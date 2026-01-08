HILIGHT
คนญี่ปุ่นถึงกับว้าว เมื่อเห็นภาพ 2 เมนูที่โรงเรียนไทยเลี้ยงเด็ก ๆ กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ


           คนญี่ปุ่นแชร์ภาพมื้อเที่ยงโรงเรียนประถมไทย จัดเต็มเมนูแบบให้เด็กประถมเลือก กลายเป็นเรื่องสุดอเมซิ่งในสายตาชาวเน็ตต่างชาติ 

อาหารกลางวันเด็ก
ภาพจาก X @kohchang_mimi

           ในสายตาชาวต่างชาติ อาหารไทย คือของอร่อยที่มาพร้อมความเสี่ยง ที่ถ้าไม่แกร่งจริงต้องรีบแจ้งก่อนเลยว่า "ขอไม่เผ็ด" แต่ดูเหมือนว่าปัญหานี้จะไม่มีผลกับคนไทยแม้แต่น้อย

           วันที่ 7 มกราคม 2569 โลกออนไลน์แชร์ภาพจากผู้ใช้ X @kohchang_mimi หญิงชาวญี่ปุ่นซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองไทย โพสต์ภาพเมนูอาหารที่โรงเรียนของเด็ก ๆ ในโรงเรียนที่คุณครูส่งมาให้ดู ซึ่งพอได้ดูก็ถึงกับเซอร์ไพรส์ไม่เบาในความแซ่บ 

           จากภาพเผยให้เห็นบรรยากาศในห้องเรียนที่มีการจัดเลี้ยงอาหารต่าง ๆ ให้เด็กนำถาดมาตัก ซึ่งพบว่าเมนูหลักที่ทำมาเสิร์ฟเยอะที่สุดคือ ส้มตำ ที่ไม่ใช่แค่อย่างเดียว แต่มีส้มตำถึง 2 อย่างเลยทีเดียว 



อาหารกลางวันเด็ก
ภาพจาก X @kohchang_mimi

           เจ้าของเรื่องราวระบุว่า "โรงเรียนประถมไทย อาหารกลางวันคือส้มตำ ! และคุณสามารถเลือกได้ระหว่างเผ็ดธรรมดากับเผ็ดมาก (หัวเราะ)"

           ต่อมาภายหลังเรื่องราวนี้กลายเป็นไวรัล เจ้าของโพสต์ได้อัปเดตว่าคุณครูบอกว่าส้มตำในภาพนั้นเป็นส้มตำไทยกับส้มตำปลาร้า ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นมื้อพิเศษที่ทางโรงเรียนเลี้ยงเด็ก ๆ ในงานปีใหม่ที่ถูกเลื่อนออกมา




