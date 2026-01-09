เปิดตัวอาจารย์นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ คนใหม่ เพียงแค่เห็นโปรไฟล์ก็เป็นไวรัลทันที

เปิดตัวอาจารย์นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ คนใหม่ เพียงแค่เห็นโปรไฟล์ก็เป็นไวรัล ไม่คิดว่าจะทำงานแบบข้ามสาขา เป็นทั้งหมอและนักกฎหมาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 9 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการลงประกาศยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ คือ ดร. พญ.ณัฐนิช ลิมปโอวาท พร้อมกับโชว์ประวัติการศึกษา ดังนี้
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- Master of Laws (LL.M.) with Distinction in Medical Law and Ethics, University of Kent
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย