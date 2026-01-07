HILIGHT
พ.ต.อ. เขมรินทร์ พิสมัย ลูกน้องบิ๊กตำรวจ เปิดความจริง 10 ประการ หลังมีชื่อเอี่ยวเว็บพนัน

          พ.ต.อ. เขมรินทร์ พิสมัย ลูกน้องบิ๊กตำรวจ เปิดความจริง 10 ประการ หลังมีชื่อเอี่ยวเว็บพนัน เล่าถึงการทำงาน วอนสังคมไทย คิด วิเคราะห์ แยกแยะ 

พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล

          วันที่ 7 มกราคม 2569 พ.ต.อ. เขมรินทร์ พิสมัย น้องชายของ พ.ต.อ. ภาคภูมิ พิศมัย ซึ่งเป็นอดีตลูกน้องคนสนิทของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดใจครั้งแรกหลังปรากฏชื่อเป็นตำรวจไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ โดยระบุข้อความดังนี้ 

          "ความจริง 10 ประการ เพราะมีคนเป็นห่วงเยอะเหลือเกิน จึงขอแจ้งเพื่อทราบทั่วกันนะครับ

          1. ผมมีความสัมพันธ์กับท่านเฉพาะในมิติของการทำงานในหน้าที่ราชการ ด้านการสืบสวนคดีสำคัญเท่านั้น ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวใด ๆ และไม่เคยรับใช้เรื่องส่วนตัวทุกกรณี

          และท่านก็ทราบดีว่า ผมจะไม่มีวันรับงานที่ไม่ถูกต้อง หรือรับงานเพื่อกลั่นแกล้งรังแกใครให้ท่านเด็ดขาด ท่านจึงไม่เคยใช้งานผมในเรื่องไม่ถูกต้องเหล่านี้

          2. ท่านเรียกตัวผมไปใช้งาน ด้วยเพราะความรู้ความสามารถของผมในด้านการสืบสวนคดีสำคัญ คดีองค์กรอาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อน คดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งผมมีผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์มาก่อนโดยตลอด ผมมิได้เป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาท่านเพื่อไปเสนอตัวรับใช้เพื่อหวังประโยชน์ใด ๆ จากท่าน นอกจากได้โอกาสในการทำงานสำคัญ และผมก็ทำผลงานให้ท่านในเรื่องสำคัญ ๆ มากมายมาตลอดหลายปี

          3. การที่ผมได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตลอดชีวิตราชการ ผมไม่เคยวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างที่ทำงานให้กับท่าน ผมไม่เคยร้องขอตำแหน่งใด ๆ

          แต่ผมต้องกราบขอบพระคุณท่าน ที่ท่านได้กรุณาตอบแทนการทำงานให้ผมได้ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการโดยผมมิต้องร้องขอ และผมขอยืนยันว่า ตลอดเวลาหลายปีที่ทำงานให้ท่าน ท่านจะตอบแทนให้ความก้าวหน้ากับคนทำงานก่อนคนกลุ่มอื่น ๆ เสมอ

          4. งานสืบสวน เป็นงานที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ตลอดชีวิตราชการกว่า 25 ปีของผม ท่านเป็นหนึ่งในผู้บังคับบัญชาเพียงไม่กี่คน ที่ใช้งานลูกน้อง แล้วจะให้เงินไปทำงานตามที่ท่านสั่งการโดยตลอด ท่านไม่เคยสั่งแห้งปากเปล่าเหมือนนาย ๆ ส่วนใหญ่

          แต่ในขณะเดียวกัน ผมก็มั่นใจว่า ผมก็ได้พยายามตอบแทนท่านด้วยการช่วยแบ่งเบารับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทำงานให้ท่าน ด้วยงบประมาณส่วนตัวของผมเองเป็นจำนวนมาก ด้วยเคารพและด้วยสำนึกที่มีต่อท่านเช่นกัน

          5. การที่ผมถูกกลั่นแกล้งกล่าวหาถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยอยู่นั้น ผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของผม ผมจึงยืนหยัดที่จะต่อสู้คดีในแนวทางที่ถูกต้องตรงไปตรงมาตามกระบวนการยุติธรรม ผมไม่เคยวิ่งเต้นร้องขอความช่วยเหลือทางคดีจากใคร

          ส่วนท่านใดที่เมตตาเป็นห่วงให้ความช่วยเหลือ ผมขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง และเมื่อผมกับท่านมีแนวทางในการต่อสู้คดี และแนวทางในการตอบโต้ เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ เพื่อรักษาเกียรติยศและเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีกลับคืนมาไม่สอดคล้องกันกับท่าน

          ผมก็ได้แยกตัวออกมา ไม่ได้ร่วมสังฆกรรมกับท่าน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 หลังจากผมถูกกล่าวหาเพียงไม่กี่เดือน ซึ่งรวมระยะเวลาที่ผมกับท่านแยกกันเดิน ก็เกือบ ๆ จะ 2 ปีแล้ว และผมเป็นลูกน้องของท่านคนแรกใน 8 คน ที่ถูกดำเนินคดีร่วมกับท่าน ที่แยกตัวออกมาจากท่าน โดยผมก็ไม่ได้ไปร้องแรกแหกกระเชอบอกใคร ๆ

