ชายฟ้องร้านอาหารทำบ้านแตก หลังพาชู้ดินเนอร์หวานฉ่ำ เจอแจ็กพอตเปลี่ยนชีวิต

          ชายหัวร้อน ฟ้องร้านอาหารทำบ้านแตก หลังแอบพาชู้ดินเนอร์หวานฉ่ำ ก่อนเจอแจ็กพอตเปลี่ยนชีวิต จากคลิปโปรโมตร้าน

ฟ้องร้านอาหาร
ภาพจาก New Africa / shutterstock.com

          การนอกใจและไม่ซื่อสัตย์สามารถทำลายชีวิตคู่ได้จนพังยับเยิน ในขณะที่บางคนเลือกที่จะเสี่ยงเพราะคิดว่าเอาอยู่ หรือชื่นชอบความสนุกตื่นเต้นลับหลัง แต่ความลับไม่มีในโลก สุดท้ายเรื่องที่ปกปิดซ่อนเอาไว้ย่อมถูกเปิดเผยในวันใดวันหนึ่ง หรือแม้แต่ในรูปแบบที่คาดไม่ถึงก็ตาม 

          วันที่ 8 มกราคม 2569 เว็บไซต์ The Economic Times เผยเรื่องราวของชายรายหนึ่งในอิตาลี เขาแอบพาชู้รักไปกินอาหารมื้อค่ำที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง แต่ดินเนอร์สุดหวานฉ่ำของเขากลับทำให้ชีวิตพลิกผันอย่างเลวร้าย หลังจากเขาได้เจอกับ "แจ็กพอต" จากทางร้าน

          ชายรายนี้อายุ 42 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่ซิซิลี ทางตอนใต้ของอิตาลี เมื่อไม่นานมานี้เขาโกหกภรรยาว่าจะไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำทางธุรกิจ แต่เขากลับไปปรากฏตัวในคลิปวิดีโอโปรโมตของทางร้านอาหารในเมืองคาตาเนีย ริมชายฝั่งทางตะวันออก โดยในคลิปวิดีโอนั้นมีภาพของเขาและสาวคนรักอย่างชัดเจน ในขณะที่เขาไม่รู้ตัวว่าถูกพนักงานบันทึกภาพ   

          แม้ว่าทางร้านจะไม่ได้ตั้งใจ แต่ความสัมพันธ์ลับของเขาได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณชน หลังจากคลิปดังกล่าวถูกขึ้นโปรโมตบน TikTok จนมีผู้เข้าชมจำนวนมาก รวมไปถึงภรรยาของเขา ในที่สุดชีวิตสมรสของเขาก็พังทลายลง ภรรยาของเขาต้องการหย่า และขอให้เขาออกจากบ้านด้วย 

          ชายรายนี้จึงได้ยื่นฟ้องเรียกค่าชดเชยและค่าเสียหายจากร้านอาหารดังกล่าว โดยชี้ว่า ทางร้านละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว เปิดเผยชีวิตส่วนตัวของเขาโดยไม่ได้รับการยินยอม จนส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเขาและครอบครัว เขาไม่เคยตกลงที่จะถูกบันทึกอยู่ในคลิปวิดีโอ และไม่รู้ว่าคลิปวิดีโอจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ

          แม้ว่าเรื่องราวนี้จะกลายเป็นประเด็นอื้อฉาวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์บนโซเชียลเกี่ยวกับปัญหาการนอกใจ แต่การละเมิดและรุกล้ำความเป็นส่วนตัวดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากกว่านั้น 

          ฟรานเชสโก ทานาซี ตัวแทนจาก Codacons กลุ่มพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคที่รู้จักในอิตาลี อธิบายว่า การกระทำนี้ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่ร้านอาหารจะถ่ายวิดีโอลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน และโพสต์วิดีโอบนโซเชียลมีเดีย จนทำให้บุคคลหนึ่งต้องเผชิญกับผลกระทบที่คาดเดาไม่ได้ 

          ทั้งนี้ ทางกลุ่มพิทักษ์สิทธิฯ ยังได้เตรียมยื่นเรื่องต่อหน่วยงานคุ้มครองความเป็นส่วนตัวแห่งชาติของอิตาลี หากมีการพิจารณาว่ามีความผิดจริง ทางร้านอาหารอาจต้องเผชิญกับบทลงโทษภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของอิตาลี ซึ่งมีข้อกำหนดอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม


ขอบคุณข้อมูลจาก The Economic TimesDaily Mail 
โพสต์เมื่อ 8 มกราคม 2569 เวลา 16:25:13
