เดือดแรง ! พนง. ร้านชาชื่อดัง โชว์ชงด้วยมือเปล่า จุ่มแล้วคนกระจาย - โดนไล่ออกแล้ว

ดราม่าเดือดสนั่น พนักงานสาวร้านชาชื่อดัง โชว์สกิลบีบมะนาว-ชงด้วยมือเปล่า เอามือจุ่มลงไปคนกระจาย ล่าสุดโดนไล่ออกแล้ว
หลังเกิดเหตุทางร้านได้ดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า ที่ร้านใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในการเตรียมเครื่องดื่มให้ลูกค้า สำหรับพนักงานหญิงรายนี้ได้ละเมิดกฎระเบียบของบริษัทและแนวทางปฏิบัติของพนักงาน ขณะนี้เธอถูกไล่ออกแล้ว ส่วนผู้จัดการสาขาและผู้ควบคุมงานระดับภูมิภาคจะถูกลดตำแหน่งด้วย ขณะที่ร้านสาขาดังกล่าวจะถูกปิดอย่างไม่มีกำหนด เพื่อปรับปรุงจนกว่าจะผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
โดยแถลงการณ์ส่วนหนึ่งระบุว่า "เรารู้สึกตกใจและไม่พอใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์นี้ พฤติกรรมนี้ละเมิดหลักการพื้นฐานของเราอย่างสิ้นเชิง เรามุ่งมั่นในด้านความปลอดภัยของอาหาร และการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ เราจะไม่ยอมรับการกระทำเช่นนี้อย่างเด็ดขาด"
วันที่ 7 มกราคม 2569 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป รายงานกรณีดราม่าร้อนแรง ภายหลังจากบนโซเชียลมีเดียได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเผยให้เห็นพนักงานหญิงของร้านชาชื่อดัง CHAGEE สาขาหนึ่งในประเทศจีน ใช้มือเปล่าชงเครื่องดื่มอย่างสนุกสนาน สร้างความไม่พอใจและกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวาง
ตามรายงานเผยว่า คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา ผ่านทางแพลตฟอร์ม Douyin ก่อนที่จะถูกลบออกไปในภายหลัง โดยในคลิปเผยให้เห็นพนักงานหญิงในชุดเครื่องแบบของทางร้านใช้มือเปล่าบีบขยำมะนาวฝานใส่แก้วชงเครื่องดื่ม โดยทิ้งเปลือกลงไปด้วย ก่อนจะเทน้ำชาใส่ แล้วเอามือจุ่มลงไปคนจนกระจายเละเทะ จากนั้นเธอก็เอามือปาดน้ำชาที่หกกลับใส่แก้วชง ตามด้วยเติมนมใส่เข้าไป แล้วเอามือข้างเดิมจุ่มลงไปคนต่อจนเข้ากัน พลางหัวเราะสนุกสนานกับคนที่ถ่ายคลิป
หลังจากคลิปถูกแชร์ออกไป ผู้ที่ได้เห็นต่างเข้าไปแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง พร้อมทั้งตำหนิทางร้าน ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่เพียงแค่ในประเทศจีน แต่ยังมีสาขาในต่างประเทศด้วย หลายคนต่างพากันตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
ต่อมา เมื่อวันที่ 6 มกราคม บัญชีทางการของร้าน CHAGEE บนเว่ยป๋อ ได้เผยแถลงการณ์ระบุว่า จากการตรวจสอบพบว่า คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกถ่ายทำที่สาขา Baolong City Square ในเมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน โดยทางร้านชี้แจงว่า พนักงานได้ถ่ายคลิปวิดีโอขำขันขึ้นเพื่อเรียกกระแสทางออนไลน์ ไม่ใช่เครื่องดื่มที่ชงให้ลูกค้าจริง ส่วนผสมที่ใช้ในคลิปก็เป็นของเหลือทิ้งจากร้านในวันนั้น และถูกกำจัดทิ้งทันทีหลังจากถ่ายทำเสร็จ