          6. ท่านไม่เคยใช้กำลังประทุษร้ายใด ๆ ต่อผม เพราะท่านทราบแน่ว่า ถ้าท่านทำ ผมสวนแน่ ๆ รวมถึงหากท่านพูดจาว่ากล่าวตำหนิผมอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม ผมก็จะทัดทาน โต้แย้งท่านในระดับเดียวกันทันทีตรงไปตรงมาเช่นกันโดยตลอด

          7. ผมเคารพและสำนึกในโอกาสที่ท่านให้กับผมตลอดมา และผมยืนยันว่า ผมไม่เคยไปก้าวล่วงให้ร้ายอะไรท่านแต่อย่างใด ทั้งที่ก็มีผู้ที่พยายามจะให้ผมให้ร้ายท่านในยามที่ท่านเคยเพลี่ยงพล้ำ ไม่มีวันที่ใครจะมาโน้มน้าวให้ผมไปให้ร้ายรังแกท่านได้แต่อย่างใด ความจริงคือความจริงครับ

          8. บุคคลรอบตัวท่านมีหลายกลุ่ม หลาย Layer ต่างบทบาทหน้าที่ เช่น 

          - กลุ่มรับใช้ใกล้ชิดแบบข้าเก่าเต่าเลี้ยง
          - กลุ่มสาย Entertain กินข้าวร้อน นอนแอร์เย็น ร่วมจิบไวน์ไฮโซ
          - กลุ่มตลกหลวง
          - กลุ่ม food & beverage
          - กลุ่ม wallpaper งานไม่ทำ แรงไม่ออก ยืนเสนอหน้าตอนแถลงข่าว 
          - กลุ่มกุนซือเฮงซวย อวยเข้ารกเข้าพง เพราะได้ประโยชน์จากท่าน แนะนำเมื่อไหร่ ฉิบหายเมื่อนั้น

          สุดท้าย พวกผม กลุ่มคนทำงาน รับมอบหมายงาน ไปทำให้สำเร็จ รายงานผล แถลงข่าว ได้นอน 2 วัน รับงานใหม่ ไปทำให้สำเร็จ รายงานผล แถลงข่าว นอน 2 วัน รับงานใหม่ วงจรอุบาทว์ 55555 ท่านต้องแยกแยะให้ได้ ว่าใครกลุ่มใดทำให้ท่านต้องเดือดร้อนแบบนี้

          9. ผมมีวุฒิภาวะและมีประสบการณ์กับเรื่องเ_ี้ย ๆ แบบนี้มาแล้ว ผมเข้าใจดีว่า ที่ผมต้องถูกกลั่นแกล้งกล่าวหาเช่นนี้ เพราะกลุ่มผู้กระทำเขามิได้มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกับผม แต่เพียงเพราะผมเป็นมือไม้เป็นสมองของท่าน ซึ่งศัตรูของท่านย่อมต้องประเมินว่า ผมอาจเป็นภัยคุกคามที่จะต่อต้านปฏิบัติการโค่นล้มท่านของพวกเขา

          ผมจึงต้องอยู่ใน List บุคคลรอบตัวท่าน เป็น Tier 1 ที่จะต้องถูกกำจัด แต่ท่านกลับเห็นตรงข้ามว่า ที่ท่านต้องเดือดร้อนโดนคดีต่าง ๆ เป็นเพราะพวกผม ซึ่งความคิดเช่นนี้ ผมรับไม่ได้

          10. สำคัญที่สุด ผมต้องกราบขอโทษพี่หนึ่ง ที่ผมเป็นคนไปขอให้พี่หนึ่งมาช่วยผมทำงานให้กับท่าน เพราะท่านมอบหมายงานให้ผมเยอะจนทำไม่ไหว
ทั้งที่พี่หนึ่งก็มีชีวิตที่ดี รับราชการก้าวหน้าอย่างสงบราบรื่นอยู่ในพื้นที่ ภ.4 เป็นที่ชื่นชมรักใคร่ของพี่น้องตำรวจและประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด แต่กลับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ เพราะผมไปขอร้องให้มาช่วยผมทำงานให้ท่านแท้ ๆ 

          สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สังคมไทยเป็นสังคมที่เห็นใครดีไม่ได้ ยกย่องคนที่เปลือก ปากว่าตาขยิบ Influencers นักวิจารณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอดีตตำรวจที่ขยันออกสื่อหาแสง ก็ล้วนแต่มีเจตนาเพื่อประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้น อย่าไปบ้าตามเลยครับ 

          กดแชร์ กดไลค์ กดสับตะไคร้กันด้วยนะคร้าบ อย่ามัวไปบ้า คุยกับคาปิบาราดีกว่า"



พ.ต.อ. เขมรินทร์ พิสมัย ลูกน้องบิ๊กตำรวจ เปิดความจริง 10 ประการ หลังมีชื่อเอี่ยวเว็บพนัน อัปเดตล่าสุด 7 มกราคม 2569 เวลา 17:50:50 1,194 อ่าน
