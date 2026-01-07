HILIGHT
งาน Sustainability Spark by PTT Group 2026 จุดประกายความยั่งยืน สร้างโอกาสใหม่สู่อนาคตโลก

          เมื่อ “ความยั่งยืน” ไม่ได้เป็นแค่เป้าหมายอีกต่อไป แต่คือ “โอกาสใหม่” ของทุกคนที่พร้อมจะเปลี่ยนอนาคต
          งาน Sustainability Spark by PTT Group 2026 - SPARKING THE FUTURE พลังจุดประกายอนาคต อีเวนต์ที่รวมทุกแรงบันดาลใจด้านความยั่งยืนไว้ในที่เดียว
งาน Sustainability Spark by PTT Group 2026

  • ฟังไอเดียในเวทีสัมมนาจากผู้นำระดับโลก แชร์วิธีเปลี่ยน “ความยั่งยืน” ให้กลายเป็น “พลังเศรษฐกิจใหม่”
     
  • ชมนิทรรศการ Showcase สู่ Net Zero และกิจกรรม Interactive ต่าง ๆ เช่น HARUMIKI Magic Table และ Plastic Funtastic by GC
     
  • เวที Spark Talk : The Power of WE ที่ถ่ายทอดแนวคิดจากหนึ่งโครงการ สู่ระบบนิเวศแห่งความยั่งยืนของทั้งประเทศ และรวม Showcase ที่สร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้จริง
     
  • อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันที่ Spark X: Innovations that moves us forward
     
  • แลกเปลี่ยนมุมมองด้านความยั่งยืนกับกิจกรรม Stakeholder Talk & Play และฮีลใจผ่าน Terrarium Workshop ใน Spark Lab
     
  • ร่วมลุ้นไปกับ 10 ทีมเยาวชน ในการประชันไอเดียนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่โซน Spark Hack - The Final Pitching Day

          นี่คืองานที่ทำให้ “ความยั่งยืน” ไม่ใช่แค่คำเท่ ๆ แต่คือสิ่งที่เราเริ่มทำได้จริงตั้งแต่วันนี้ เพื่อ Spark อนาคตใหม่ของโลกใบนี้ เคลียร์คิวให้ว่าง แล้วมาเจอกันที่งาน “Sustainability Spark by PTT Group 2026 วันที่ 16-17 มกราคม 2569 พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 และ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 จุดประกายความยั่งยืน ร่วม Spark ที่งานนี้กันได้เลย

          #PTTgroup #SustainabilitySpark2026 #sparkingthefuture #พลังจุดประกายอนาคต

งาน Sustainability Spark by PTT Group 2026 จุดประกายความยั่งยืน สร้างโอกาสใหม่สู่อนาคตโลก
