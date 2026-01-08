นาทีชีวิต กระบะพุ่งเข้าโรงเรียน ชนทะลุห้องอนุบาล ชื่นชมไหวพริบครู ช่วยเด็กรอดหวุดหวิด

กระบะพุ่งชนทะลุกำแพงห้องเรียนอนุบาล ครูสติดีสั่งเด็กหมอบทันที รอดหวุดหวิด มีแค่บาดเจ็บเล็กน้อย ด้านคนขับเป็นผู้ป่วยจิตเวชพบจู่ ๆ วูบขาดสติ
วันที่ 7 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 12.20 น. เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนอาคาร โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะ โตโยต้า วีโก้ แค็บ สีบรอนซ์ทอง ทะเบียนลำปาง สภาพชนทะลุเข้ากับกำแพงอาคารห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 ทะลุเข้าไปเกินครึ่งคัน สภาพหน้ารถพังยับเยิน ใต้รถกระบะยังพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเสียหายจากการถูกชนอัดกับกำแพงพังยับทั้งคันอีก 1 คัน
ภายในห้องเรียนมีสภาพพังเสียหายยับเยินจากเศษอิฐและเศษกำแพงจำนวนมาก มีโต๊ะเก้าอี้ของเด็กนักเรียนล้มระเนระนาดเสียหายเต็มไปหมด ในห้องเรียนยังพบว่ามีการปูที่นอนพร้อมให้เด็กนักเรียนมานอนแล้ว แต่กลับเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด เบื้องต้นพบนักเรียนบาดเจ็บมีอาการหัวโน 1 ราย นอกนั้นบาดเจ็บเล็กน้อย และมีผู้โดยสารที่มากับรถกระบะคันเกิดเหตุบาดเจ็บบริเวณใบหน้าอีก 1 ราย
สอบถามเพื่อนคนขับรถอายุประมาณ 60 ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าเล่าว่า ก่อนหน้านี้คนขับรถมารับจากบ้านหัวทุ่งสามัคคีเพื่อไปทานขนมจีน ก่อนขากลับจะขับรถมุ่งเข้ามาทางบ้านโทกหัวช้าง ในระหว่างขับรถจนถึงแยกโรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ตนได้บอกให้เพื่อนเลี้ยวไปทางขวา แต่เพื่อนกลับไม่ได้สติแล้วขับมุ่งตรงข้ามแยกไป ก่อนขับเข้าไปในโรงเรียนบ้านโทกหัวช้างก่อนจะพุ่งชนรถซาเล้งและพุ่งชนอาคารจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
โดยระหว่างที่ร้อยเวร สภ.เขลางค์นคร กำลังสอบสวนคนขับรถกระบะเป็นชายอายุประมาณ 55 ถึง 60 ปี สรุปได้ว่าคนขับรถมีอาการทางจิตเวช ต้องไปรับยาตลอด โดยระหว่างสอบสวนก็ยังมีอาการมึนงงพูดจาไม่รู้เรื่อง และยังไม่รู้ว่าขับเข้ามาชนอาคารได้อย่างไร ก่อนที่ร้อยเวรจะพานั่งรถตำรวจเข้าไปสอบสวนเหตุการณ์อย่างละเอียดที่ สภ.เขลางค์นคร ต่อไป
