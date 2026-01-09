เจนนี่ รัชนก เคลียร์ปมดึง น้ำตาล เมียหลวงท้อง 8 เดือนร่วมไลฟ์ ด้าน ทนายพัฒน์ ออกโรงป้อง

เจนนี่ รัชนก เคลียร์ดราม่าไลฟ์กับ น้ำตาล เมียหลวงท้อง 8 เดือน หลังถูกติงว่าเกาะกระแส ด้านทนายพัฒน์ ออกโรงป้อง พร้อมเผยเบื้องหลังซึ้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายพัฒน์ คุยกฎหมาย
กลายเป็นประเด็นที่สังคมต่างเห็นใจ สำหรับกรณีของ น้ำตาล เมียหลวงท้อง 8 เดือน ที่ต้องเผชิญกับมรสุมปัญหาครอบครัว หลังสามีทหารนอกใจไปมีสัมพันธ์กับ ครูบี๋ ซึ่งความเข้มแข็งของเธอทำให้ชาวเน็ตต่างส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม รวมถึงคนในวงการหลายท่านที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้สำหรับเตรียมตัวดูแลลูกน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลก
ทางด้าน เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงดราม่าการร่วมไลฟ์กับน้ำตาล หลังถูกบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเกาะกระแสหาแสงให้ตนเอง โดยเจ้าตัวยืนยันว่า การชวนน้ำตาลมาร่วมไลฟ์ขายของนั้นเริ่มต้นมาจาก ทนายพัฒน์ เป็นคนติดต่อมาขอให้ช่วยหาทางซัพพอร์ตงานให้น้อง ประกอบกับเห็นว่าน้ำตาลชื่นชอบผลงานเพลงของตนอยู่แล้ว จึงตัดสินใจช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพราะอยากให้โอกาสคุณแม่ท้องแก่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงเท่านั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รัชนก สุวรรณเกตุ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รัชนก สุวรรณเกตุ
ล่าสุด ทนายพัฒน์ ได้ลงภาพน้ำตาลคู่กับเจนนี่ พร้อมย้ำว่า "ผมโทรศัพท์ฝากน้องให้กับเจนนี่ในวันนั้น ซึ่งเจนนี่รับปากทันที ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสน้องมีงานเพื่อดูแลตัวเอง ขอบคุณที่ช่วยเหลือกันเช่นเคย"
นอกจากนี้ เจนนี่ ยังได้ลงคลิปวิดีโอพูดคุยให้กำลังใจน้ำตาล โดยระบุว่า "ไม่ว่าน้องจะตัดสินใจยังไง พี่เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ" พร้อมทิ้งท้ายข้อความกินใจว่า "ไม่มีหนังสือเล่มไหนเขียนไว้ว่า เด็กที่ไม่มีพ่อจะเติบโตไม่ได้"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายพัฒน์ คุยกฎหมาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายพัฒน์ คุยกฎหมาย