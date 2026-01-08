HILIGHT
สลดกลางดึก ไฟไหม้บ้านดับยกครัว 5 ราย คร่าชีวิตพ่อแม่-ลูกฝาแฝด

 
             ไฟไหม้บ้านแฝดในเมืองเชียงใหม่ คร่าชีวิตพ่อแม่ ลูกฝาแฝด และผู้สูงอายุ รวม 5 ราย คาดสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

ไฟไหม้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

             วันที่ 8 มกราคม 2569 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา เกิดเหตุเพลิงโหมไหม้บ้านแฝด 2 ชั้น ในหมู่ที่ 12 ซอยเรือนคำ 17 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้อยู่อาศัย 5 คน ประกอบด้วย คู่สามีภรรยา เด็กผู้หญิงฝาแฝด 2 คน และผู้สูงอายุเพศหญิง 1 คน

             เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยหลายหน่วย ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สามารถนำผู้ประสบเหตุออกมาจากตัวบ้านได้ทั้งหมด และปั๊มหัวใจช่วยชีวิตในที่เกิดเหตุ ก่อนนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แต่ทั้งหมดเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ไฟไหม้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

              เจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถดับไฟได้ในเวลาประมาณ 00.40 น. ตัวบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนัก เบื้องต้นสันนิษฐานว่า สาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และเป็นช่วงเวลาที่ผู้อยู่อาศัยทั้งหมดอยู่ระหว่างการนอนหลับ ทำให้ไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ทัน ส่วนสาเหตุที่แท้จริงต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์ต่อไป 


ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3





สลดกลางดึก ไฟไหม้บ้านดับยกครัว 5 ราย คร่าชีวิตพ่อแม่-ลูกฝาแฝด โพสต์เมื่อ 8 มกราคม 2569
