นอีกหลายราย
- โดยมีทั้งแคปรูปเซ็กซี่เป็นอัลบั้ม และทำไว้หลายคน แต่ของ ก. หนักที่สุดคือ ได้แอบถ่ายคลิปขณะอาบน้ำไว้ ซึ่งมีทั้ง 2 มุม
- หลังรู้เรื่อง ปรากฏว่า บ. กลับขู่ฆ่า ไม่ยอมรับผิด แฟนของ ก. จึงไปแจ้งความทันที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
เมื่อถึงทางตัน บ. ออกมาขอโทษ
- บ. โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า สำหรับประเด็นนักบอลเดินสายที่เป็นประเด็นในอุบลฯ ตอนนี้ คนทำคือผมเอง ผมยอมรับผิดทุกการกระทำ ผมต้องขอโทษคนที่ผมแคปรูปภาพเก็บไว้ที่โทรศัพท์ผมทุกคนด้วยครับ ผมรู้สึกผิดจริง ๆ ครับ
- ส่วนเรื่องคลิปที่ผมแอบถ่าย ผมก็ต้องขอโทษคนที่เสียหายในการกระทำของผมครั้งนี้ด้วยครับ มันเป็นความผิดร้ายแรงที่สังคมรับไม่ได้
- ผมขอโทษจากใจจริง และผมก็สำนึกผิด และคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่แพงที่สุดในชีวิตผมครับ
- ผมอยากขอโทษน้อง... ที่ผมทำผิดหลายเรื่องกับเขาทั้งนอกกายนอกใจ ทั้งพูดจาข่มขู่ พูดไม่ดีต่อเขา สุดท้ายนี้ ผมอยากจะขอโทษทุกคน เพื่อนพี่น้องที่ผมเคยรู้จัก และไม่รู้จัก ผมสำนึกผิดมาก ๆ แล้ว ผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเป็นอันขาด ขอโทษทุกคนด้วยครับ
FC ยังให้กำลังใจ
หลัง บ. ออกมายอมรับผิด พบว่ามีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ เช่น
- คนเราทำผิด แล้วยอมรับผิดขอโทษสังคมแล้วคนที่ถูกกระทำ เราควรให้อภัย เพราะทุกคนก็เคยทำผิดด้วยกันทั้งนั้น
- ดีแล้วลูก ถือว่าเป็นบทเรียน ทุกคนมีบทเรียนกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเรื่องใด ลูกผู้ชายทำผิดยอมรับผิด สังคมย่อมให้อภัยเสมอ
- ทุกคนย่อมพลาดพลั้งได้เสมอน้องชาย ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่พลาดไปเท่านั้นเองนะครับ กำลังใจเสมอครับน้องชาย
สังคมงงใจ ให้กำลังใจคนผิด ทั้งที่เพิ่งขู่ฆ่าฉ่ำ
ทั้งนี้ ทางเพจโพสต์สรุปถึงเรื่องนี้ว่า หากไม่จนตรอกก็คงไม่ขอโทษ แต่นี่ดูทรงแล้วหมดหนทาง ร้อนตัวอยู่ไม่ได้เพราะอีกฝ่ายไปแจ้งความแล้ว เลยออกลูกยอมรับ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ขู่ฆ่าฉ่ำ ขณะที่ชาวเน็ตคนอื่น ๆ ที่ทราบเรื่องต่างวิจารณ์กันหนัก เช่น
- หลักฐานขนาดนี้เค้าเรียกว่ายอมจำนน ไม่ใช่ยอมรับผิด
- เดี๋ยวนะ เข้าใจว่าพวกกัน แต่เรื่องแบบนี้คนจิตปกติจะอยากทำหรอ ? แยกแยะเนาะอย่าโลกสวย เอาให้ถึงที่สุดครับ
- คนที่น่ากลัวคือคนที่ไม่โดนกับตัวเองแต่ไปให้กำลังใจกับคนผิด ปกป้อง
- งง คนที่ให้กำลังใจมากแม่ อ่านแล้วแบบ
- ยอมรับผิดสำนึกผิดอะไรล่ะ ก่อนหน้าขู่ฆ่าเขาอยู่เลย ดิ้นไม่รอดก็ขอโทษเอาตัวรอดทันที พวกนี้ไม่น่าให้อภัย
- สงสัยต้องให้เอฟซีเจอถ่ายมั้งจะได้รู้สึกว่าคนที่โดนความรู้สึกยังไง