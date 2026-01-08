HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย ! หญิงถูกสลับชีวิต 38 ปี จากสาวโรงงานที่แท้เป็นทายาทเศรษฐี

 
             เปิดเรื่องราวชีวิตจริงยิ่งกว่านิยาย หญิงชาวจีนถูกสลับชีวิต มานานถึง 38 ปี จากสาวโรงงานที่แท้เป็นทายาทเศรษฐี 

ถูกสลับชีวิต 38 ปี
ภาพจาก Weibo

            เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวน่าตกตะลึงที่กำลังได้รับความสนใจในประเทศจีน กรณีหญิงวัย 28 ปี จากเมืองฉางชิว มณฑลเหอหนาน ถูกสลับตัวมาเป็นเวลา 38 ปี ตั้งแต่แรกเกิดที่โรงพยาบาล ก่อนที่ความจริงจะปรากฏ สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนและกลายเป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้าง ไม่เพียงแค่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ยังมีเรื่องราวของหญิง 2 รายที่ถูก "สลับชีวิต" มาทั้งชีวิต

            ย้อนกลับไปเมื่อ 38 ปีก่อน ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในมณฑลเหอหนาน แม่รายหนึ่งได้ให้กำเนิดลูกสาว แต่หลังจากที่พยาบาลพาตัวทารกไปอาบน้ำ และพากลับมาในวันรุ่งขึ้น แม่ของเด็กสังเกตพบความผิดปกติ ทั้งเสียงร้องและใบหน้าของลูกดูไม่เหมือนเดิม ทว่าพยาบาลในขณะนั้นชี้แจงว่า เด็กแรกเกิดอาจมีหน้าตาเปลี่ยนไป หลังจากการกินนมและอาบน้ำ โดยยืนยันว่าเด็กคนนี้เป็นลูกสาวของครอบครัวเธอ 

            ทว่าเมื่อลูกสาวของพวกเขาโตขึ้น กลับยิ่งพบสัญญาณผิดปกติที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งรูปลักษณ์ และบุคลิกของเธอนั้นไม่เหมือนพ่อแม่ คู่สามีภรรยาจึงตัดสินใจตรวจดีเอ็นเออย่างลับ ๆ ตอนที่ลูกสาวอายุ 16 ปี และผลปรากฏว่า เธอไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับพวกเขา พวกเขาจึงนำผลตรวจไปที่โรงพยาบาลเพื่อขอคำอธิบาย แต่โรงพยาบาลกลับโต้ว่า "ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาล ทางครอบครัวไม่ได้ดูแลลูกอย่างระมัดระวังเอง" 

            ครอบครัวตัดสินใจฟ้องร้องดำเนินคดีกับทางโรงพยาบาล แต่คดีได้ยืดเยื้อมานานถึง 22 ปี โดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ในขณะที่พวกเขาก็พยายามตามหาลูกสาวตัวจริงที่พลัดพรากไป  

ถูกสลับชีวิต 38 ปี
ภาพจาก Weibo

           ในขณะเดียวกันนั้น เด็กหญิงอีกคนชื่อว่า หลิวฮุย เติบโตขึ้นในครอบครัวชาวนาที่ยากจน พ่อแม่ของเธออาศัยในชนบท เธอมีชีวิตที่ยากลำบากตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงตอนเป็นผู้ใหญ่ เธอได้รับการตอบรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้านกีฬา แต่ต้องยอมปฏิเสธเพราะสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ท้ายที่สุด เธอต้องตามชาวบ้านไปทำงานเป็นคนงานในโรงงาน

           สามีของเธออายุมากกว่า 9 ปีและไม่มีงานที่มั่นคง เธอมีลูกเล็ก 2 คนที่ต้องดูแล พ่อแม่ของเธอก็สูงอายุและสุขภาพทรุดโทรม ภาระทางเศรษฐกิจทั้งหมดจึงตกเป็นความรับผิดชอบของเธอ เธอจึงต้องทำงานหนักหลายอย่างพร้อมกัน จนเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอย่างรุนแรง ความเจ็บปวดเรื้อรัง ทำให้ชีวิตประจำวันของเธอลำบากมาก

