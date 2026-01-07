หมอเผยเคส สาวออฟฟิศวัย 30 ปี น้ำหนักลด 5 กก. ไขมันพอกตับหาย แค่เปลี่ยนมื้อเช้าเป็น 4 อย่างนี้ หาได้ง่าย ๆ
วันที่ 7 มกราคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า ดร.เฉียน เฉิงหง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารในไต้หวัน ได้เผยเรื่องราวเกี่ยวกับเคสของพนักงานออฟฟิศรายหนึ่ง ซึ่งตรวจพบว่ามีภาวะไขมันพอกตับ แต่เนื่องจากยุ่งมากและไม่มีเวลาออกกำลังกาย เธอจึงใช้วิธีการเปลี่ยนแค่อาหารมื้อเช้า และผลลัพธ์ที่ออกมาสร้างความประหลาดใจไม่น้อย
ดร.เฉียน ได้เผยในรายการ "การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี" ของไต้หวัน กล่าวว่า หญิงรายนี้อายุประมาณ 30 ปี มีภาวะไขมันพอกตับในระดับไม่รุนแรง ก่อนหน้านี้เธอมักจะกินอาหารมื้อเช้าเป็นขนมปัง เนื่องจากสะดวกและอร่อย แต่ภายหลังจากผลการตรวจอัลตราซาวด์พบว่า มีภาวะไขมันพอกตับ เธอจึงตัดสินใจเลิกกินขนมปัง แล้วเปลี่ยนไปกินเมนูมื้อเช้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแทน
1. ไข่ต้ม
หากไม่มีเวลาต้มไข่เองที่บ้าน ให้เลือกซื้อไข่ต้มหรือไข่ลวกจากร้านสะดวกซื้อก็ได้ แม้ว่าจะมีการปรุงรสมาแล้ว แต่ก็ยังดีกว่าขนมปัง
2. มันเทศนึ่ง
นำมันเทศไปนึ่งแล้วเก็บไว้ในตู้เย็น 1 วัน มันเทศแช่เย็นจะกลายเป็นแป้งทนย่อย ทำให้ลำไส้ดูดซึมได้ยากขึ้น ลดโอกาสที่ระดับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงขึ้นและน้ำหนักเพิ่มขึ้น
3. กาแฟดำ
กาแฟดำช่วยลดความเสี่ยงของโรคตับแข็งและมะเร็งตับได้ การศึกษาพบว่า กาแฟดำสามารถช่วยลดการสะสมไขมันในตับได้ โดยช่วยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์กำจัดพิษ ลดการอักเสบ และลดการเกิดพังผืดในตับ
4. กล้วย
ให้ความรู้สึกอิ่มและมีสารอาหารหลากหลาย แนะนำให้เลือกกล้วยที่สุกกำลังดี และมีเปลือกสีเขียวเล็กน้อย หากเปลือกมีจุดดำแสดงว่าสุกมาก จะมีน้ำตาลสูง ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและน้ำหนักเพิ่มขึ้น
โดยหญิงรายนี้จะสลับกินอาหารทั้ง 4 อย่างนี้ โดยไม่จำเป็นต้องกินพร้อมกันทั้งหมด แต่ที่สำคัญคือ เธอจะกินไข่ต้มเสมอ หลังจากผ่านไป 3 เดือน เมื่อเธอไปตรวจอัลตราซาวด์ครั้งล่าสุด ผลปรากฏว่า ภาวะไขมันพอกตับของเธอหายไป นอกจากนี้น้ำหนักของเธอยังลดลงถึง 5 กิโลกรัม จาก 76 กิโลกรัม ลดลงมาเหลือ 71 กิโลกรัม
ไขมันพอกตับ เป็นหนึ่งในโรคเงียบที่เกิดขึ้นได้บ่อยในคนทำงานออฟฟิศ เนื่องจากพฤติกรรมนั่งนาน กินอาหารแปรรูป หรืออาหารจานด่วนที่มีพลังงานสูง ทั้งแป้ง น้ำตาล และไขมัน รวมทั้งดื่มน้ำหวานและขาดการออกกำลังกาย ทำให้มีไขมันในเลือดสูง เพิ่มการสะสมไขมันในตับ และอาจทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday