เพจดังเล่าเรื่อง หนุ่ม กรรชัย กับเด็กหญิงที่มาไหว้วันปีใหม่ ได้รู้เบื้องหลังแล้วยิ่งน้ำตาซึม

          เพจดังเผยเบื้องหลังภาพเด็กหญิงเข้ามาไหว้ปีใหม่ หนุ่ม กรรชัย คือลูกคือผู้เสียชีวิตจากเคสเศร้า ด้านพิธีกรดังคอยส่งค่าเรียนช่วยเหลือมาตลอด

หนุ่ม กรรชัย
เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย

          วันที่ 7 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก เล่าเบื้องหลังอีกแง่มุมที่น่าชื่นชมของ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการโหนกระแส กับการส่งต่อความหวังดีให้กับครอบครัวจากบางเคสที่สะเทือนใจในรายการ โดยคอยช่วยเหลือด้านการศึกษาให้ลูกของผู้สูญเสียมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

          เพจดังกล่าวเล่าว่า ความบังเอิญคือทีมงานของแอดมินไปเจอเรื่องราวนี้ เมื่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาพร้อมกับคุณลุงและคุณป้า นำของขวัญปีใหม่มาให้ พี่หนุ่ม กรรชัย ผู้ประกาศข่าวคนดัง ที่ห้องทำงาน

          จากการพูดคุยทำให้ทราบว่า เด็กผู้หญิงคนนี้คือลูกสาวของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่จากไปอย่างเป็นปริศนาเมื่อปี 2562 หลังจากรับงานเอนเตอร์เทนที่บ้านหลังหนึ่ง ย่านบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

หนุ่ม กรรชัย
เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย

          ทีมงานของแอดมินเล่าว่า เพิ่งทราบภายหลังว่า หลังจากที่แม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้จากไป พี่หนุ่ม กรรชัย ส่งเสียและโอนเงินค่าเล่าเรียนทุกภาคเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน รวมถึงค่าขนมให้เด็กผู้หญิงคนนี้ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง

          วันนี้ (7 มกราคม) เด็กผู้หญิงคนนี้ได้นำของขวัญปีใหม่มาให้ โดยเรียกพี่หนุ่มว่า ลุงหนุ่ม พร้อมกล่าวขอบคุณลุงหนุ่มที่ช่วยเหลือดูแลมาโดยตลอด ซึ่งลุงหนุ่มได้สอบถามเรื่องการเรียน รวมถึงถามว่าอยากเรียนร้องเพลง ดนตรี เทควันโด หรืออยากเรียนอะไรเพิ่มเติม ให้บอกลุงได้เลย

หนุ่ม กรรชัย
เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

          "ลุงขอให้หนูเป็นเด็กดี อยากเรียนอะไรเพิ่มเติมให้บอกลุงนะลูก ลุงดูแลให้นะ"

          จากนั้นลุงหนุ่มได้หยิบซองขาวบรรจุเงินจำนวนหนึ่งส่งให้ เพื่อให้นำไปซื้อสิ่งที่อยากได้ โดยวันนี้ (7 มกราคม) เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องผู้หญิงคนนี้ด้วย และพี่หนุ่มยังได้บอกให้เลขานุการประสานฝ่ายบัญชีดำเนินการเรื่องค่าเล่าเรียนของน้องผู้หญิงคนนี้ต่อไป

          เรื่องราวของพี่หนุ่มแทบไม่มีใครเคยรู้มาก่อน แต่ทีมงานของแอดมินได้พบเจอโดยบังเอิญ และขอชื่นชมในความมีน้ำใจของพี่หนุ่ม…เยี่ยมมาก ดีมากจริง ๆ


เพจดังเล่าเรื่อง หนุ่ม กรรชัย กับเด็กหญิงที่มาไหว้วันปีใหม่ ได้รู้เบื้องหลังแล้วยิ่งน้ำตาซึม โพสต์เมื่อ 7 มกราคม 2569 เวลา 17:12:53 1,273 อ่าน