ถูกสลับชีวิต 38 ปี
ภาพจาก Weibo

           หลิวฮุยเผยว่า ในช่วงกลางวันเธอมักร้องไห้ในที่ทำงาน และหลังเลิกงาน เธอกลับไปที่ห้องเช่าด้วยความสิ้นหวังเกินที่จะบรรยาย เธอรู้สึกว่าเธออาจเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้ด้วยการศึกษา แต่ครอบครัวของเธอไม่มีเงินสนับสนุน ครั้งหนึ่งเธอเคยคิดว่าชีวิตของเธอจะจบลงที่นั่น 

           ในเวลาที่ล่วงเลยไปนานหลายสิบปี ครอบครัวที่ตามหาลูกสาวได้ทำทุกวิถีทาง ทั้งโพสต์ประกาศคนหายบนโซเชียลมีเดีย และเข้าร่วมใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในการค้นหา จนในที่สุดเมื่อช่วงปลายปี 2567 พวกเขาก็พบว่า ครอบครัวที่เลี้ยงดูลูกสาวของพวกเขา อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 20 นาที จึงได้เดินทางเข้าไปพร้อมตำรวจ 

           หลิวฮุย รู้สึกช็อกสุดชีวิตในตอนแรกที่ได้รู้ความจริง ตลอด 38 ปีที่ผ่านมา เธอไม่เคยคิดเลยว่าเธอไม่ใช่ลูกแท้ ๆ ของพ่อแม่ ต่อมาผลตรวจเลือดได้ยืนยันว่า หลิวฮุยเป็นลูกสาวแท้ ๆ ของคู่สามีภรรยาที่กำลังตามหาลูกสาว พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของเธอมีฐานะร่ำรวย ทำธุรกิจและมีบ้านหลังใหญ่ การพบหน้าพวกเขาทำให้เธอยิ่งเจ็บปวดใจ เมื่อต้องคิดถึงชีวิตที่ยากลำบากตลอดชีวิตที่ผ่านมา จากนั้นในเดือนมกราคม 2568 เธอก็ได้กลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริง 

           ส่วนหญิงอีกคนที่ตอนนี้อายุ 38 ปีเช่นเดียวกัน เธอเติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวย เธอเรียนโรงเรียนเอกชน สวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนม ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย และมีชีวิตแต่งงานที่หรูหรา หลังจากรู้ความจริงเธอไม่ยอมรับ โดยกล่าวว่า "การปรากฏตัวของหลิวฮุยทำให้ชีวิตปัจจุบันของเธอพังทลาย" ทั้งนี้ หลังจากถูกขอให้ไปพบพ่อแม่แท้ ๆ  เธอได้ปรากฏตัวเพียงครู่เดียว ก่อนที่จะตัดขาดการติดต่อไปโดยสิ้นเชิง 

           ปัจจุบัน ทางครอบครัวได้ตัดสินใจจ้างทนายความหลี่เซิง ทนายความชื่อดังในปักกิ่ง เพื่อช่วยเรียกร้องความรับผิดชอบจากโรงพยาบาล อย่างไรก็ดี จนถึงขณะนี้ทางโรงพยาบาลยังคงปฏิเสธความรับผิดชอบ ไม่มีคำขอโทษอย่างเป็นทางการ หรือการเจรจาเรื่องค่าชดเชยแต่อย่างใด 



ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, news.china.com 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย ! หญิงถูกสลับชีวิต 38 ปี จากสาวโรงงานที่แท้เป็นทายาทเศรษฐี โพสต์เมื่อ 8 มกราคม 2569 เวลา 12:09:43 3,411 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย