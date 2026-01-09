HILIGHT
เปิดตัวอาจารย์นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ คนใหม่ เพียงแค่เห็นโปรไฟล์ก็เป็นไวรัลทันที

 
          เปิดตัวอาจารย์นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ คนใหม่ เพียงแค่เห็นโปรไฟล์ก็เป็นไวรัล ไม่คิดว่าจะทำงานแบบข้ามสาขา เป็นทั้งหมอและนักกฎหมาย

ณัฐนิช ลิมปโอวาท อาจารย์นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ คนใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          วันที่ 9 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการลงประกาศยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ คือ ดร. พญ.ณัฐนิช ลิมปโอวาท พร้อมกับโชว์ประวัติการศึกษา ดังนี้

          - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

          - Master of Laws (LL.M.) with Distinction in Medical Law and Ethics, University of Kent

          - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          สิ่งที่น่าสนใจสำหรับชาวเน็ตจนกลายเป็นไวรัลคือ คนที่จบหมอกลายมาเป็นอาจารย์ด้านกฎหมาย เป็นอะไรที่สุดยอดมาก แถมสาขาวิชาก็คนละแขนง ซึ่ง 2 สาขาวิชานี้อาจช่วยในเรื่องกฎหมายการแพทย์ได้


