ไวรัล นักท่องเที่ยวเข้าเซเว่นฯ ไทย คุยกันคนละภาษา แต่กลับเข้าใจเฉย ตอนจบยิ่งพีคไปอีก

คลิปไวรัลพีค นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเซเว่นฯ ไทย แม้คุยกันคนละภาษา แต่กลับเข้าใจ แถมพูดไปพูดมาวนเข้าเพลงดัง ยืนร้องเต้นกันสนุกหน้าเคาน์เตอร์
ภาพจาก TikTok @kas_027
ไม่แปลกใจเลยที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพราะที่นี่ไม่ได้สร้างความลำบากใจให้กับชาวต่างชาติเลย ต่อให้จะพูดภาษาไทยไม่ได้ หรือภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง เนื่องจากคนไทยนั้นเป็นกันเองสุด ๆ จนทำให้หลายคนได้รับความประทับใจกลับไปอยู่เสมอ
ล่าสุด (8 มกราคม 2569) โลกออนไลน์ได้แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @kas_027 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์ที่เดินทางมาเที่ยวไทย ซึ่งได้แชร์โมเมนต์สุดน่ารักในร้านสะดวกซื้อ จนกลายเป็นไวรัลสุดพีคที่มีผู้เข้าชมกว่า 1.5 ล้านครั้ง
ในคลิปเป็นบรรยากาศขณะนักท่องเที่ยวเข้าร้านสะดวกซื้อ แต่เมื่อถึงขั้นตอนอุ่นอาหาร พนักงานได้สอบถามเป็นภาษาไทยพร้อมชี้ไปทางตู้ว่าให้อุ่นไหม ซึ่งฝั่งลูกค้าแม้จะฟังไม่เข้าใจแต่ก็ดูท่าทางแล้วตอบกลับว่า "ใช่ ๆ" พอถึงคิวแซนด์วิช ต่างพากันปฏิเสธว่า "No" และพูดเสริมเป็นคำไทยที่พอจะรู้จักว่า "ไม่ ๆ ๆ" จนไปตรงกับทำนองเพลงฮิตใน TikTok จากนั้นจึงพากันทั้งร้องทั้งเต้นหน้าเคาน์เตอร์ แถมยังแปะมือกับพนักงานด้วยความเอนจอย
เจ้าของคลิประบุแคปชั่นว่า "POV: the language barrier doesn't exist when you have vibes" หรือกำแพงภาษาไม่มีผล ตราบใดที่จังหวะเรามันได้
งานนี้ชาวเน็ตทั้งคนไทยและต่างชาติต่างแห่คอมเมนต์เพียบ เช่น
- คนไทยสนิทไวเกิน
- กูสงสารพนักงาน 5555
- Normal day in Thailand (วันธรรมดา ๆ ในประเทศไทย)
- Thailand seems like such a warm country, if you'd do this in my country they'd probably side-eye you like crazy (เมืองไทยดูอบอุ่นมาก ถ้าทำแบบนี้ที่ประเทศฉัน คงโดนมองแรงเหมือนคนบ้าแน่ ๆ)
- ดีใจที่เมืองไทยทำให้คุณสนุก
- SEAblings, couSEAns, SEAsters (ฟีลพี่น้องท้องชนกันแห่งอาเซียน)
- นึกว่ามีแค่คนไทยที่ไปเรื่อย
