ใครผิด !? ลูกค้าโอด ซื้อชาไทย 1 แถม 1 เอือมเจอคิวข้างหน้าสั่ง 20 แก้ว ทำชาวเน็ตถกสนั่น

 
           ดราม่าร้านสะดวกซื้อ ลูกค้าอยากซื้อโปร 1 แถม 1 แต่ต้องรอคิวยาว เพราะคิวหน้าสั่งรวดเดียว 20 แก้ว จุดชนวนถกสนั่น หากไม่อยากรอคิวนานควรทำอย่างไรดี

ซื้อชาไทย 1 แถม 1
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รีวิวซีเจมอร์ CJ  

             วันที่ 8 มกราคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่มรีวิวร้านสะดวกซื้อชื่อดัง เพื่อแชร์ประสบการณ์ขณะไปซื้อเครื่องดื่มที่จัดโปรโมชัน 1 แถม 1 แต่ต้องรอคิวนานกว่าปกติ เนื่องจากลูกค้าก่อนหน้าสั่งทีเดียวถึง 20 แก้ว จึงอยากให้ร้านหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้

             โพสต์ดังกล่าวระบุว่า "เมื่อวานเจอคนซื้อโปร 1 แถม 1 ชาไทย 10 ชุด รวม 20 แก้ว เซ็งเลยคนหลังรอคิวนานมาก กว่าจะได้ ร้านน่าจะมีแนวทางแก้ไขนะแบบนี้"

             ภายหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีสมาชิกในกลุ่มเข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือมองว่าการรอคิวนานเป็นเรื่องปกติของร้านที่จัดโปรโมชัน ซึ่งเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีลูกค้าสั่งจำนวนมาก ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซื้อตราบใดที่ทางร้านไม่ได้จำกัดจำนวน พร้อมแนะนำว่าหากไม่ต้องการรอก็ควรเช็กคิวก่อนสั่ง หรือหากรอนานเกินไปควรเปลี่ยนไปซื้อที่สาขาอื่น หรือเลือกสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่ต้องมารอให้เสียเวลา

             อีกด้านหนึ่งก็มีความเห็นใจพนักงานที่ต้องรับมือกับออเดอร์จำนวนมหาศาลและความกดดันจากลูกค้าในแต่ละวัน โดยบางส่วนเสนอว่าทางร้านควรมีมาตรการจัดการที่ดีขึ้น เช่น การจำกัดจำนวนชุดต่อใบเสร็จเพื่อกระจายสินค้าให้ทั่วถึงและลดระยะเวลาการรอคิว เป็นต้น

